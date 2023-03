Horacio Rodríguez Larreta cruzó a Alberto Fernández por la coparticipación: “Los fallos de la Corte no se interpretan, se cumplen”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, durante la apertura de las sesiones en la Legislatura

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta respondió a las críticas que lanzó el presidente Alberto Fernández, durante su discurso en el Congreso, contra la Corte Suprema por el fallo de la coparticipación y resaltó que las resoluciones del máximo tribunal “se cumplen”.

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente”, expresó exaltado Fernández en sus palabras durante la apertura de las sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados.

En respuesta, Larreta aseguró: “No tengo nada que decirle a él, ya se lo dijo la Corte. Naturalmente, cuando hay una discusión entre dos distritos, entre la Ciudad y la Nación quien tiene que laudar es la Corte y la Corte ya definió, no hay nada más que decir”.

De igual forma, el jefe de Gobierno porteño aclaró que “el Presidente tiene que cumplir y punto”, por lo que remató: “Los fallos de la Corte no se interpretan, se cumplen”. El precandidato a presidente acusó a Fernández de afectar, con sus declaraciones, a los argentinos, puesto que se preguntó: “¿Quién va a invertir en la Argentina hoy? Cuando el presidente de la Nación no cumple un fallo de la Corte porque no le gusta”. Por esto mismo, consideró a las declaraciones del mandatario como “un insulto” y “algo gravísimo”. “Lo grave es que esto se traduce en menos trabajo para los argentinos. Si no se invierte, no hay empleo”, señaló.

Rosatti y Rosenkrantz, representantes de la Corte en el Congreso

Además, el jefe de Gobierno dejó entrever que, desde su punto de vista, existen motivaciones políticas detrás de la acometida del Presidente contra la Corte Suprema y la Ciudad, ya que explicó en diálogo con TN: “Obviamente, fue con un contenido político porque él está de punta con la Ciudad porque yo soy de la oposición, es muy obvio eso”.

El conflicto por la coparticipación comenzó durante el primer año de gestión de Alberto Fernández cuando el Ejecutivo nacional recortó los fondos coparticipables de la Ciudad. En consecuencia, el Gobierno porteño interpuso una medida cautelar, lo que dio inicio a un largo proceso de mediaciones para lograr llegar a un acuerdo. Sin embargo, las partes no alcanzaron un consenso y, por eso, la Corte hizo lugar a la petición de la Ciudad al resolver que se realicen los pagos del 2.95 por ciento de “forma diaria y automática”.

El dinero de la coparticipación y las declaraciones de Alberto Fernández

El Presidente sostuvo también que esta disputa hizo “evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”, por lo que acusó a la Corte de “quitarle dinero a los que más necesitan y destinar esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”.

Con respecto a esto, Larreta negó que esas afirmaciones sean correctas y recordó que el fallo del máximo tribunal deja en claro que “lo discutido no afecta la coparticipación de las provincias, sea cual fuere el resultado del pleito”. Por esto mosmo, tildó a los dichos del mandatario como “una mentira”.

De esta manera, mencionó que el recorte de los fondos coparticipables fueron para la Provincia de Buenos Aires. “Cuando le sacó los fondos a la Ciudad el Presidente, a las provincias argentinas le dio 0 pesos. Todo fue para Axel Kicillof, que es aliado de Cristina Kirchner”, lanzó el referente del PRO.

Alberto Fernández estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Kirchner

En ese sentido, indicó que “teóricamente, fue por un problema de seguridad, digo ‘teóricamente’ porque dos años después la seguridad en el Conurbano está muchísimo peor, pero toda la plata que le sacó a la Ciudad fue para la Provincia”.

En tono electoral, Larreta volvió a referirse a las palabras del mandatario como una “agesión” contra la Corte y propuso terminar con las peleas, los insultos y las divisiones. “Yo con el Gobierno nacional opino diferente en todo, la verdad es que es así. Cerraron las escuelas, liberaron a los presos, quieren controlar la inflación mandando militantes de La Cámpora, son amigos de Venezuela, lo invitan a Maduro, le inician un juicio político a la Corte. Pero una cosa es no coincidir y otra cosa es plantear que el que no piensa como yo es el enemigo”, manifestó.

