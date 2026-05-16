Crimen y Justicia

Cómo continúa la salud de la nena de 12 años que sufrió una intoxicación por drogas y alcohol en Bahía Blanca

La menor de edad había ingresado el domingo a la madrugada, luego de haber sufrido convulsiones. Los exámenes revelaron que había consumido cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas

Guardar
Google icon
hospital municipal de bahia blanca
La Justicia aplicó una orden de restricción en contra del padre de la menor

A casi una semana de que la nena de 12 años que fuera internada en el Hospital Municipal de Bahía Blanca tras sufrir una intoxicación por drogas y alcohol, este viernes confirmaron que recibió el alta clínica. Mientras continúa la investigación de los hechos, la Justicia fijó una orden de restricción contra el padre de la menor.

Pese a que no trascendieron detalles del cuadro que enfrentó la menor de edad, indicaron que se encontraba apta para regresar a su hogar. “En el transcurso del día, tras la aceptación judicial, dejaría las instalaciones”, informó el juez de Garantías N° 2, Guillermo Mércuri.

PUBLICIDAD

Con motivo del regreso de la adolescente a su entorno habitual, el magistrado dictó una orden de restricción que impide a su padre acercarse a ella durante cuatro meses. La medida había sido solicitada por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 (UFIJ 3), Agustina Olguín, en la cual se estableció una prohibición de acercamiento a menos de 100 metros.

“La prohibición abarca a los domicilios donde residen los menores, los establecimientos educativos y todos los lugares donde concurren de manera habitual el contacto telefónico, por redes sociales o cualquier otro tipo de comunicación”, indicaron en la resolución judicial.

PUBLICIDAD

La restricción contra el hombre también se extenderá hacia el hermano de 7 años de la menor. Sobre todo, desde que el jueves pasado se descubrió que en su mochila había una cuchara con un polvo blanco que correspondería a residuos de cocaína. El hecho fue denunciado por la directora de la escuela a la que asiste, por lo que las autoridades judiciales resolvieron sumar este episodio a la investigación principal.

Tribunales de Bahía Blanca
Los hechos continúan bajo investigación (CIJur)

Según la información publicada por La Nueva, la medida aplicada por el juez Mércuri busca “salvaguardar la integridad física y psíquica de la menor”. Al igual que la de su hermano, debido a que consideraron que ambos se encontrarían en una situación de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, el Servicio Local de Protección de Derechos del municipio intervino formalmente en el caso para coordinar acciones de seguimiento y acompañamiento, en articulación con el Juzgado de Familia, las fiscalías N° 3 y 19 continúan la recolección de elementos probatorios vinculados a la intoxicación y al contexto familiar.

El caso

La madrugada del domingo pasado, la nena fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Bahía Blanca tras descompensarse en un departamento céntrico, donde se encontraba con otras dos menores y cuatro adultos, entre ellos su padre. Según informó La Brújula 24, los exámenes toxicológicos confirmaron presencia de cocaína, marihuana y alcohol en el organismo de la adolescente.

El caso, que quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 3, especializada en violencia de género y delitos sexuales, y de la UFI N° 19, dedicada a estupefacientes, se encuentra en investigación. La fiscal Agustina Olguín explicó en conferencia de prensa que la nena no manifestó situaciones de abuso sexual ante médicos ni familiares. Un médico de Policía Científica la examinó y tampoco detectó lesiones compatibles con ese tipo de delito.

Primer plano de la mano derecha de un niño sobre una sábana blanca de hospital, con vías intravenosas, sensores y cables conectados.
La nena estuvo internada desde el domingo a la madrugada (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la misma manera, los investigadores confirmaron que la menor no reside en el domicilio donde fue hallada intoxicada. El departamento pertenecería a uno de los adultos presentes y, de acuerdo con el testimonio de la madre, fue la primera vez que la niña visitó ese lugar. También se conoció que los padres de la adolescente están separados y, durante el fin de semana, ella debía permanecer con su padre, quien compartía la velada con el padre de las otras niñas.

No obstante, un dato que llamó la atención de los fiscales fue el hallazgo de dinero en la ropa interior de la menor, motivo por el que se profundizan las diligencias para conocer el origen de ese monto y su posible relación con el contexto en que ocurrieron los hechos. Además, según consignó La Brújula 24, el padre de la niña salió de la cárcel la semana pasada, por lo que la fiscalía solicitó informes sobre sus antecedentes.

Por el momento, las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de las pericias médicas, análisis psicológicos y la recolección de testimonios, incluido el de la joven, que será recabado en una Cámara Gesell. Los adultos y menores que estaban presentes la noche del hecho ya están identificados y serán citados por la justicia. Así, las actuaciones avanzan en distintas líneas para determinar responsabilidades y eventuales delitos conexos.

Temas Relacionados

Bahía BlancaCocaínaDrogasIntoxicaciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imputaron a seis policías por la muerte de un joven que encontraron ahorcado en una comisaria de Córdoba

Al principio se creía que el joven que estaba detenido había arrebatado su propia vida. La familia de Tomás Orihuela insiste en que se trató de un caso de abuso policial

Imputaron a seis policías por la muerte de un joven que encontraron ahorcado en una comisaria de Córdoba

A un año del escándalo de Julieta Makintach: imputaron a ella y a su mejor amiga, pero la causa está frenada

Era mayo de 2025 cuando se descubrió que la ex jueza grababa un documental a escondidas en el juicio por la muerte de Maradona. Por el hecho, el debate se anuló y la entonces magistrada fue destituida

A un año del escándalo de Julieta Makintach: imputaron a ella y a su mejor amiga, pero la causa está frenada

Allanaron un predio en La Plata por explotación laboral infantil y encontraron a 150 personas en condiciones precarias

El operativo se desplegó tras una denuncia presentada por un organismo nacional. En la inspección se identificaron menores, adultos y personas con discapacidad en viviendas improvisadas. Hay tres detenidos

Allanaron un predio en La Plata por explotación laboral infantil y encontraron a 150 personas en condiciones precarias

Fue al médico por una lumbalgia y murió: tras ocho años, la causa se cerró con una condena en suspenso para una radióloga

María Cristina Portillo Martínez, de 27 años, falleció en 2018 en una clínica de Recoleta tras un procedimiento de rutina. La Justicia consideró que hubo mala praxis y condenó a la médica que la atendió

Fue al médico por una lumbalgia y murió: tras ocho años, la causa se cerró con una condena en suspenso para una radióloga

Ratificaron la condena a prisión perpetua para el podólogo que envenenó y mató a su pareja en Recoleta para heredar sus bienes

El fallo establece que el condenado actuó con premeditación, usando sustancias tóxicas para causar el deceso mientras la víctima permanecía hospitalizada e indefensa, con el objetivo de acceder a su patrimonio en el exterior

Ratificaron la condena a prisión perpetua para el podólogo que envenenó y mató a su pareja en Recoleta para heredar sus bienes

DEPORTES

El explosivo descargo de una figura del Real Madrid en medio de la misteriosa separación de Vinicius: “Esta situación me asusta”

El explosivo descargo de una figura del Real Madrid en medio de la misteriosa separación de Vinicius: “Esta situación me asusta”

Juan Manuel La Serna venció a Bautista Torres en el cruce entre argentinos y es finalista del Challenger de Córdoba

El festejo del Dibu Martínez con su familia tras la clasificación del Aston Villa a la Champions: el duelo de penales con su hijo

La figura de Boca Juniors que se marcharía en el mercado de pases: la posibilidad de un trueque con un club europeo

El jugador de Independiente Ignacio Malcorra increpó al periodista Gustavo López en la puerta de la radio: la reacción de sus compañeros

TELESHOW

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Dyango y su amor por nuestra tierra: “El único país al que vuelvo todos los años es Argentina”

Andrea Politti: “Qué lindo es hacer de mala, me fascina”

Ricky Maravilla: “Le prometí a mi mamá que íbamos a dejar de ser pobres”

El desafío de abrir un teatro en la Argentina: Almagna, la apuesta de Gastón Cocchiarale en tiempos adversos

Diego Latorre recordó la particular frase que dijo sobre Yanina el día de su boda: “La que no está acostumbrada es ella”

INFOBAE AMÉRICA

Dos grandes navieras europeas dejaron de tomar pedidos relacionados con Cuba tras las sanciones de EEUU

Dos grandes navieras europeas dejaron de tomar pedidos relacionados con Cuba tras las sanciones de EEUU

Donald Trump afirmó que las fuerzas de EEUU y Nigeria eliminaron a Abu-Bilal al-Minuki, el segundo al mando de ISIS

Honduras oficializó la designación de Hamás y la Guardia Revolucionaria Islámica como organizaciones terroristas

Panamá: El presidente Mulino reconoce innovadora cirugía cerebral en hospital de Colón

Académicos costarricenses alertan sobre riesgos éticos de la inteligencia artificial en educación: estudio revela preocupaciones por sesgos y privacidad