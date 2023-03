La UCR creó un comité de campaña en la provincia de Buenos Aires para la candidatura presidencial de Gerardo Morales

El Comité de Campaña Morales 2023 bonaerense

Tras confirmar su candidatura presidencial, Gerardo Morales encabezó este jueves la creación de un comité de campaña en la provincia de Buenos Aires que estará a cargo, entre otros temas, del acto que se realizará el próximo 15 de marzo en el Gran Rex. Como adelantó Infobae, el gobernador jujeño prepara un discurso enfocado a mostrar la musculatura radical, territorialidad y propuestas económicas.

El presidente de la UCR encabezó una reunión en la que se constituyó el Comité de Campaña Morales 2023 del PBA, que contó con la participación de dirigentes del radicalismo que representan, según detallaron desde el equipo correligionario, el 70% de todo el territorio bonaerense boina blanca. Allí se analizaron diferentes cuestiones referidas al acto de lanzamiento de la precandidatura presidencial en el teatro Gran Rex.

En la reunión estuvieron los dirigentes de Adelante Buenos Aires Miguel Bazze, Rocío Alfonsín, Juan Pedro Tunessi y Marcelo Díaz; de Evolución Pablo Domenichini y Dania Tavela, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y los dirigentes Federico Storani, Walter Carusso, Roberto Costa; Luis Podio y Ricardo García del espacio de Juan Manuel Casella, que mandó su adhesión, Alejandro Echegaray, Roberto Costa, Natalia Fernández y Damián Cejas, entre otros.

Te puede interesar: Gerardo Morales eligió el candidato a sucederlo en Jujuy y prepara su lanzamiento presidencial para el 15 de marzo

Gerardo Morales junto a referentes radicales de la provincia de Buenos Aires

Si bien no estuvo presente el ex vicegobernador Daniel Salvador en el encuentro que se realizó esta tarde en las oficinas ubicadas en las inmediaciones del Congreso Nacional, el dirigente le adelantó a Morales que participará del acto que se realizará el próximo 15 de marzo.

El gobernador de Jujuy prepara un discurso para su lanzamiento enfocado a las medidas que necesita Argentina, entre ellas, un ordenamiento de las cuentas públicas y la necesidad implementar políticas de recuperación de la clase media. Según detallaron a Infobae, también reforzará la visión que comparte con Rodríguez Larreta: terminar con la grieta y apostar al desarrollo productivo.

El pasado martes, Morales aprovechó la presentación del “Polo de Desarrollo Jujuy”, una iniciativa que tiene como fin atraer a empresarios, industriales, prestadores de servicios y emprendedores de todo el país para que inviertan en la provincia norteña, para dar señales sobre su proyecto nacional. Consultado por la grieta y su discurso acuerdista, el radical aclaró: “No soy paloma, pero el diálogo es necesario. Este país necesita diálogo, acuerdos y mirar a 10 y 15 años”.

Gerardo Morales en el lanzamiento Jujuy Polo de Desarrollo

En ese sentido, el presidente del partido centenario criticó a los dirigentes sociales Emilio Pérsico y Juan Grabois, al considerar que la “política asistencialista no sacó a la gente de la pobreza, si no que se convirtió en un negocio” por lo que resaltó que se necesitan “medidas para que la economía crezca y no corten la calle”. También dijo que no descarta impulsar consultas populares -en caso de llegar a la Presidencia- para impulsar medidas que limiten sus acciones.

Respecto a sus proyecto económicos para el país, Morales mencionó como ejemplos a Chile, Brasil y Paraguay, respecto a las relaciones exteriores. En ese sentido, resaltó la necesidad de implementar “cambios en la normativa laboral”, sobre todo en las Pymes, y cambiar la legislación para darle otra capacidad a las pequeñas empresas. “La transformación productiva que está generando el litio, el cannabis Cauchari, requieren transformar la educación, son desarrollos que reclaman un nuevo modelo educativo”, agregó.

Seguir leyendo: