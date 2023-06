Tras el pedido de los gobernadores del PJ, Kicillof se reunió con intendentes para acelerar el pedido de lista única

Axel Kicillof e intendentes peronistas del conurbano

“El objetivo es ganar la provincia para ganar la nación. Tenemos una sola misión que es ganar la provincia de Buenos Aires y este gobierno está concentrado en eso”, le dijo esta tarde el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a más de veinte intendentes peronistas del conurbano bonaerense que se trasladaron hasta La Plata en tiempos de definiciones por los cierres de listas y la estrategia electoral que abordará el Frente de Todos.

La reunión, que fue un repaso de la gestión en el conurbano, se dio en medio de la discusión en la que el Frente de Todos se encuentra inmerso. Duró dos horas en la que además del repaso de obras en ejecución, indefectiblemente imperó la agenda política.

Ayer los gobernadores peronistas exigieron lista única dentro del Frente de Todos. Este jueves, fue el turno de los vicegobernadores y ya entrada la tarde el tema sobrevoló la mesa de los intendentes con Kicillof. “Hubo un intercambio… son todos dirigentes con muchísima experiencia y hubo una claridad, absoluta y una unanimidad absoluta de que tiene que haber un proceso de intensificación de la unidad, es con la unidad”, dijo Kicillof tras el encuentro en declaraciones a periodistas acreditados en Casa de Gobierno.

Te puede interesar: Los gobernadores del PJ quieren una reunión con Alberto Fernández para lograr que Scioli baje su precandidatura

Hasta La Plata llegaron los intendentes de la Primera y Tercera sección electoral. Otro tema que también observan los jefes comunales peronistas es el desarrollo de una interna en la provincia de Buenos Aires. No tanto por la posibilidad de que -si efectivamente es candidato- Kicillof es candidato pueda perder una PASO; sino por cómo se puede dar esa interna. El ex ministro de Economía pidió unidad, también, en la provincia donde la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, ratificó que buscará la candidatura a la gobernación por el Frente de Todos. “La vocación de todos los intendentes, y no vengo a darle tanta precisión a lo que a lo que cada uno piensa... pero la búsqueda de la unidad es en todos los niveles”, planteó.

Antes de la reunión de los intendentes, Tolosa Paz mantuvo un encuentro con la intendenta interina de Merlo, Karina Menéndez, y su hermano y alcalde en uso de licencia Gustavo Menéndez. La funcionaria del gobierno nacional busca acumular fotos con intendentes; que hoy por hoy empujan el consenso y algunos de ellos con una eventual candidatura presidencial de Eduardo de Pedro.

Victoria Tolosa Paz con Gustavo y Karina Menéndez

Encauzado en ir por la reelección, el mandatario no dio señales de un plan diferente en lo que a él respecta. “Nosotros lo que tenemos que mostrarle a nuestro pueblo es que seguimos trabajando, que es la provincia, los intendentes y con cada uno de los intendentes; del oficialismo, por supuesto, de la oposición también. Estamos trabajando todos los días, avanzando todos los días y no enganchándonos en en una cuestión ni de odio ni de agresión”.

La reunión celebrada en el Salón Dorado de la gobernación tuvo como oradores a los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mario Secco (Ensenada); además del Jefe de Gabinete Martín Insaurralde, el propio Kicillof y el ministro de Hacienda, Pablo López. En la mesa regada con café, agua mineral, sanguchitos de miga y masas secas, los intendentes también plantearon que en la campaña no debe mermar el flujo de recursos. Es decir, las obras.

“Nadie está pensando en algo distinto”, ratificó el mandatario bonaerense al ser consultado sobre el concepto de estrategia de unidad que debe afrontar el oficialismo. Habló de “dar una estrategia que sea que sea eficaz, que sea clara y que sea representativa”.

El mandatario bonaerense quiere ser candidato en la Provincia y este jueves ratificó que en su caso particular la opción del ministro del Interior como presidenciable es la más conducente. “Lo que se planteó desde los gobernadores es llegar a una fórmula de unidad y evitar una confrontación. A la espera de que vayan evolucionando las opiniones, las posiciones, los acontecimientos y acercándose”.

La intendenta de Lomas de Zamora, Marina Lesci, expresó una vez finalizada la reunión: “Queremos que continúe este modelo que amplía derechos y defendemos ferventemente. Se intercambiaron opiniones y estamos a la espera de lo que diga la conducción como buenos peronistas que somos”.

Del encuentro participaron, además, la vicegobernadora, Verónica Magario, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque , la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el Jefe de Asesores, Carlos Bianco y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini.

Por su parte, los intendentes que formaron parte del encuentro fueron Federico Achaval (Pilar), , Julio Zamora (Tigre), Facundo Diz (Navarro), Fernando Espinoza (La Matanza), Marisa Fassi (Cañuelas), Karina Menendez (Merlo), Mayra Mendoza (Quilmes), Javier Ossuna (Las Heras), Mario Secco (Ensenada), Juan José Mussi (Berazategui), Marina Lesci (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariel Fernández (Moreno), Fernando Moreira (General San Martín), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso), Alberto Descalzo (Ituzaingo), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Juan Ustarroz (Mercedes), Mauro García (General Rodríguez), Juan Andreotti (San Fernando), Mariano Cascallares, (diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown), Juan Fabiani (interino en Almirante Brown) Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Leonardo Angueira (Punta Indio).

Por su parte, hubo tres ausentes: Juan Zabaleta (Hurlingham), Mario Ishii (José C. Paz) y Blanca Cantero (Presidente Perón).

Seguir leyendo: