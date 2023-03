Javkin, el intendente de Rosario mencionado en el mensaje mafioso a Messi: “¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Que venga”

Javkin responsabilizó directamente a las fuerzas que tienen que evitar estos hechos

Pablo Javkin, el intendente de Rosario, también mencionado en la nota mafiosa que dejaron en un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, se trasladó esta mañana al lugar del ataque.

Antes de arribar al comercio, aseguró que para controlar la ola de violencia se necesitan acciones directas: “A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”, dijo en declaraciones a Radio 2 de Rosario.

El supermercado de la cadena Único, que pertenece a la familia Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, ubicado sobre la calle Lavalle, en la zona oeste de Rosario, fue atacado a tiros a las 3:20 de este jueves. Los atacantes dejaron una amenaza escrita y luego efectuaron una docena de disparos.

Pablo Javkin, el intendente de Rosari, en el lugar de la balacera

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que a Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, dijo enojado Javkin y exigió: “Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas”.

“¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad. Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, añadió el intendente ya desde el lugar donde de la balacera.

El frente del supermercado recibió 14 disparos

Un efectivo de la Policía observa las vainas que quedaron desparramadas en la calle

(foto Leonardo Galletto)

Esta semana, el gobernador Omar Perotti y el intendente Javkin participaron de una nueva reunión de la Mesa de Comando Conjunto del Ministerio de Seguridad provincial, para dialogar sobre acciones tendientes a reducir los índices de violencia e inseguridad en la ciudad.

En este sentido, el intendente sugirió que detrás del ataque existen algunos sectores interesados y responsabilizó directamente a las fuerzas que tienen que evitar estos hechos. “Yo dudo de todo, no soy fiscal, hablo de todos los que nos tienen que cuidar”, enfatizó.

“Cada vez que exigimos algo concreto y directo, aparecen estas acciones. Tenemos seis fuerzas (de seguridad) en Rosario, ¿dónde están? Cuantos hechos hubo en esa zona, ¿15 o 16?, ¿dónde están? No soy yo el que tiene que explicar esto. Están las imágenes. Las cámaras. No persiguen ni tirotean a nadie”, se quejó.

“Los mensajitos son muy claro, pero no me van a correr. Está claro lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Esto es más grave que lo electoral. Acá es todo por la plata, el narcocrimen, la economía narco”, añadió el intendente.

Al mismo tiempo, sostuvo que el ataque fue “alevoso” y que busca ser noticia mundial. “¿Qué es más viralizable internacionalmente que un atentado con el nombre Messi?”, preguntó.

La amenaza contra Messi en el supermercado

Se sospecha que el ataque fue cometido por dos hombres en una moto y que estaría vinculado a barrabravas de la ciudad. Hace un mes, Javkin cruzó públicamente a Miguel Ángel Russo por haber dicho que había jugadores que se negaban a jugar en Rosario por la inseguridad imperante.

La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena para que tome testimonios, recolecte material balístico y busque cámaras de videovigilancia.

El frente del comercio ubicado sobre la calle Lavalle

