Larreta mostró la foto de su reunión con Macri: “Nos une la convicción de que hay que cambiar la Argentina”

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, reunidos nuevamente en Villa La Angostura

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta tuvieron finalmente un nuevo encuentro en el country Cumelén, en Villa La Angostura, y hubo foto de ambos y un mensaje del jefe de Gobierno por Twitter en el que destacó sus “20 años trabajando juntos” y una frase sugestiva: “Nos une la convicción de que hay que cambiar definitivamente la Argentina y la responsabilidad de llevar ese cambio adelante”. El ex presidente, a su vez, publicó la imagen en Instagram y escribió: “Hablamos largo de la importancia de hacer un cambio verdaderamente profundo para que la Argentina encuentre su rumbo, y de la urgencia de que ese cambio suceda ahora, sin postergaciones”.

La reunión se hizo a última hora de la tarde y luego ambos cenaron con sus parejas, Juliana Awada y Milagros Maylin. Este tipo de encuentros están rodeados de un enorme hermetismo, pero ahora, a diferencia de los que mantuvo entre el 31 de diciembre y el 6 de enero, Larreta sintetizó lo conversado en las redes sociales: “Con Mauricio Macri compartimos valores y el objetivo de mejorarle la vida a la gente. Nos une la convicción de que hay que cambiar definitivamente la Argentina y la responsabilidad de llevar ese cambio adelante. Además, tenemos la certeza de que el momento de hacerlo es ahora, con un plan serio y sostenido en el tiempo. Son 20 años trabajando juntos, intercambiando ideas y construyendo una visión compartida del rumbo que tiene que seguir nuestro país”.

La versión del nuevo encuentro Macri-Larreta había sido anticipada por Infobae y agitó la interna del PRO: el encuentro se produjo una semana después del que mantuvieron allí el ex presidente y Patricia Bullrich, en medio de algunos gestos privilegiados hacia la titular del partido. Ahora, Macri equilibró su relación con los dos principales presidenciables del espacio y se abre una nueva etapa, en la que habrá lanzamientos de candidaturas para competir en las PASO y el anuncio del ex jefe del Estado, en marzo, sobre su futuro político: aún no está claro si presentará su postulación para volver al poder.

Mauricio Macri comentó en Instagram su encuentro con Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno se reunió con el ex mandatario el 31 de diciembre en Cumelén, pero en total se vieron unas 4 veces entre ese día y el 6 de enero: hubo dos charlas a solas y otros encuentros sociales, con familiares y amigos en común. Larreta estuvo alojado con su novia en una casa del country y pasó fin de año con los parientes de ella, que tienen antiguos lazos con esa zona patagónica.

Larreta pactó entonces un nuevo cónclave con el ex presidente porque ya sabía que iba a volver a la zona para pasar unos días de descanso con su novia. Los dos viajaron el miércoles pasado a San Martín de los Andes con la idea de regresar el domingo. Luego hubo cambio de planes: decidieron quedarse lunes y martes porque acamparon en la zona, aunque seguramente el motivo fue la confirmación del encuentro en Cumelén, a 100 kilómetros de donde pasó unos días el alcalde porteño.

Por su parte, Bullrich viajó a Cumelén el lunes pasado, pocos días después de haber regresado de sus vacaciones en Brasil, y su visita estuvo enmarcada en gestos sugestivos por parte de Macri que dieron lugar a especulaciones políticas: la invitó a pasar dos días en su casa del sur; le pidió especialmente que fuera acompañada por su esposo; accedió a sacarse una foto de ambos con sus parejas, que incluso publicó en su cuenta de Instagram, y hasta le solicitó a la titular del PRO que postergara unas horas su regreso a Buenos Aires para seguir conversando y almorzar juntos.

Guillermo Yanco, Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Juliana Awada, juntos en el country Cumelén

El bullrichismo celebró ese trato preferencial de Macri hacia su jefa política, pero admitió que no hubo ni habrá ninguna expresión que denote un apoyo a su proyecto presidencial. En las caminatas que tuvo con Bullrich a orillas del Nahuel Huapi, Macri descartó cualquier acuerdo en el PRO y ratificó que las candidaturas presidenciales del espacio deben definirse en las PASO. Además, le garantizó que mantendrá su imparcialidad sin levantarle la mano a ningún postulante. Y hubo un indicio clave: el ex mandatario le dio a entender con claridad que no competirá en las próximas elecciones.

Rodríguez Larreta finalmente tuvo su foto con Macri y hasta se dio el gusto de recordar sus “20 años trabajando juntos”, algo que lo diferencia de Bullrich. El jefe de Gobierno volverá a Buenos Aires en la mañana del miércoles y retomará una intensa agenda de campaña. El mismo día, el ex presidente viajará a La Pampa para explicitar su apoyo a la candidatura a gobernador de Martín Maquieyra, diputado nacional del PRO y aliado del larretismo, junto con Bullrich, María Eugenia Vidal, Miguel Angel Pichetto, Waldo Wolff y Alex Campbell, entre otros dirigentes.

Con los gestos de Macri emparejados, sólo falta saber detalles de la charla de este martes en Cumelén: ¿hubo algún tipo de acuerdo político o únicamente la promesa del ex presidente de neutralidad en la interna del PRO? Ahora comienza la cuenta regresiva: llegó la etapa de las grandes definiciones.

