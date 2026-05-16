Fin de semana con lluvias y descenso de temperatura en CABA

El SMN prevé precipitaciones en la noche del sábado junto con bajas temperaturas y viento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires experimentará lluvias este fin de semana del sábado 18 y la madrugada del domingo 19 de mayo. La probabilidad de precipitaciones aumenta a partir de la tarde y noche del sábado, con registros entre el 10% y el 40%.

Para el sábado se pronostica una jornada mayormente estable, con temperaturas máximas de 17°C y mínimas de 12°C. Sin embargo, durante la tarde podrían haber lluvias aisladas en CABA. Hacia la noche la probabilidad de lluvias se incrementa, anticipando un cambio en las condiciones climáticas y el descenso de temperatura.

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El domingo se presentará con temperaturas bajas: la máxima prevista será de 15°C y la mínima de 7°C. El viento soplará desde el sur, con intensidades de 13 a 22 km/h, lo que reforzará la sensación de frío durante toda la jornada. Esta combinación de lluvia, viento y descenso térmico marcará el inicio de una semana caracterizada por condiciones frescas y mayor estabilidad.

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional

A partir del lunes 18 de mayo, el SMN indica que CABA tendrá días soleados, sin lluvias. Las temperaturas seguirán siendo bajas, con mínimas que oscilarán entre los 5°C y 7°C y máximas apenas por encima de los 15°C. El martes se prevé una máxima de 19°C y una mínima de 6°C, mientras que el miércoles el termómetro irá de 7°C a 16°C.

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Para el jueves y viernes, las condiciones no mostrarán grandes cambios: seguirán las jornadas frescas, con máximas de 15°C y mínimas de 6°C, y sin probabilidad de precipitaciones. El viento predominante del sur y sudeste mantendrá el ambiente frío durante casi toda la semana, consolidando un panorama invernal anticipado en la ciudad.

Por otro lado, luego del temporal que azotó al partido de Mar del Plata, la zoná volverá a ser afectada por lluvias durante el fin de semana con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 70%. Aunque no se anticipa ninguna alerta meteorológica, la Costa Atlática sigue afrontando las consecuencias de la ciclogénesis que ha dejado un saldo de balnearios destruidos y playas convertidas en acantilados de ocho metros, una transformación abrupta que modificó la fisonomía costera y planteó interrogantes sobre el futuro urbano y ambiental de la región.

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Alertas meteorológicas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas meteorológicas por viento para diversas regiones del país durante el sábado 16 de mayo. Las advertencias, que abarcan desde el centro hasta el sur del territorio nacional, buscan informar a la población sobre potenciales fenómenos adversos y promover la adopción de medidas preventivas ante posibles complicaciones derivadas del clima.

Las alertas amarillas por fuertes vientos para el sábado 16 de mayo

El SMN emitió alerta amarilla por viento en: el este de Catamarca, de la Rioja, y de San Juan, además de oeste de Córdoba, San Luis, el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre los 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden superar los 65 km/h”, informó el ente nacional.

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Por otro lado, emitieron una alerta amarilla por nevada para la provincia de Mendoza: “El área será afectada por nevadas de intensidad moderada o localmente fuerte. Sobre la zona cordillerana se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros. En el resto del área pueden esperarse valores entre 2 y 5 centímetros, pudiendo ser en forma de lluvia y nieve en las zonas más bajas”.

El SMN recomienda a la población de las zonas bajo alerta amarilla mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente ante la posibilidad de crecidas repentinas de arroyos, anegamientos temporarios y dificultades para circular en rutas y caminos afectados por las precipitaciones o por la reducción de visibilidad causada por el viento. El organismo recuerda la importancia de seguir las indicaciones de Defensa Civil y autoridades locales, evitando exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo.

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