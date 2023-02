Calendario electoral 2023: cuándo son las elecciones en cada provincia y qué se vota

Este año, Argentina elige presidente. El 10 de diciembre será un día importante, ya que quien resulte ganador comenzará un nuevo mandato por cuatro años, pero también porque el país cumplirá 40 años de democracia ininterrumpida. Sin embargo, todavía falta un largo recorrido hasta ese día y ya son 13 las provincias que decidieron desdoblar las elecciones provinciales de los comicios nacionales. Por ese motivo, el calendario electoral de 2023 está minado de fechas clave.

Calendario electoral 2023: las fechas más importantes de las elecciones de este año

- 16 de abril: elecciones provinciales en Neuquén y en Río Negro

- 25 de abril: cierre de padrón provisorio

- 5 de mayo: publicación del padrón definitivo

- 7 de mayo: elecciones generales en Jujuy, La Rioja y Misiones

- 14 de mayo: elecciones generales en La Pampa, San Juan. Tucumán y Salta

- 15 de mayo: fecha límite para convocar PASO nacionales

- 4 de junio: elecciones generales de Corrientes (a confirmar)

- 11 de junio: PASO en Mendoza, eleccione generales en San Luis, Córdoba (a confirmar), Formosa (a confirmar)

- 14 de junio: fecha límite de inscripción de alianzas electorales de partidos para elecciones nacionales

- 24 de junio: fecha límite de presentación de listas de precandidatos y comienzo de campaña electoral nacional

- 9 de julio: inicio de emisión de publicidades en medios audiovisuales

El 5 de mayo se publicará el padrón electoral definitivo.

- 16 de julio: PASO en Santa Fe

- 30 de julio: PASO en Entre Ríos

- 11 de agosto: comienzo de veda electoral (8h)

- 13 de agosto: PASO nacional, PASO en CABA, provincia de Buenos Aires y Catamarca (a confirmar)

- 15 de agosto: escrutinio definitivo de las PASO

- 3 de septiembre: inicio de campaña elecciones nacionales

- 10 de septiembre: elecciones generales en Santa Fe

- 17 de septiembre: elecciones generales en Chaco

- 24 de septiembre: elecciones generales en Mendoza y Entre Ríos

- 8 de octubre: primer debate presidencial

- 15 de octubre: segundo debate presidencial

- 20 de octubre: veda electoral (8h)

- 22 de octubre: elecciones generales nacionales, elecciones generales en CABA (a confirmar), generales en Chaco, generales en Buenos Aires (a confirmar), generales en Catamarca (a confirmar) y generales en Santa Cruz (a confirmar)

- 9 de noviembre: tercer debate presidencial (en caso de haber ballotage)

- 19 de noviembre: ballotage

¿Cuándo son las elecciones generales nacionales?

Si bien la Junta Electoral todavía no oficializó la convocatoria a elecciones nacionales de 2023, en las cuales se votará a presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales, hay algunas fechas que pueden conocerse debido a lo dispuesto por la legislación. Si se tiene en consideración la Ley 26.571, que establece las normas para la realización de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), esta primera etapa de comicios será el segundo domingo de agosto, es decir, el 13 de agosto.

En tanto, el Código Electoral Nacional establece que las elecciones generales deben realizarse el cuarto domingo de octubre, es decir, que serán el 22 de octubre.

En caso de que ninguno de los candidatos a presidente alcance el 45% de los votos, o el 40% con una diferencia de 10 puntos del segundo, se realizará el ballotage dentro de los 30 días siguientes a la realización de la elección general, según lo establece el artículo 96 de la Constitución Nacional. Si se tuviera que realizar una segunda vuelta, la fecha estimada sería el 19 de noviembre.

El calendario electoral 2023 empezó el 12 de febrero con las PASO en La Pampa y, en caso de haber ballotage, terminará el 19 de noviembre.

¿Qué se elige en las elecciones nacionales de 2023?

En las elecciones nacionales de 2023 se elegirá, además de presidente y vicepresidente de la Nación, 130 diputados nacionales (la mitad de la Cámara Baja), y 24 senadores nacionales (un tercio de la Cámara Alta).

Hay 8 provincias que deberán renovar sus bancas en el Senado: Provincia de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, San Luis, San Juan y Santa Cruz. De esta forma, serán elegidas 24 de las 72 bancas que hay en la Cámara Alta.

En la Cámara de Diputados, se renovarán 35 bancas por la Provincia de Buenos Aires, 12 por la Ciudad de Buenos Aires, 10 por Santa Fe, 9 por Córdoba y 5 por Mendoza y Tucumán. En tanto, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Salta y Santiago del Estero elegirán cuatro nuevos diputados; Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Rio Negro, San Juan y Tierra del Fuego, tres y Catamarca, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y San Luis, dos.

¿Qué se elegirá en las elecciones provinciales de 2023?

Por otra parte, este año 21 provincias elegirán gobernador (Corrientes y Santiago del Estero renovaron autoridades en 2021), y también se votará el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hay 13 provincias por ahora que decidieron desdoblar sus comicios locales de las elecciones nacionales. La Pampa, Neuquén, Río Negro, Misiones, Jujuy, La Rioja, San Juan, Salta, Tucumán, Tierra del Fuego, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Chaco. En tanto, 10 jurisdicciones todavía no confirmaron su calendario electoral: CABA, Buenos Aires, Catamarca, Formosa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero y Corrientes.

Cada provincia votará diputados y senadores de sus correspondientes legislaturas, como así también, autoridades municipales.

Todavía no confirmaron la fecha de elecciones 9 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuándo y qué se vota en las provincias que ya confirmaron su cronograma electoral de 2023?

La Pampa

La Pampa ya realizó las PASO el 12 de febrero para elegir los precandidatos a gobernador, vicegobernador, 30 diputados provinciales titulares y 10 suplentes, además de jueces de Paz en varias localidades. Los comicios generales se realizarán el 14 de mayo. En las elecciones generales de octubre, por otro lado, La Pampa elegirá 2 diputados nacionales.

Neuquén

Según informó el gobernador Omar Gutiérrez, las elecciones generales en Neuquén se realizarán el 16 de abril mediante la Boleta Única Electrónica, sin realización de PASO. Se elegirá gobernador y vicegobernador, 35 diputados titulares y sus suplentes, presidentes de 21 comisiones de fomento, miembros de 10 comisiones municipales (municipios de tercera categoría), intendentes y concejales de 13 municipios de segunda categoría y de cinco municipios de primera categoría.

En tanto, el 16 de abril también habrá elecciones municipales en Neuquén, Zapala y Chos Malal, mientras que Plottier y Rincón de los Sauces elegirán autoridades el 3 de septiembre. Por otro lado, la localidad de Villa La Angostura elegirá sus gobernadores locales en coincidencia con las elecciones nacionales, de acuerdo a lo establecido en su Carta Orgánica. En octubre, por otro lado, Neuquén elegirá 2 diputados nacionales.

Río Negro

Río Negro no tendrá PASO. Las elecciones generales en Río Negro se realizarán el 16 de abril y se elegirá gobernador y vicegobernador, 46 legisladores provinciales, 22 por representación poblacional y 24 fueron elegidos por los 8 circuitos electorales. Por otra parte, los municipios que no celebren comicios de forma simultánea a los provinciales, lo harán el 11 de junio. En las elecciones generales de octubre, Río Negro elegirá 3 diputados nacionales.

Santa Fe

Mediante el decreto N°236 de publicado el 16 de febrero se oficializó el llamado a elecciones generales provinciales. Las PASO serán el 16 de julio y las generales el 10 de septiembre. Se eligen gobernador y vice, 50 diputados provinciales y 10 suplentes, 19 senadores provinciales y 19 senadores suplentes, 1 por cada departamento. Además, se elegirán intendentes, miembros titulares y suplentes de los concejos de 60 municipios y las presidencias de las más de 300 comunas de la provincia. En octubre, Santa Fe votará 10 diputados nacionales.

Jujuy

Jujuy no tendrá PASO, y las elecciones generales se realizarán el 7 de mayo, según lo dispuesto en el Decreto N° 7244. Allí se elegirá gobernador, vicegobernador, 24 diputados provinciales, intendentes y concejales. También se definirán los convencionales constituyentes que tendrán a cargo la reforma parcial de la Constitución provincial. En las elecciones nacionales de octubre, Jujuy deberá votar las 3 bancas del Senado y 3 diputados.

Si bien la Junta Electoral todavía no realizó el llamado oficial, por ley las PASO serían el 13 de agosto y las elecciones generales nacionales el 22 de octubre.

La Rioja

La Rioja es otra de las provincias que desdoblará las elecciones, según lo publicado en el decreto provincial N°116. Serán el 7 de mayo y se elegirán gobernador y vicegobernador, convencionales constituyentes; diputados provinciales en 11 departamentos; intendentes y vice intendentes y concejales en todos los departamentos de la provincia. En octubre, la provincia deberá renovar sus bancas en el Senado y elegir 3 diputados.

Misiones

Al igual que Jujuy y La Rioja, Misiones tendrá sus comicios provinciales el 7 de mayo y no habrá PASO. De acuerdo al decreto provincial N° 2714 publicado el 26 de diciembre de 2022, se elegirán gobernador y vice gobernador, 20 diputados provinciales titulares, 7 diputados provinciales suplentes, y también se renovarán autoridades municipales. En octubre, Misiones elegirá 3 senadores y 4 diputados nacionales.

San Juan

La provincia de San Juan no contará con PASO y los comicios generales se desarrollarán el 14 de mayo, según lo publicado en el Boletín Oficial. Se eligirán gobernador y vice, 19 diputados departamentales y 17 diputados por representación proporcional. Por otra parte, las elecciones de autoridades municipales se desarrollarán de acuerdo a lo dispuestos por cada uno de las 19 intendencias de la provincia, para elegir intendentes y concejales. En octubre, San Juan elegirá 3 senadores y 4 diputados nacionales.

Tucumán

El gobierno de Tucumán convocó mediante el Decreto N°3404 a elecciones generales provinciales el 14 de mayo. Se elegirá gobernador, vicegobernador, 49 legisladores provinciales titulares y 25 suplentes. Asimismo, también se realizará la votación de intendentes, concejales y comisionados comunales. En octubre, Tucumán votará 5 diputados nacionales.

Tierra del Fuego

La provincia de Tierra del Fuego tampoco tendrá PASO. Los comicios generales serán el 14 de mayo y se elegirán gobernador, vicegobernador, 15 legisladores titulares y 8 suplentes. Además, mediante el Decreto N°450 se estableció que la misma fecha, el 14 de mayo, se elegirán intendentes y concejales en Tolhuin, Ushuaia y Río Grande. En las elecciones nacionales de octubre, la provincia elegirá 3 diputados nacionales.

San Luis

Según el Decreto N°52, las elecciones generales en San Luis serán el 11 de junio. Se elegirán gobernador y vicegobernador, 5 senadores provinciales, 21 diputados provinciales y 38 intendencias comisionadas. En octubre, San Luis elegirá 3 senadores y 2 diputados nacionales.

Mendoza

Mediante el Decreto N°120 de la provincia de Mendoza, se estableció que el 11 de junio se realizarán las PASO y el 24 de septiembre tendrán lugar las elecciones generales. Se elegirán gobernador, vicegobernador, 19 senadores y 24 diputados provinciales. Con respecto a los cargos suplentes, el decreto establece que “Se considerarán suplentes los integrantes de la lista que no hubieran sido proclamados electos y los suplentes oficializados”.

Por otra parte, los municipios que confirmaron el desdoblamiento de elecciones son Maipú, San Rafael, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa y La Paz, que tendrán el 30 de abril las PASO y el 3 de septiembre las generales. En octubre, Mendoza votará 5 diputados nacionales.

Salta

Mediante el decreto N°909, la provincia de Salta convocó a elecciones generales para el 14 de mayo. Elegirá gobernador, vice gobernador, 11 senadores provinciales y sus suplentes, y 30 diputados provinciales y sus suplentes. Además, habrá elecciones municipales. En las elecciones nacionales de octubre, Salta elegirá 4 diputados nacionales.

Chaco

La provincia de Chaco elegirá autoridades el 17 de septiembre, según el decreto N° 3087, firmado por el gobernador Jorge Capitanich. Los electores votarán a gobernador, vicegobernador y renovará 16 bancas provinciales. Cabe señalar que la Cámara de Diputados local votó el 7 de diciembre pasado la “suspensión por un año” de las PASO, por lo que los comicios se concentrarán en una fecha. En octubre, en tanto, elegirá 3 diputados nacionales.

Hay 13 provincias que definieron desdoblar sus comicios locales de los nacionales.

¿Cuáles son las provincias que todavía deben oficializar su cronograma electoral?

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 9 provincias todavía no realizaron la convocatoria oficial a elecciones.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Se estima que las PASO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán el 13 de agosto, y las generales, el 22 de octubre, en concordancia con los comicios nacionales. Sin embargo, la Junta Electoral todavía no realizó la convocatoria oficial. Se elegirán jefe y vicejefe de Gobierno, 30 legisladores y a los 105 miembros de las 15 juntas comunales. En tanto, en las elecciones de octubre, la Ciudad votará 12 diputados nacionales.

Provincia de Buenos Aires

De acuerdo a la ley de PASO provincial, en Buenos Aires las elecciones primarias deben realizarse el mismo día que las PASO nacionales. Sin embargo, la gobernación de la provincia de Buenos Aires aún no confirmó cuándo se llevarán adelante las generales.

En este caso, los electores bonaerenses deberán votar a gobernador, vicegobernador, 23 senadores provinciales, divididos en ocho secciones electorales, y 46 diputados. Por otro lado, en las elecciones nacionales de octubre, la PBA deberá renovar 35 bancas de diputados nacionales.

Catamarca

Si bien el gobernador confirmó que las elecciones provinciales de Catamarca coincidirán con las PASO y las elecciones generales nacionales, todavía no se realizó la convocatoria oficial. Los catamarqueños elegirán gobernador, vicegobernador, 8 senadores y 20 diputados provinciales. En octubre, Catamarca elegirá 2 diputados nacionales.

Chubut

En la provincia de Chubut no se realizarán PASO, y las elecciones generales todavía no tienen fecha, si bien se estima que podrían coincidir con las nacionales, el 22 de octubre. La provincia debe votar, además de gobernador y vicegobernador, 27 diputados provinciales. En tanto, el calendario electoral chubutense será abierto por las elecciones a intendente y concejales de Trelew, el 16 de abril. En las elecciones nacionales de octubre, elegirá 3 diputados nacionales.

Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz no realizará PASO y la fecha de las elecciones generales todavía tiene que confirmarse, si bien su legislación provincial establece que debe realizarse el llamado con al menos 90 días de anticipación. A pesar de ello, se estima que podría coincidir con los comicios nacionales, el 22 de octubre. Los electores elegirán gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales. Además, en las elecciones nacionales, Santa Cruz deberá renovar las bancas del Senado y 2 de la Cámara Baja.

CABA, PBA, Santa Cruz, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero todavía deben publicar la convocatoria oficial a elecciones.

Corrientes

La provincia de Corrientes no elegirá gobernador, debido a que el Poder Ejecutivo, al igual que en Santiago del Estero, fue votado en 2021. Sin embargo, debe renovar 20 bancas de su legislatura provincial, 15 diputados y 5 senadores. En cuanto a la fecha de elecciones, el gobernador aún no oficializó cuándo se realizarán los comicios, pero la opción que se baraja desde el oficialismo es el 4 de junio. En las elecciones generales de octubre, la provincia elegirá además 4 diputados nacionales.

Entre Ríos

De acuerdo a lo definido en la legislatura provincial de Entre Ríos, el gobernador tiene tiempo hasta el 27 de abril para desdoblar las elecciones locales de las nacionales. En caso de confirmarse el esquema, las PASO tendrían lugar el 30 de julio, y las generales, el 24 de septiembre.

Los electores elegirán 34 diputados provinciales, 17 senadores departamentales, 80 presidencias municipales y sus consejos deliberantes. Además, se elegirán las autoridades de 50 comunas y 130 juntas de gobierno en parajes rurales. En las generales de octubre, la provincia elegirá 4 diputados nacionales.

Córdoba

La provincia de Córdoba debe elegir este año gobernador, vicegobernador y autoridades municipales. Además, se debe renovar la totalidad de la legislatura cordobesa, que cuenta con 70 bancas. Hay 44 que serán elegidas en toda la provincia, mientras que otras 26 se eligen por cada departamento. Córdoba no cuenta con PASO, según su reglamento electoral. El Poder Ejecutivo local es el encargado de fijar las fechas de las elecciones generales,

A pesar de que desde la gobernación todavía no se realizó el llamado a elecciones y ni se comunicó la fecha, la ley provincial 10.407 establece que las elecciones de autoridades y legisladores deben tener lugar “como mínimo con 60 días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de los 180 días de esa fecha”. Por este motivo, una de las fechas que aparecen como posibles para la votación es el 18 de junio, pero el gobierno local tiene tiempo hasta el 1 de marzo para realizar la convocatoria oficial, según la legislación. En octubre, por otro lado, Córdoba votará 9 diputados nacionales.

Formosa

Las elecciones en Formosa no tienen fecha todavía, pero se estima que se realizarán en junio. La provincia debe elegir gobernador, vicegobernador, 15 diputados locales y autoridades municipales, excepto las de Pirané. Según la legislación provincial, Formosa no cuenta con PASO, y la convocatoria debe ser hecha “con una anticipación mínima de 60 días a los fines de posibilitar el desarrollo del cronograma electoral y deberá determinar la fecha de los comicios para un plazo no inferior a los 30 días ni superior a los 180 días del vencimiento del mandato”. En tanto, en las elecciones nacionales, la provincia renovará sus bancas en el Senado y elegirá 3 diputados.

Santiago del Estero

La provincia de Santiago del Estero tuvo elecciones legislativas en 2021, mismo año en que fueron las elecciones del Poder Ejecutivo local y de los intendentes. Las autoridades locales se renuevan cada cuatro años, por lo tanto, este año no se votarán esos cargos. En tanto, en las generales de octubre, la provincia votará senadores nacionales y 4 diputados nacionales.

Los debates presidenciales se realizarán el 8 y 15 de octubre, y habrá un tercero el 9 de noviembre, en caso de haber ballotage.

Seguir leyendo