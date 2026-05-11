Desde la UBA adelantaron que mañana esperan una Marcha Federal Universitaria “pacífica y multitudinaria”

Ricardo Gelpi habló de la Marcha Federal Universitaria de mañana

“Confío que mañana sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país”, destacó el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, en la previa de la nueva Marcha Federal Universitaria que se realizará mañana en varios puntos del país, con epicentro y un acto central en Plaza de Mayo.

En comunicación con Radio Mitre, Gelpi puntualizó que la convocatoria responde a una situación “hiperaguda”, debido al impacto de los recortes presupuestarios en el funcionamiento de las universidades nacionales.

PUBLICIDAD

Ricardo Gelpi puntualizó que mañana esperan una gran convocatoria (REUTERS/Agustin Marcarian)

En este sentido, el rector explicó que la movilización surge como respuesta a las limitaciones presupuestarias impuestas al sistema universitario. Además subrayó que el ajuste afecta directamente las cursadas, los salarios de docentes y no docentes, así como el funcionamiento de los hospitales universitarios. “Es de público conocimiento cómo nos han limitado con los presupuestos”, señaló.

Para el titular de la UBA, la problemática trasciende lo económico y pone en riesgo aspectos estructurales del país: “Esto pretende destruir el Estado argentino en su parte fundacional, que es afectar la educación y la ciencia”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Gelpi le contestó a Alejandro Álvarez

A lo largo de la entrevista, el dirigente universitario enfatizó que la restricción de fondos constituye el problema más urgente, pero alertó que el deterioro de la educación superior compromete la posibilidad de una verdadera libertad. “La libertad es cuando usted puede razonar, crear y pensar, y eso se logra con educación”, afirmó. Y planteó que la formación de criterio y pensamiento crítico depende de la fortaleza del sistema educativo y científico. “Afectar la educación y la ciencia es hipotecar el futuro”, advirtió el rector.

El impacto de la crisis presupuestaria ya se refleja en la pérdida de recursos humanos calificados: “Se está yendo la gente de las universidades y de los laboratorios, hay números”, sostuvo Gelpi. Y agregó: “Es imposible formar un docente, un investigador, un profesor, un médico de un día para el otro”.

PUBLICIDAD

En respuesta a las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien había acusado a los rectores de impulsar una “extorsión política”, Gelpi negó que exista tal intención y defendió la legitimidad de los reclamos. “Lo que estamos pidiendo para los estudiantes y para los hospitales es lo mismo que se pedía el año pasado”, aclaró. Además, precisó que los fondos transferidos por el Gobierno no se actualizan según la inflación, lo que implica una pérdida real del poder adquisitivo. “Estamos treinta y cinco, cuarenta por ciento por abajo”, detalló.

Frente a la convocatoria de la Marcha Federal Universitaria, expresó su expectativa de una participación masiva, similar a la registrada en movilizaciones anteriores. “Tengo la confianza de que la marcha sea grande, que sea multitudinaria. Se han movido todos los sectores”, afirmó. Asimismo, subrayó que la defensa de la educación pública no responde a intereses partidarios ni personales, sino que representa la protección del futuro del país. “No es que lo apoye a Gelpi. Nos va a apoyar el futuro del país”, concluyó.

PUBLICIDAD

La marcha también tendrá varios focos en el país

Las universidades públicas convocaron a la nueva Marcha Federal Universitaria para mañana, desde las 17. “Es en defensa de la universidad pública para exigir que se ejecute de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición del Salario”, señalaron en un breve comunicado.

La convocatoria es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y prevé movilizaciones simultáneas en distintas ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y una marcha hacia la Plaza de Mayo.

PUBLICIDAD

El reclamo principal es que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso nacional en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia. Uno de los ejes centrales es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, cuya vigencia fue ratificada a fines de marzo por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.