Con Alberto Fernández como único orador, empezó el acto de unidad del Frente de Todos: “Con Néstor teníamos los mismos problemas que tenemos ahora con la Justicia”

Con la presencia de gobernadores, políticos, sindicalistas y otros dirigentes oficialistas, el Frente de Todos se convocó en un acto de unidad en la cancha del Deportivo Morón, en homenaje al ex presidente Néstor Kirchner al cumplirse 11 años de su fallecimiento. El único orador anunciado es el presidente Alberto Fernández y la principal ausente, la vicepresidenta Cristina Fernández. “Macri nos dejó un país parecido al que recibimos en 2003″, fue la frase más fuerte que pronunció en su discurso.

“Si todavía no firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario es porque no nos arrodillamos”, afirmó.

Música, redoblantes, tambores y el estruendo de la pirotecnia acompañó la llegada al estadio de cientos de jóvenes, convocados bajo el lema “primero se crece, luego se paga” con el que el FdT eligió recordar a Kirchner con una de sus frases emblemáticas relacionada a la deuda externa que saldó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2005.

El acto comenzó con la proyección del video que Cristina Kirchner había difundido por sus redes sociales. “Contamos con más de 30 mil compañeros y compañeras presentes”, dijo el locutor, poco después de iniciado el evento y luego presentó a Máximo Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof y al presidente Alberto Fernández.

“Hoy es un día singular para todos nosotros. Hoy se cumple un año más que Néstor nos dejó”, afirmó el presidente, quien fue su jefe de Gabinete. “Néstor, en el cielo debés tener el mejor lugar, el lugar que recibe a los que cuidan a su pueblo, pero también estás en el alma de cada una de nuestras compañeras y compañeros”, aseguró en el inicio de su discurso.

En el acto está presente es Máximo Kirchner, quien estuvo a cargo de la organización junto a Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, referentes del Movimiento Evita. La Cámpora y el Evita compartieron la organización del acto en una muestra de que las tensiones que existen entre los dos espacios están, por el momento, diluidas. Ambos dirigentes acordaron que el Presidente sea el único que hable en el acto para evitar problemas de cartelera y el acto termine siendo una nueva muestra de unidad de la coalición.

Quieren sepultar la imagen que quedó en los actos por el Día de la Lealtad. El 17 de octubre el kirchnerismo marchó a la Plaza de Mayo luego de la convocatoria del Presidente. Pero no hubo paz para el Gobierno. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el ex vicepresidente Amado Boudou, cuestionaron la gestión de Fernández y pidieron no acordar con el FMI .

El día después la CGT llevó adelante una movilización masiva por la calles porteñas y tuvo su propio festejo. El peronismo volvió a mostrarse por separado en una fecha histórica. Con el acto de hoy tratarán de borrar los gestos del pasado reciente.

Entre las convocatorias que circularon una de ellas lleva el sello del discurso de La Cámpora. Aparece la cara de Néstor Kirchner y la frase “Primero se crece y después se paga”, en referencia a la deuda que Argentina mantiene con el FMI. La postura es clara. La agrupación ultra K cuestiona el acuerdo que busca el Gobierno con el Fondo para poder pagar la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri.

