Grindetti lanzó su candidatura junto a Patricia Bullrich: “Hay que evitar que el Conurbano se convierta en Rosario”

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, lanzó esta tarde su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. “Hay que terminar con la doctrina Baradel en las escuelas y evitar que el conurbano se convierta en un segundo Rosario, para eso se necesita compromiso y convicciones. Somos el cambio o no somos nada”, enfatizó el dirigente ante el auditorio del Club Quintana de su municipio. Grindetti estuvo acompañado por Patricia Bullrich, una de las presidenciales del PRO, como respaldo a su postulación.

A su turno, Bullrich apoyó al anfitrión y sostuvo que “Grindetti es un gran candidato a gobernador para la provincia de Buenos Aires”. Ambos dirigentes se expresaron en un escenario 360, ante cerca de 1000 vecinos y militantes que toleraron una jornada de calor extenuante para acompañar a sus representantes.

La alta temperatura generó que el acto sea un tanto exprés. Los oradores subieron al escenario a las 18:12 y en 50 minutos finalizaron el evento, que culminó con el discurso de la presidenta del PRO.

“Hoy el Estado está al servicio del poder. Los cargos son para La Cámpora”, cuestionó Bullrich durante su alocución. Luego, como forma de diferenciarse de Horacio Rodríguez Larreta, su contrincante en la interna presidencial del PRO, la ex ministra de Seguridad aseguró: “Le voy a poner el coraje y la decisión que Argentina necesita para salir adelante. A mí no me van a parar”.

Se trató del primer acto público al que asistió Bullrich luego del lanzamiento presidencial de Larrera. La presidenta del partido amarillo ya había cruzado al alcalde porteño, quien en su spot de lanzamiento llamó a “cerrar la grieta”. Esta tarde, la ex ministra volvió a aguijonear al jefe de Gobierno. “El que quiera dialogar y encontrar un punto razonable, vamos a estar abiertos. Pero el que quiera venir para tirar piedras y que no puedas gobernar, le vamos a correr las piedras”.

Además, Bullrich cuestionó la política económica y social del Gobierno nacional y pidió terminar con el asistencialismo. “No hay nada más precario que cuando la gente vive con un plan social”, reclamó la candidata del PRO.

Por otra parte, Bullrich volvió a cruzar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por la situación de Rosario. Esta mañana se conoció el tiroteo y ataque mafioso a un local de la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, en esa ciudad de Santa Fe. Bullrich exigió el uso de las Fuerzas Armadas en esa provincia y pidió la renuncia del Jefe de Estado y del ministro de Seguridad.

“Yo si soy ministro de Seguridad y pienso que perdí la pelea contra el narco, me tomo un buque y me voy”, lanzó Bullrich y exigió: “Si Aníbal Fernández tiene un poquito de dignidad, tiene que irse”.

Grindetti busca posicionarse en la pelea provincial

Con este acto, el intendente de Lanús buscó posicionarse dentro de la interna amarilla en la provincia. Grindetti es uno de los tres contendientes del bullrichismo por la gobernación: también están lanzados Joaquín De La Torre y Javier Iguacel. “Sé que hay otros candidatos a gobernador dentro de nuestro espacio, pero yo creo que lo puedo hacer mejor que ellos (De La Torre e Iguacel)”, se diferenció Grindetti.

Grindetti apuesta por ser el elegido por Bullrich para la pelea bonaerense. Sin embargo, la presidenta del PRO no decantará por ninguno de sus tres candidatos hasta no conocer el futuro electoral de Mauricio Macri. Justamente, esa es una de las fichas del intendente de Lanús para terciar la provincia: su cercanía con el ex Jefe de Estado. A eso le suma el volumen electoral de su municipio, uno de los más populosos de la provincia.

El candidato final del bullrichismo deberá dirimir la candidatura con Diego Santilli, respaldado por Rodríguez Larreta, y con Cristian Ritondo, postulante bonaerense de Vidal. Grindetti es partidario de ordenar la interna del PRO en la provincia.

En ese sentido, es uno de los dirigentes que pretende sugerir a Bullrich que se decida pronto por uno de sus tres candidatos en provincia. Tanto Grindetti como Iguacel y De La Torre coinciden en que la intriga genera “desgaste”. No obstante, acelerarán sus respectivas campañas hasta tanto haya una determinación.

En ese sentido, si bien Iguacel y De La Torre fueron invitados al acto de Grindetti esta tarde, ninguno de los dos asistirá. En el caso del intendente de Capitán Sarmiento, por estas horas se encuentra en una recorrida por distritos de la Sexta Sección Electoral, como Bahía Blanca y Coronel Suárez.

En otro tramo de su discurso, Grindetti también intentó diferenciarse de Santilli, que fue ex vicejefe de Gobierno porteño hasta 2021. “Esto no es mi lanzamiento, porque lanzamiento es cuando uno pasa de un lugar al otro. Yo hace 68 años que estoy en la provincia”, chicaneó el intendente de Lanús y remató: “No soy improvisado en la provincia ni recién venido. Yo me tuve que cambiar el domicilio”.

Cabe resaltar que el club en el que se realizó el acto es significativo para el PRO, ya que ahí fue donde Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cerraron sus campañas en 2015 y donde también lo hace Grindetti desde el 2007.

Dentro de los invitados, esta tarde en Lanús se estuvieron dirigentes como Diego Kravetz, candidato a intendente local -que antecedió a Grindetti en el uso de la palabra; los diputados nacionales Hernán Lombardi, del equipo de campaña de Bullrich y hombre de confianza de Macri, y Sebastián García De Luca, armador del bullrichismo en provincia.

A su vez, asistió Adrián Urrelli, legislador bonaerense y jefe de campaña de Grindetti; Daniel Lipovetsky, legislador bonaerense del PRO; entre otros legisladores y dirigentes locales. A su vez, asistió el actor Juan Acosta, que apoya a la presidenta del PRO.

También estuvo presente Gerardo Milman, diputado nacional cercano al bullrichismo, quien se corrió del armado de Bullrich el año pasado tras ser acusado de estar presuntamente implicado con el intento de atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

