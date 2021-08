Gerardo Morales y la interna de Juntos: “No comparto lo del código de convivencia, es para un jardín de infantes”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (Presidencia)

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se manifestó hoy contra el código de convivencia que acordaron implementar los partidos que integran el frente Juntos para contener la escalada de declaraciones cruzadas en la interna bonaerense entre Diego Santilli y Facundo Manes. “ No comparto, eso es más bien para un jardín de infantes; las cosas se hablan, la palabra se da y se cumple ”, indicó.

Por otro lado, volvió a criticar al PRO y a Horacio Rodríguez Larreta por la construcción política en la provincia de Buenos Aires. “ El tema de los globitos y el bailecito pasó, no llegamos a nada; no quiero un gobierno de CEOs, tiene que haber más política ”, analizó, y agregó en diálogo con radio La Red: “hay que llegar con un plan, una estructura más profunda, que los argentinos sepan qué queremos hacer”.

Para Morales, el cortocircuito entre la UCR y el PRO se origina en la movida política para que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal compita como candidata porteña en este turno electoral. “Si ella iba en la provincia de Buenos Aires no pasaría lo que hoy está pasando”, destacó. A su vez, pidió “parar con la campaña de desprestigio” contra Manes.

“Esta elección es importante para ponerle un límite al Frente de Todos y que haya un Congreso equilibrado, pero el tema es que lleguemos bien el 2023; no quiero que lleguemos como en 2015, que llegamos como pudimos ”, enfatizó el gobernador radical en relación a la construcción de Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.

Y agregó: “Otro fracaso más no, no quiero jugar a eso, ni yo ni nadie de mi partido, el PRO o la Coalición Cívica; la jodimos a la clase media. Hay que llegar con un buen plan, y me preocupa la lógica de construcción de Horacio, que cree que puede todo”.

Morales, Manes, Lousteau y dirigentes de la UCR

Más allá del acuerdo para evitar nuevos roces internos, la tensión entre la UCR y el PRO había ganado en intensidad cuando Manes le advirtió al oficialismo porteño que no use fondos públicos para la campaña de Santilli en territorio bonaerense. En esa oportunidad fue Cristian Ritondo el que salió al cruce. “Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos”, fue la réplica del ex ministro de Seguridad bonaerense.

Ante esto, el propio Morales lanzó una advertencia la semana pasada: “Si esto sigue así, cuando se profundiza este camino, lo que hace es llevar a la ruptura, esperemos que esto no se dé”. Para el gobernador de Jujuy, este tipo de ataques solo puede ser parte de “una concepción que se cree dueña del poder y de las decisiones”. A modo de ejemplo, señaló que ya “lo han hecho con Patricia Bullrich, le pasaron el cepillo en la Ciudad”.

La idea que conversaron hoy vía zoom los dirigentes de Juntos es que el “acuerdo de convivencia” tendrá como garantes a los integrantes de la mesa nacional del frente opositor. “Todos tienen que bajar un cambio”, sostuvieron durante la reunión, que duró alrededor de una hora.

Del encuentro participaron, por el PRO, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Humberto Schiavoni; en representación de la UCR, Alfredo Cornejo, Mario Negri y Luis Naidenoff , y por la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, y Miguel Angel Pichetto, del Peronismo Republicano.

