Crimen y Justicia

De ser pisado por una máquina a tener miedo por amenazas: las hipótesis en la desaparición de un hombre en Neuquén

Fue visto por última vez el 30 de abril en Nueva Esperanza mientras iba a un basural. Tras 17 días desaparecido, la familia de Manilo Martínez reclama que la Justicia tardó en accionar

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La familia de Manlio Martínez reclama mayor celeridad en la búsqueda tras 17 días sin avances (Fuente: LM Neuquén)
La familia de Manlio Martínez reclama mayor celeridad en la búsqueda tras 17 días sin avances (Fuente: LM Neuquén)

La investigación por la desaparición de Manlio Martínez, vecino de Nueva Esperanza en la meseta neuquina, enfrenta cuestionamientos cada vez más severos tras 17 días sin respuestas. Se trata de un hombre de 35 años, padre de tres hijos que fue visto por última vez en la madrugada del 30 abril. Aunque la Justicia no tiene pruebas concretas, la familia de Manilo sospecha que el cuerpo podría estar en un basural debajo de residuos.

El caso presenta una firme hipótesis: la familia sospecha que Martínez haya sido arrollado por una máquina y sepultado bajo los desechos, una teoría sustentada en testimonios de quienes frecuentan el predio. El relato de testigos indica que el hombre solía dormir en sectores cercanos a la maquinaria pesada, una conducta que ya le había significado situaciones riesgosas en el pasado, aunque en otras ocasiones lograron rescatarlo a tiempo.

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Aunque la denuncia por desapariciónfue radicada el 2 de mayo en la Comisaría N° 20, la demora en los operativos de búsqueda y la posibilidad de un accidente fatal indignan y asustan a la familia de Martínez. Es por eso que, Noelia Cortés, esposa del desaparecido acusó a las autoridades de falta de acción. En declaraciones recogidas por LM Neuquén, Cortés relató que sólo después de “casi tres semanas” de insistencia, recién este viernes se comprometieron desde la fiscalía a iniciar la remoción de basura con maquinaria pesada en el área señalada por testigos presenciales.

La Policía de Neuquén difundió la búsqueda de Manlio Martínez
La Policía de Neuquén difundió la búsqueda de Manlio Martínez

Aquella noche, Manlio Martínez iba al basural a buscar comida para los animales. El desaparecido dejó el celular cargando en su casa y poco antes de las 23 horas salió. Según el relato de la esposa, era una práctica habitual para él, aunque ese día, nunca más regresó. La maquinaria empleada en el basural pesa entre 20 y 30 toneladas y remueve grandes volúmenes de residuos de manera diaria, incrementando la posibilidad de que, en caso de un accidente, una persona quede sepultada sin que haya registros directos del hecho. “Todo lo que averiguamos es que estaba muy ebrio ese día”, dijo Noelia reforzando la sospecha de un accidente.

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En este marco, la familia teme que el hombre haya tenido un fatal final luego de quedarse dormido en el basural: “Nosotros sospechamos que lo pudo pisar la máquina y que lo taparon con basura”. Actualmente, la conjetura de que Martínez esté enterrado en el basural permanece vigente, con la familia a la espera de que los nuevos operativos permitan esclarecer la situación y terminar con la incertidumbre que se arrastra desde hace más de dos semanas en la comunidad. La desesperación alcanzó un punto crítico cuando una empleada judicial habría asegurado a la familia que “si la máquina lo había pisado ya no estaban ni los huesos”.

Continúan los operativos para encontrar a Manlio Martínez (Gentileza: Diario Río Negro)
Continúan los operativos para encontrar a Manlio Martínez (Gentileza: Diario Río Negro)

Con respecto a otras líneas de investigación, la familia descarta la posibilidad de fuga deliberada: “Por más ebrio que estuviera, él siempre volvía”, afirmó la esposa. Martínez era el principal sostén económico de su hogar, conformado por Cortés. Por otro lado, la mujer relató que días antes de la desaparición su esposo “estuvo varios días sin salir porque tenía miedo” tras haber recibido amenazas de muerte por parte de vecinos, en el marco de conflictos barriales no especificados. Aunque Cortés no habría aportado nombres ni causas concretas, estas declaraciones fueron incorporadas a la causa, abriéndose una segunda línea de investigación.

La causa está en manos de la fiscal Lorena Juárez que intensificó la búsqueda solo después de dos semanas sin resultados. Cortés sostuvo que, pese a sus reiteradas solicitudes en comisarías y fiscalía, los operativos efectivos recién comenzaron luego de “días de reclamos y gestiones personales”. Ella y otros allegados recorrieron en varias ocasiones el sector donde el hombre fue visto por última vez, sin observar “rastrillajes intensos”, y denunciaron que los operativos se limitaban a inspecciones superficiales en los márgenes del predio.

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