Milei-Macri, del abrazo al ninguneo: la trama detrás de los movimientos de un PRO incómodo

Javier Milei y Mauricio Macri

20 de noviembre de 2023. Javier Milei y Mauricio Macri se funden en un efusivo abrazo ante la sonrisa indisimulable de una Patricia Bullrich que ya piensa en pintarse de violeta aunque todavía es la ex candidata de Juntos por el Cambio para ocupar el máximo cargo ejecutivo del país. “Supo escuchar la voz de los jóvenes y el hartazgo de millones de personas postergadas y empobrecidas”, arenga el líder amarillo. Todo es algarabía ante el hombre que venció a Sergio Massa y al siempre poderoso aparato peronista.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en la primera reunión juntos luego de la victoria en el balotaje

29 de julio de 2024. El fraude de Nicolás Maduro en Venezuela todavía flota en el aire cuando Javier Milei palmea la espalda de Mauricio Macri y lo acompaña a la intimidad de la Quinta de Olivos para degustar las milanesas que ya elogiaron en reuniones anteriores. La vibra ya no es la misma: el ex mandatario no lo dice, pero sigue enojado por el destrato que sintió durante la firma del Pacto de Mayo en Tucumán: “Quince horas de vuelo desde Europa para dejarlo expuesto en un acto a la intemperie y sin siquiera una foto”, es la queja de sus colaboradores. Pero la charla es amena y los mano a mano, sin la presencia de Karina, fluyen y funcionan.

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31 de octubre de 2025. El intercambio de ideas entre Milei y Macri se corta de repente y la tensión interrumpe la cena. El fundador del PRO no puede creer lo que escucha: Guillermo Francos afuera y Manuel Adorni premiado como nuevo jefe de Gabinete. No hay nada más que hablar. Y, ya en el auto de regreso a su vivienda en Acassuso, es el propio expresidente el que tipea las palabras que encienden la mecha: “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio”, “reemplazado por otro sin experiencia”, “decisión desacertada”, “falta de resolución de las conocidas disputas internas del gobierno”, son apenas un puñado de las frases que se difunden en el ámbito político a la velocidad de la luz.

Macri se retira de la Quinta de Olivos

27 de abril de 2026. Milei contrasta los números de su gestión con los que logró el espacio amarillo entre 2015 y 2019: según el inquilino del Sillón de Rivadavia, todos los guarismos son mejores en la actualidad y no antes. Mauricio Macri esconde su perplejidad apurando un pan que hay sobre la mesa, único alimento disponible mientras se extiende un largo discurso en la cena anual de la Fundación Libertad. Los que están cerca le explican la situación: “A Javier le molesta el ruido de los cubiertos, así que van a servir la comida más tarde”. El liberal libertario divisa a su ex compañero de tertulias entre las primeras filas del evento, pero después de los aplausos finales se retira de Parque Norte por una puerta trasera y sin saludar a nadie.

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15 de mayo de 2026. Desde el escenario del Club Centro Galicia de Vicente López, Macri agita a su tropa después de una semana en la que su propio avispero terminó más inquieto que nunca. Los comunicados del PRO con diferencias sobre los movimientos de La Libertad Avanza (“acompañar el cambio no es aplaudir todo”) y con sentencias elocuentes (“el próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación”) activaron suspicacias internas y externas. “Este es un partido que, aunque convenga callar, dice lo que piensa”, dice ahora ante casi mil dirigentes y militantes. “¡Mauricio Presidente!”, se animan entre las butacas. Pero el hombre no los deja seguir: “No hablemos de elecciones. No es momento”.

Mauricio Macri

Pasaron novecientos días desde el inicio del cálido vínculo Milei/Macri en 2023 hasta la frialdad reinante entre los dos en este 2026. “907 y contando, para ser exactos. No parece tanto, ¿no?”, pregunta de forma retórica un funcionario que trabajó con los dos. Y se responde solo: “Es muchísimo para los tiempos y ritmos de la política”. En efecto, de los elogios mutuos de antaño al nulo vínculo de hoy las coincidencias ideológicas mutaron en desencuentros permanentes. Ahí radica la explicación profunda, según la visión de esa misma persona, de por qué “Mauricio ya no habla con Javier, pero volvió a hablarle al famoso Círculo Rojo”. Y eso, analiza, incomoda a todos: al mandamás libertario, porque no quiere tutores; a Karina, porque no quiere socios; a Patricia Bullrich, porque siempre juega su campeonato individual; a Diego Santilli y Cristian Ritondo, porque negocian acuerdos territoriales con LLA; a los gobernadores del PRO, porque necesitan plata, obras y vínculo con la Nación; y al propio partido que gobernó el país, porque todavía no sabe si están viviendo un relanzamiento o administrando la flaqueza de sus músculos.

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Aunque con matices y disidencias internas, en el riñón de Macri afirman que quiere fortalecer el espacio que comanda. En esa línea, como admiten una decena de sus miembros consultados por Infobae, intenta destacar sus atributos justo cuando la gestión mileísta empieza a mostrar límites en su praxis, problemas de convivencia y desgaste social.

Hábil a la hora de tensar sin romper, Macri dosifica e intercala respaldos y reclamos a veces con la sutileza de un bisturí y en otras ocasiones con la brutalidad de una motosierra. Y si bien su teléfono nunca dejó de sonar, viene sorprendido con la cantidad de empresarios que volvieron a pedirle encuentros privados; la reunión con el magnate Paolo Rocca del Grupo Techint, cuyos detalles dejaron trascender adrede, sirvió para decirle a los que manejan los hilos económicos de Argentina que en principio no está en sus planes ser candidato pero sí construir un espacio distinto al que eligió la población en el último balotaje. Sin embargo, jura que aún no ve en el horizonte de la centroderecha un perfil de dirigente que lo entusiasme del todo.

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Mauricio Macri

“Es tan consciente de su bajo piso de imagen como de la volatilidad de este momento y que su figura crece a la par de la caída de Milei”, razonan los que lo tratan seguido y siguen la evolución de las mediciones de opinión pública. Esos mismos laderos lo ven bancando el rumbo macroeconómico y renegando por el estancamiento de la actividad. Y lo escuchan despotricar que el caso Manuel Adorni, con las novedades a cuentagotas en el expediente que investiga presunto enriquecimiento ilícito, es el símbolo de todos los males que aquejan a los libertarios. ¿Riesgo kuka o tiros pegados en el pie? En sus oficinas dibujan muecas de ironía.

Envalentonado, fue el mismo ex número uno de Boca el que pensó, corrigió y dio el OK para publicar la primera parte de una serie de comunicados que tomaron por sorpresa a propios y ajenos. Es que los textos, que bajo el título “Manifiesto Próximo Paso” levantan el tono hacia la administración libertaria, no fueron coordinados con la mesa ejecutiva del partido, ni con los gobernadores e intendentes propios, ni con los principales alfiles del Congreso. Jorge Macri, Rogelio Frigerio, Ignacio Torres, Guillermo Montenegro, Cristian Ritondo y hasta el ministro del Interior Diego Santilli, entre muchísimos otros, se enteraron cuando el posteo ya daba vuelta en las redes sociales. “Salimos con un planteo que tiene adjetivos muy duros que parecen ser más el resumen del humor de Mauricio que una estrategia de largo plazo. Esa nunca es una buena jugada. Y la cosa se pone peor si los que toman esa decisión tampoco tienen tan claro su compromiso de jugar en 2027”, se enoja uno de los ignorados. Otro suelta la lengua: “El movimiento cayó como el culo y nos dejó incómodos. Nadie está de acuerdo con el tono ni con el contenido. Si seguimos así vamos a ser un partido cada vez más chico y con menos representación”. Y uno más: “No tenemos en claro si esto es una manera de instalarlo para las elecciones generales. Pero la verdad es que la aventura de Macri presidente es una fantasía de los cuatro o cinco tipos que lo rodean. Es todo falopa porque sólo lo apoya su núcleo duro, duro, duro”.

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Pese a estos pensamientos, persiste entre una parte de la dirigencia de Propuesta Republicana un malestar, en ocasiones traducido en bronca, por la falta de gratitud del ecosistema liberal para los que se sienten garantes de la gobernabilidad: citan, por ejemplo, los reiterados esfuerzos del bloque amarillo para acompañar iniciativas de LLA y hasta el apoyo que mostraron incluso en el bloqueo de los pedidos de interpelaciones al jefe de Gabinete. Con todo, Santilli desde la Rosada y Ritondo desde Diputados buscan achicar las rispideces para, con especial atención en la provincia de Buenos Aires, abrir la puerta a posibles acuerdos y alianzas para enfrentar al Partido Justicialista.

Soledad Martínez, Cristian Ritondo y Martín Yeza

Conscientes del ruido, cerca del titular del PRO no niegan la desavenencias pero le bajan la importancia a la necesidad de un debate interno: “¿Qué partido político consensúa todo con cada uno de sus miembros? ¿El kirchnerismo coordina con los mandatarios provinciales? ¿Y los violetas? La queja por no avisar con anticipación es un berrinche del ego de los dirigentes”. Y reafirman la que definen como la “intención” del máximo líder del espacio: “¿No se puede ser alternativa sin ser oposición? Mauricio quiere que haya la mayor cantidad de candidatos del PRO a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que no lloren: está trabajando para eso”. Como corolario, ponen sobre la mesa el último estudio de las consultoras TresPuntoZero y La Sastrería: por fuera de la alta desaprobación actual del oficialismo (66%), el informe indica que apenas el 17,6% de los encuestados se identifica políticamente con La Libertad Avanza, guarismo que en diciembre de 2025 superaba el 30%.

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Mauricio Macri no tiene pensado aflojar con su mini-gira pre Mundial: sus próximas paradas serán Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe. Y habrá más, en otros puntos del país que supo gobernar durante cuatro años.

En ese tablero de tiranteces, Patricia Bullrich ocupa un casillero aparte tanto para el actual como para el expresidente. La senadora construyó un estatuto de excepción dentro del equipo: agenda sin coordinación con la vocería oficial, declaraciones que no pasan por ningún filtro previo y silencios calculados. Una escena desconocida para la mayoría: hace unos días la dirigente pasó a saludar fugazmente a algunos periodistas que criticaban a Milei durante una reunión especial de la comisión de Libertad de Expresión del Senado.

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Patricia Bullrich

“El Jefe” le tolera la autonomía a regañadientes porque evalúa que tiene ya demasiados frentes abiertos como para sumar uno nuevo. Pero esa paciencia forzada tiene límites: en la última reunión de gabinete, Milei le pidió a los gritos que no lo interrumpiera y, al menos por ahora, las quejas públicas de la ex titular de la cartera de Seguridad sobre el patrimonio de Adorni y los pataleos en privado sobre el rumbo económico tienen en la Casa Rosada la misma recepción que un mensaje de voz sin escuchar. En paralelo, sospechan: ¿se les está escapando algo ahora que la vieron saludando ante las cámaras al mismísimo Macri? En la mesa chica de “Pato” sostienen que, “si hubiera algo raro”, el macrista Fernando de Andreis no la hubiera criticado como la criticó esta misma semana.

En la Quinta de Olivos, los hermanos Milei se mofan de los movimientos del que antes llamaban cariñosamente “el presi”. Están enojados y no tienen problema en admitirlo más con gestos que con palabras. De hecho, en los despachos oficiales aseguran que “el destrato y la ausencia de saludo de Javier hacia Mauricio” fue una decisión que corrió por cuenta del propio mandatario. Pero agregan un dato no revelado hasta el momento: que fue Karina la que le pidió expresamente a los organizadores de la gala de la Fundación Libertad que no acomodaran a Macri en la misma mesa que ellos. Detalles que dicen todo.

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Más allá de estos desplantes, en el mundillo libertario reina la indiferencia y una actitud burlona ante cada movimiento de sus aliados naturales. Sin ir más lejos, después de los comunicados del PRO un ministro compartió en un chat interno un posteo en X del usuario @GorilaNoZurdos que reza: “Milei terminó los piquetes, Macri no. Milei bajó la inflación, Macri no. Milei eliminó ministerios, Macri no. Milei consiguió superávit, Macri no. Milei hizo las reformas, Macri no. Milei bajó el gasto, Macri no. Milei bajó la pobreza, Macri no. Milei cortó curros, Macri no. Milei sacó el cepo, Macri lo puso”.

El remate del mensaje es más hiriente aún y despertó reacciones con corazones y risas en ese grupo de WhatsApp selecto: “Es indiscutible: Milei hizo lo que Macri no supo, no pudo o no quiso hacer”.