La semana clave que enfrentará Manuel Adorni y el intento del Gobierno para recuperar la agenda pública

Manuel Adorni sonríe mientras interviene en la ceremonia de inauguración del Parque Solar El Quemado

Hasta el cierre de esta edición, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no tenía nuevas actividades en carpeta para los próximos días, pero esta semana podría enfrentar la etapa más difícil desde que comenzó la polémica por su patrimonio, cuando la oposición intente en el Congreso avanzar con los pedidos de interpelación, justo cuando crecen los conflictos en el interior del Gobierno y los Estados Unidos muestra su preocupación por el futuro de la administración libertaria.

El juez Ariel Lijo, que tiene en su poder la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario, autorizó recientemente más medidas de prueba, por lo que la investigación sigue a un ritmo acelerado.

PUBLICIDAD

A pesar de la velocidad con la que se está manejando el epediente, no hay indicios que hagan suponer que el magistrado vaya a llamarlo a declarar en el corto plazo, lo que implicaría que tenga que presentarse en los tribunales federales para explicar los gastos que hizo desde que ingresó a la actividad pública, que incluyen viajes al exterior y compras de propiedades.

De todas formas, si eso ocurriese, aunque no es nada habitual, no sería la primera vez que acontece algo así: en noviembre del 2015, poco antes de que dejara el cargo, Aníbal Fernández, que ocupaba el mismo rol que Adorni ahora, fue citado por el juez Claudio Bonadio (fallecido unos años más tarde) para ser indagado por los supuestos sobreprecios en la licitación del plan Qunita, hecho por el que después fue sobreseído.

PUBLICIDAD

La casa que alquiló Manuel Adorni en el barrio Indio Cuá

La situación judicial del ex vocero generó algunas demoras en la gestión y en la aprobación de las reformas, además de cruces tanto con referentes del propio oficialismo como de los partidos aliados, lo que es mirado por atención también en Washington.

La semana pasada, el asesor presidencial, Santiago Caputo, viajó a la capital norteamericana para asistir a un evento del Departamento de Estado, que quería conocer de primera mano lo que está sucediendo en Buenos Aires.

PUBLICIDAD

A Donald Trump le preocupa la gobernabilidad con la que cuenta Milei para llevar adelante el tramo final de su primer mandato y teme que pase algo similar al 2019, cuando Mauricio Macri no pudo reelegir y regresó el peronismo.

Ante el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, el consultor político bucó llevar tranquilidad y les aclaró que, incluso si ese escenario se llega a dar, las medidas que ya tomó el Poder Ejecutivo son tan complejas que al eventual sucesor del libertario le llevará mucho tiempo retrotraerlas.

PUBLICIDAD

Si bien en algunos medios se insinuó con que los funcionarios republicanos le habrían sugerido plantearle al Presidente argentino la salida de su jefe de Gabinete, esta versión es desmentida por todos los sectores de Casa Rosada.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau (Rebecca Blackwell/Pool vía REUTERS)

“Yo no creo que haya sucedido algo así, me sorprendería mucho, no es el estilo de los estadounidenses pedir algo por el estilo”, remarcó una de las personas del círculo más íntimo del ministro coordinador.

PUBLICIDAD

En tanto, por el lado de Caputo, coincidieron en que ese rumor es “totalmente falso”, aunque reconcieron que hubo una intención de Landau de entender el contexto en el que se encuentra Milei: “Pero esa parte es más de rutina. Las reuniones eran por el interés geopolítico en infraestructura crítica, minerales, energía, etc.”, aclararon.

Durante esta semana, en tanto, la oposición intentará en la Cámara de Diputados avanzar con alguno de los proyectos que ingresaron meses atrás para convocar a Adorni a una interpelación por este caso e, incluso, tratar una moción de censura.

PUBLICIDAD

La sesión originalmente iba a realizarse el jueves pasado, pero ante la falta de quórum, los bloques que la impulsaban decidieron postergarlo hasta este miércoles y debatir también varias iniciativas que reclama el peronismo.

Ese mismo día, La Libertad Avanza pretende que se vote en el recinto “Hojarasca” y la reforma del régimen de subsidios al gas natural en zonas frías, pero sorpresivamente dejó fuera del temario la adhesión al Tratado de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Aunque ese acuerdo internacional, que también le interesa a los Estados Unidos, ya obtuvo dictamen, durante su discusión en comisiones se optó por dejar “en reserva” el capítulo 2, ante las quejas de las farmacéuticas locales.

El Gobierno buscará un triunfo en el Congreso (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Ese apartado establece que una patente registrada tiene vigencia por 20 años en todos los países que estén dentro del PCT, lo cual complicaba la actividad de varias empresas de medicamentos.

PUBLICIDAD

La cuestión generó algunas rispideces incluso con los aliados del oficialismo, que según pudo saber Infobae, no tienen definido todavía cóo votar el tratado, si es que finalmente no se deja de lado ese artículo.

Además, todo se da en un contexto en el que las relaciones entre La Libertad Avanza y el PRO no pasan por el mejor momento: el jefe del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo, dijo públicamente que se sintió traicionado por no haber quedado al frente de la comisión bicameral de inteligencia, lugar que supuestamente le había prometido la Casa Rosada, pero que terminó yendo para Sebastián Pareja, alguien del riñón propio y cercano a Karina Milei.

A la espera de que todo salga bien para el Poder Ejecutivo en el Congreso, la semana pasada cerró con una buena noticia por el lado de la economía, cuando se conoció que la inflación de abril fue del 2,6%, retornando al sendero de la baja.

“Así como cuando el número fue malo y el Presidente salió rápidamente a poner el pecho y a reconocer que el dato no le gustó para nada, también hay que señalar que esta vez la cifra indudablemente es mejor. Somos el Gobierno de ‘primero los datos’”, comentó una persona del entorno de la cúpula libertaria.