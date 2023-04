Elecciones 2023: a partir de qué edad se puede votar en Argentina

La Ley 26.774 habilita a los jóvenes de 16 y 17 años a participar de las elecciones nacionales.

Los jóvenes entre 16 y 17 años tienen derecho a votar, según lo establecido en la Ley de Ciudadanía Argentina (26.774), sancionada el 31 de octubre de 2012. La comúnmente conocida como “Ley de Voto Joven” habilita a los argentinos nativos o por opción menores de 18 años a elegir a sus representantes políticos y la participación en los sufragios de todo el país.

Cabe señalar que se trata de una ley que se aplica para votar autoridades nacionales, como presidente, vicepresidente, diputados y senadores del Congreso de la Nación. Pero no aplica para la elección de autoridades provinciales, ya que cada provincia determina con autonomía su sistema electoral y sus leyes.

¿Es obligatorio que los jóvenes voten?

La Ley de Voto Joven habilita a que los jóvenes de 16 y 17 años a votar, pero establece que no es obligatorio. De esta forma, al igual que los mayores de 70 años, para este sector de la población el voto es opcional.

Esto cambia para aquellos que cumplen 18 años. En ese caso, no participar de las elecciones es motivo de sanción económica y de inclusión en el Registro Nacional de Infractores al deber de votar, realizado por la Cámara Nacional Electoral.

Además, si no se puede justificar ante la Justicia Nacional Electoral la no emisión del voto, también se quedará inhabilitado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Por otro lado, quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Según datos oficiales de las elecciones legislativas de 2021, los jóvenes de 16 y 17 años fueron 795.561. Representaron el 2,32% del padrón a nivel nacional y el 60% se concentró en Buenos Aires (39%), Córdoba (8%), Santa Fe (7%) y en CABA (6%).

El voto para los jóvenes de 16 y 17 años es optativo (Alejandra Bartoliche)

Cómo hacer para figurar en el padrón electoral en las elecciones 2023

Para figurar en el padrón electoral es necesario haber realizado la actualización obligatoria del DNI al cumplir 14 años de edad. Esta se puede realizar al asistir con turno previo a una oficina del Registro Civil o del Centro de Documentación Renaper.

Figurar en el padrón es fundamental para poder votar. Si no aparece, no podrá participar de los comicios de ninguna manera. Por eso, es fundamental chequear el padrón provisorio apenas sea publicado, para elevar los reclamos en caso de que sea necesario.

¿Cuándo se publican los padrones electorales?

De acuerdo al calendario electoral 2023, la publicación del padrón provisorio para las elecciones 2023 será el 5 de mayo, de acuerdo al artículo 26 del Código Nacional Electoral, diez días después de la fecha límite para la inclusión de novedades registrales.

Hasta el 19 de mayo, los electores pueden realizar reclamos para corregir o modificar sus datos, y el 14 de julio se publicará el padrón definitivo, 30 días antes de las PASO, según establece la ley.

Cabe señalar que el padrón electoral es la lista de votantes habilitados para participar en las próximas elecciones, elaborada por la Cámara Nacional Electoral. Allí se debe reflejar las novedades registradas hasta 180 días antes de cada elección general, como cambios de domicilio o fallecimientos, así como también deben estar incluidas las personas que cumplan 16 años de edad hasta el mismo día del comicio.

El padrón electoral provisorio se podrá consultar a partir del día de su publicación, en la web de la Cámara Nacional Electoral. Para ello, solo es necesario ingresar el número de DNI y el género. Luego, podrá ver si sus datos está incorporado al padrón.

Figurar en el padrón electoral es fundamental para poder ejercer el voto (Télam)

¿Cómo hacer el reclamo si no figuro en el padrón?

Puede haber tres motivos por los cuales un joven entre 16 y 17 años habilitado para votar no figure en el padrón electoral: no haber actualizado el DNI al cumplir 14 años; haberlo actualizado luego del cierre del padrón provisorio; o que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) no haya enviado la información a la Cámara Nacional Electoral.

Si no se figura en el padrón, se puede reclamar desde el 25 de abril hasta el 19 de mayo a través de la web de la Cámara Nacional Electoral, en la página de Oficina de Reclamos. Allí debe indicar el distrito correspondiente al domicilio que figura en su DNI y completar el formulario de reclamos en caso de que sus datos estén mal, sean incorrectos, quiera realizar una denuncia por fallecimiento o no haya sido incluido en el padrón.

Al completar el formulario de reclamos, se le solicitarán los siguientes datos:

-Nombre, apellido, género, número de DNI.

-Indicar el motivo del reclamo y descripción detallada del mismo.

-Adjuntar un archivo donde se vea el frente y el dorso de su DNI.

-Completar obligatoriamente los datos sobre su domicilio actual (el último domicilio que figura en su DNI), localidad, provincia, teléfono y email.

-Ingresar el código de validación indicado o Captcha.

-Enviar reclamo.

-Tendrá la opción de seguir la evolución del reclamo a través del sitio web.

Según datos oficiales, en las elecciones 2021 participaron 795.561 jóvenes de 16 y 17 años (Sebastian Granata)

Qué documentos se necesitan para votar

A la hora de votar se necesita contar con un documento que pueda certificar la identidad del elector en el momento en el que se presenta frente a las autoridades de mesa y estas constaten sus datos con los que figuran en el padrón. Tanto para las PASO 2023 del 13 de agosto como para las elecciones generales del 22 de octubre y para el balotaje -en caso de haber segunda vuelta- los documentos válidos habilitados para votar son:

-Libreta de enrolamiento -Libreta cívica -DNI libreta verde -DNI libreta celeste -DNI tarjeta

¿Qué se elige en las PASO 2023 y cuándo son?

El 13 de agosto y el 22 de octubre se realizarán las elecciones 2023 para votar al Poder Ejecutivo.

Las PASO nacionales se realizarán en todo el país el 13 de agosto. En esa instancia se votará a las listas de precandidatos y a las alianzas políticas para que compitan en las elecciones generales del 22 de octubre.

Ese día, se elegirá presidente, vicepresidente, diputados y senadores para el Congreso de la Nación. Se renuevan 130 bancas de la Cámara Baja y 24 bancas en el Senado.

