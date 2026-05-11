El Gobierno prepara el envío al Senado de otros 46 pliegos de jueces, fiscales y defensores: todos los nombres

Palacio de Justicia de la Nación, en el microcentro porteño

El Gobierno terminó de definir una nueva tanda de 46 pliegos judiciales que serán enviados en los próximos días al Senado para su tratamiento y eventual aprobación, en el marco de la estrategia oficial para acelerar la cobertura de vacantes en la Justicia nacional y federal. La nómina incluye candidatos para cámaras federales, tribunales orales, juzgados nacionales, fiscalías y defensorías oficiales en distintos puntos del país.

La decisión forma parte de un proceso más amplio impulsado por el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, y se suma al envío realizado a fines de marzo, cuando el Poder Ejecutivo remitió al Senado otros 62 pliegos para cubrir cargos vacantes en distintos fueros judiciales y en los ministerios públicos.

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Con esta nueva etapa, el Gobierno supera los 100 nombramientos promovidos en apenas pocas semanas y busca mostrar una política activa en un área que desde hace años acumula críticas por la cantidad de cargos vacantes, subrogancias y demoras en los procesos de designación.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.(foto Maximiliano Luna)

Uno de los nombres incluidos en la nueva tanda es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, propuesto para el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Actualmente se desempeña al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), el organismo encargado de las escuchas judiciales, y mantiene una trayectoria vinculada al fuero federal. En los tribunales también es identificado por su cercanía profesional con el juez federal Ariel Lijo, con quien trabajó durante años.

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La cobertura de vacantes se convirtió en uno de los ejes centrales de la agenda judicial del oficialismo. En distintos despachos del sistema judicial reconocen que el volumen de cargos sin cubrir impacta directamente en el funcionamiento de juzgados y tribunales, incrementa la sobrecarga de trabajo y demora resoluciones en fueros sensibles, tanto en Comodoro Py como en tribunales federales del interior del país.

En paralelo con la preparación de los nuevos pliegos, el Gobierno recibió en los últimos días un fuerte respaldo institucional de sectores representativos de jueces, fiscales y defensores, que salieron públicamente a apoyar el avance de los procesos de cobertura de vacantes.

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Uno de los pronunciamientos más relevantes fue el de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que difundió un comunicado institucional tras una reunión de su conducción con el ministro de Justicia y el secretario de Justicia, Santiago Viola.

La Comisión de Acuerdos del Senado tiene a su cargo el tratamiento de los pliegos antes de su debate en el recinto

Allí, la entidad sostuvo que viene reclamando “desde hace años” la necesidad de avanzar en la cobertura de vacantes y afirmó que la persistencia de ese problema “afecta directamente la adecuada prestación del servicio de justicia”. En ese contexto, la AMFJN expresó su “reconocimiento” al Ministerio de Justicia por el mecanismo puesto en marcha para avanzar “progresivamente en la cobertura del significativo número de vacantes existentes en todos los fueros de la justicia nacional y federal”.

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La reunión fue encabezada por el presidente de la Asociación, Andrés Basso, y contó con la participación de representantes de los distintos estamentos judiciales y de los ministerios públicos. Según el comunicado, durante el encuentro se abordaron distintas propuestas orientadas a “fortalecer y mejorar el servicio de justicia para la ciudadanía”.

El respaldo no quedó limitado a la conducción formal de la Asociación. También la Lista Bordó —uno de los espacios internos con representación dentro de la AMFJN— emitió un documento en el que reconoció “el impulso dado al envío al Senado de una importante cantidad de pliegos para la cobertura de vacantes”.

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En ese texto, el espacio destacó especialmente “la labor desarrollada por el ministro de Justicia y por el secretario de Justicia” para avanzar en un proceso destinado a revertir “un déficit estructural que desde hace años afecta el adecuado funcionamiento del servicio de justicia”.

Además, la Lista Bordó incluyó un reconocimiento explícito al trabajo realizado por el Consejo de la Magistratura en la elevación de ternas al Poder Ejecutivo y sostuvo que el Senado tiene ahora la “valiosa responsabilidad institucional” de brindar un “tratamiento ágil y oportuno” a los pliegos remitidos.

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Otro de los respaldos institucionales llegó desde Compromiso Judicial, agrupación que también valoró “positivamente las medidas orientadas a agilizar los procesos de cobertura de vacantes existentes en el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa”.

El espacio destacó “el reciente impulso dado desde el Ministerio de Justicia” mediante el envío de pliegos al Senado y también la continuidad y aceleración de concursos en el ámbito del Consejo de la Magistratura.

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En el documento, Compromiso Judicial afirmó que la cobertura de vacantes constituye “una condición indispensable para fortalecer el servicio de justicia, reducir demoras y garantizar respuestas oportunas a la ciudadanía”, y manifestó su acompañamiento a “toda iniciativa institucional” destinada a completar los procesos de selección y designación pendientes.

En el oficialismo consideran que esos apoyos reflejan un cambio de clima dentro de distintos sectores judiciales respecto de la necesidad de avanzar en una normalización institucional de tribunales y fiscalías. También sostienen que la acumulación de concursos demorados y cargos vacantes se convirtió en uno de los principales problemas estructurales del sistema judicial argentino.

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La nueva tanda de pliegos incluye cargos estratégicos en cámaras federales de apelaciones, tribunales orales federales, juzgados nacionales en lo criminal, comercial, civil y laboral, además de fiscalías federales y defensorías oficiales.

Entre los cargos más sensibles aparecen postulaciones para tribunales federales de Rosario, Salta, Mar del Plata, Resistencia, San Justo y Tucumán, además de nominaciones para juzgados federales en Lomas de Zamora y San Juan.

También sobresalen las designaciones propuestas para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, uno de los fueros que mantiene mayor nivel de conflictividad institucional desde el avance de distintas reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Fuentes judiciales señalaron que el objetivo oficial es acelerar la cobertura de vacantes que llevan años abiertas y evitar que continúe creciendo el esquema de subrogancias y cargos temporarios que actualmente domina buena parte de la estructura judicial nacional y federal.

El listado completo de los 46 nombres que el Gobierno prepara para enviar al Senado es el siguiente:

1- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal: Evangelina María Lasala

2- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 14 de la Capital Federal: José Ignacio Polizza

3- Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora: Juan Tomás Rodríguez Ponte

4- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala A: Florentino Malaponte

5- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C: Javier Jorge Cosentino

6- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Sala I: Santiago French

7- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo: Andrés Guillermo Fraga

8- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44: Sergio Alejandro Echegaray

9- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58: Maximiliano Callizo

10- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata: Santiago José Martín

11- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30: Federico Alfredo Battilana

12- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 19: Santiago Villagrán

13- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 110: José María Abram Luján

14- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 69: Karina Gabriela Rapkinas

15- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10: Julio César Di Giorgio

16- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9: Juan Carlos Riccardini

17- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18: Paula Vanesa Romeo

18- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9: Mariano Adolfo Klumpp

19- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán: Pablo Roberto Toledo

20- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán: Ángel Roger Luna Roldán

21- Juez del Juzgado Nacional en lo Civil N° 109: Pilar Fernández Escarguel

22- Jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 5: María Gabriela Janeiro

23- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K: Juan Manuel Cabral

24- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42: Diego Andrés Villanueva

25- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 54: Ramiro Ariel Mariño

26- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27: Miguel Ángel Asturias

27- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 19: Albertina Antonia Carón

28- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala V: Diego Fernando Manauta

29- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II: Diego Javier Tula

30- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III: Claudio Fabián Loguarro

31- Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia: Sebastián Pedro Ruíz

32- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca: Ana María Busleiman

33- Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas: Ruth María Ponce de León

34- Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28: Pedro Manuel Crespo

35- Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia: María Virginia Ise

36- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI: Marina Edith Pisacco

37- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala X: María Claudia Jueguen

38- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VII: Rosalía Romero

39- Fiscal Federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres: Hugo Daniel Froy

40- Fiscal Federal de la Unidad Fiscal de Corrientes: Juan Marcelo Burella Acevedo

41- Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia: Patricio Nicolás Sabadini

42- Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Mendoza: Fernando Gabriel Alcaraz

43- Defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N° 7: Amanda Espino

44- Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII: Víctor Arturo Pesino

45- Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan: Leopoldo Jorge Rago Gallo

46- Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 27 de la Capital Federal: Miguel Ángel Asturias