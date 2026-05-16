Costa Rica

Académicos costarricenses alertan sobre riesgos éticos de la inteligencia artificial en educación: estudio revela preocupaciones por sesgos y privacidad

Investigación realizada con por la UNED confirma que la inteligencia artificial ya se usa ampliamente en docencia, investigación y evaluación, pero advierte sobre desafíos relacionados con dependencia tecnológica, transparencia y protección de datos

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Collage digital muestra a estudiantes pasando de formularios de inscripción a elementos de IA: engranajes, circuitos, cerebro, nube y candado digital sobre binario.
Docentes identificaron beneficios como personalización del aprendizaje y optimización del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta experimental dentro de las universidades costarricenses y ya forma parte de múltiples procesos académicos. Sin embargo, junto con su expansión también crecen las preocupaciones éticas, los riesgos de sesgos algorítmicos y las tensiones relacionadas con la privacidad de datos.

Así lo concluye un estudio presentado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que analizó cómo el personal docente está incorporando herramientas de inteligencia artificial en la educación superior y cuáles son los principales desafíos que enfrenta la institución.

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La investigación, desarrollada por el Centro de Investigaciones en Educación (CINED), llevó por nombre “Uso de la inteligencia artificial en los procesos educativos que aplica el personal docente de la UNED: fundamentos axiológicos, creencias y buenas prácticas”.

El informe se elaboró con una muestra de 483 personas académicas y expone un panorama donde la inteligencia artificial ya se utiliza en áreas clave como investigación, análisis de datos, elaboración de recursos didácticos, evaluación de aprendizajes y gestión administrativa.

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La IA gana espacio en las aulas universitarias

Los hallazgos reflejan que el uso de inteligencia artificial dentro de la universidad avanza rápidamente y ya impacta múltiples dimensiones de la enseñanza.

Entre los beneficios más señalados por el personal docente destacan la personalización del aprendizaje, la optimización del tiempo y la diversificación de recursos educativos.

Además, académicos consultados consideran que estas herramientas pueden fortalecer procesos evaluativos y facilitar tareas administrativas y de investigación.

Sin embargo, el crecimiento de estas tecnologías también abre interrogantes sobre sus límites y consecuencias.

La UNED presentó un estudio sobre el uso de inteligencia artificial en educación superior. Fuente: UNED
La UNED presentó un estudio sobre el uso de inteligencia artificial en educación superior. Fuente: UNED

Sesgos, privacidad y dependencia tecnológica preocupan a docentes

El estudio advierte que una parte importante del personal académico mantiene preocupaciones sobre el uso de inteligencia artificial en educación.

Entre las principales alertas aparecen los sesgos algorítmicos, la dependencia tecnológica, la privacidad de datos y los dilemas éticos vinculados con la toma de decisiones automatizadas.

La investigación también identificó que no todos los docentes utilizan la inteligencia artificial de la misma manera.

Mientras algunos muestran una alta integración tecnológica y una actitud innovadora, otros mantienen un uso mínimo y mucho más cauteloso.

Según los investigadores, estas diferencias reflejan la necesidad de crear estrategias institucionales diferenciadas de capacitación y acompañamiento.

UNED impulsa política institucional sobre inteligencia artificial

La universidad recordó que desde octubre del año anterior aprobó su primera Política Institucional para el uso responsable de la Inteligencia Artificial.

La iniciativa busca orientar a estudiantes, docentes y personal administrativo sobre cómo incorporar estas tecnologías de manera ética, crítica y sostenible.

“La política institucional de IA no se limita a las plataformas o herramientas, sino que establece cómo deben alinearse con los principios y valores que históricamente han guiado a nuestra universidad: inclusión, derechos humanos, transparencia, sostenibilidad y autonomía universitaria”, explicó Jensy Campos Céspedes, coordinadora del estudio.

Crean red institucional para coordinar uso de IA

Como parte de las acciones derivadas de esta estrategia, la UNED también anunció la creación de la Red Institucional de Inteligencia Artificial (RedIIA).

La iniciativa funcionará como un espacio articulador enfocado en formación, investigación, gestión, seguridad tecnológica y acompañamiento institucional.

La vicerrectora de Docencia, Mildred Acuña Sossa, señaló que la red pretende coordinar esfuerzos en toda la universidad para implementar la política institucional de inteligencia artificial.

Estudiantes diversos y dos profesores en un aula universitaria moderna. Utilizan laptops y tablets con interfaces holográficas y una pantalla de videollamada visible.
Entre las principales preocupaciones destacan los sesgos algorítmicos y la privacidad de datos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones del estudio

El informe plantea varias recomendaciones estratégicas para enfrentar los retos que implica la expansión de estas tecnologías en educación superior.

Entre ellas destacan:

  • Fortalecer la capacitación permanente del personal docente en competencias éticas, técnicas y pedagógicas.
  • Crear lineamientos claros de regulación y gobernanza tecnológica.
  • Impulsar investigaciones sobre impactos de la IA en equidad e inclusión educativa.
  • Desarrollar espacios de acompañamiento diferenciados según el nivel de adopción tecnológica de cada docente.

Además, distintas unidades académicas trabajan en la elaboración de un marco institucional para orientar el uso pedagógico, ético y responsable de la inteligencia artificial dentro de la docencia universitaria.

Un debate que apenas comienza

La discusión sobre inteligencia artificial en educación se intensifica a nivel mundial conforme estas herramientas se vuelven más accesibles y sofisticadas.

Universidades, gobiernos y organismos internacionales mantienen abierto el debate sobre cómo equilibrar innovación tecnológica con principios éticos, protección de datos y calidad educativa.

En el caso de Costa Rica, el estudio de la UNED se convierte en uno de los primeros diagnósticos amplios sobre cómo el personal universitario está enfrentando esta transformación tecnológica dentro de las aulas.

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