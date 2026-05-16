Panamá

Panamá: El presidente Mulino reconoce innovadora cirugía cerebral en hospital de Colón

La reciente intervención quirúrgica en el Hospital Manuel Amador Guerrero significó un progreso en la especialización médica regional, reduciendo la necesidad de traslados a la capital e incrementando la disponibilidad de tratamientos avanzados para la población local

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Presidente Mulino felicita a médicos que realizaron la primera craneotomía por tumor cerebral en el Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón. Video Infobae Centroamérica/Cortesía @as_salazar en X

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este viernes al equipo médico del Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón tras la realización de la primera craneotomía por tumor cerebral en la historia de la provincia, un procedimiento que marca un avance significativo para la atención neuroquirúrgica en la región. La intervención, efectuada por los neurocirujanos Héctor Lezcano y Francisco Medina, permitió remover un tumor cerebral a una paciente de 50 años que ingresó al hospital con convulsiones y hoy permanece en recuperación bajo monitoreo en la unidad de cuidados intensivos. Durante su visita, Mulino destacó la importancia del logro y remarcó: “Esto demuestra la calidad y el nivel de medicina que se está ofreciendo aquí para Colón y los colonenses”, declaración recogida por medios locales. El mandatario resaltó la integración de servicios entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social en el hospital, lo que, según explicó, contribuye a mejorar la eficiencia y reducir costos para el sistema sanitario panameño.

El doctor Lezcano explicó que la paciente continúa bajo evaluación en cuidados intensivos, mientras las muestras del tumor extraído serán analizadas por patología para determinar el tipo de células y orientar el tratamiento definitivo. “La intervención fue posible gracias a la infraestructura y el recurso humano capacitado en la provincia”, puntualizó Lezcano durante el recorrido del presidente. La apertura de la neurocirugía compleja en Colón evita el traslado de pacientes a la capital, beneficiando a una población que antes debía desplazarse para acceder a tratamientos especializados.

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Desde la inauguración del nuevo hospital en junio de 2025, el personal médico ha realizado 5,038 cirugías y atendido 49,161 casos de urgencias entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. En el mismo periodo, se reportaron 3,861 egresos de pacientes, se dispensaron 140,892 medicamentos y se realizaron 246,170 pruebas de laboratorio, junto a estudios radiográficos, ultrasonidos y tomografías. Durante su visita, Mulino recorrió diversas áreas del hospital, incluyendo las salas de neonatología y hemodiálisis, y conversó con pacientes y familiares en el área de consulta externa, quienes expresaron satisfacción con el servicio.

El Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón realizó la primera craneotomía por tumor cerebral en la historia de la provincia, marcando un avance neuroquirúrgico. (Cortesía: Astrid Salazar)
El Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón realizó la primera craneotomía por tumor cerebral en la historia de la provincia, marcando un avance neuroquirúrgico. (Cortesía: Astrid Salazar)

El presidente subrayó la eficiencia y pulcritud del centro, señalando que mantiene los estándares desde su apertura. “Este es un buen ejemplo de la integración de los servicios de salud. Es un hospital que trabaja bajo el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, sin ningún tipo de problema, ahorrándonos costos y, sobre todo, en una operación de primer mundo”, reafirmó el mandatario.La exitosa craneotomía representa un hito para la provincia y abre nuevas posibilidades para la atención especializada en el sistema público de salud de Panamá.

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Extirpan tumor cerebral por primera vez en el Hospital Manuel Amador Guerrero

médicos del Hospital Manuel Amador Guerrero realizaron una craneotomía para extirpar un tumor cerebral en una paciente de Colón, un procedimiento que hasta ahora solo se practicaba en la capital de Panamá. La intervención representa un hito para el sistema de salud pública local, pues permite que habitantes de la provincia accedan a cirugías de alta complejidad sin desplazarse largas distancias.

La paciente, una mujer mayor de 50 años, ingresó al hospital con convulsiones y fue intervenida tras determinarse la presencia de un tumor cerebral. Según informó la Caja de Seguro Social (CSS), el equipo de especialistas abrió el cráneo y logró extraer la masa tumoral en su totalidad. El procedimiento se realizó con equipos de última generación y personal médico formado en neurocirugía avanzada, detalló la entidad.

El presidente José Raúl Mulino elogió al equipo médico de Colón y resaltó la calidad de la medicina ofrecida en el hospital provincial. (Cortesía: Astrid Salazar)
El presidente José Raúl Mulino elogió al equipo médico de Colón y resaltó la calidad de la medicina ofrecida en el hospital provincial. (Cortesía: Astrid Salazar)

Dino Mon Vásquez, director de la CSS, señaló a medios nacionales que este logro “es una luz de esperanza para familias de Colón. Antes, estos casos se iban a la capital; hoy, con nuestro personal capacitado y máquinas modernas, salvamos vidas en casa”. La paciente permanecía estable bajo sedación y monitoreo permanente en la unidad de cuidados intensivos, mientras su cerebro se recuperaba de la inflamación posterior a la cirugía, según el reporte de la CSS.

El neurocirujano Héctor Lezcano explicó que las muestras del tumor fueron remitidas a patología para identificar su naturaleza y definir el tratamiento posterior. “Todo evoluciona favorablemente en la recuperación”, afirmó el especialista.

Con este procedimiento, la CSS refuerza la descentralización de la atención médica especializada. De acuerdo con la información oficial, la inversión en tecnología y capacitación facilita que intervenciones complejas se realicen en hospitales de la provincia, acercando la atención a comunidades como Arco Iris y otros barrios de Colón.

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