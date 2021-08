Cuál es el patrimonio de los precandidatos bonaerenses del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio

Elija arriba la pestaña el monto del detalle del patrimonio a visualizar.

Algunos serán debutantes en las urnas, otros ya son habitués en la política, pero todos deberán hacer público su patrimonio desde el momento en que decidieron ser candidatos. Tras el cierre de listas, la Unidad de Datos de Infobae rastreó y analizó las declaraciones juradas de los dos primeros precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos y de Juntos, para reconstruir sus bienes y sus inversiones.

Se rastrearon sus últimas declaraciones juradas de 2019 y 2020 de los que ya las habían entregado a la Oficina Anticorrupción (OA) como funcionarios nacionales o diputados. Es el caso, por ejemplo, de Victoria Tolosa Paz o Graciela Ocaña, ya que ese organismo las publica en sitio web. También se buscaron las que tuvieron que presentar los que eran, hasta hace unos días, funcionarios bonaerenses o porteños, como Daniel Gollán o Diego Santilli.

A los precandidatos que nunca habían pasado por la función pública, como Facundo Manes o su segunda en la lista Danya Tavela, Infobae les solicitó el detalle de sus bienes. Manes, precandidato por el radicalismo dentro del espacio de Juntos por el Cambio, fue el único que decidió no hacer público sus bienes hasta después de las PASO, mientras que su compañera Tavela le hizo llegar a Infobae su declaración jurada ante la AFIP.

Victoria Tolosa Paz (NA).

Tolosa Paz, quien encabezará la boleta del Frente de Todos, informó bienes por $4.436.059 millones en 2019, la última declaración jurada disponible. La presentación fue realizada el año pasado ya que hasta hace menos de una semana fue titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Sus bienes crecieron un 59% durante ese año en comparación a 2018.

El activo más valioso de Tolosa Paz es la mitad de una casa en el country Grand Bell, en las afueras de La Plata, que comparte en partes iguales con su marido, el ex secretario de Medios Enrique “Pepe” Albistur. La propiedad fue declarada ante la OA como un lote de 857 m2 con una valuación de $1,9 millones a finales de 2019. Sin embargo, la tasación actual de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) indica que el valor fiscal actual de esa propiedad, una casa con pileta y vista al golf, asciende a $22.533.795. La información oficial detalla que la casa posee una superficie construida de 857 m2 y el terreno, que comprende dos lotes, abarca 2.700 m2.

La precandidata del Frente de Todos admitió que hay un error en su declaración jurada. “Mi casa fue declarada como corresponde por ley, con su valor fiscal, que en 2019 era mucho más bajo que ahora. No sé por qué fue declarada como un lote, pero está todo en regla y correctamente declarado. Hace más de 10 años que vivimos acá con Pepe, no tenemos nada que ocultar”, dijo ante la consulta de Infobae.

“Yo nunca fui una persona con dinero, tengo un patrimonio pequeño. El que tiene volumen patrimonial es mi marido. Si vos mirás la declaración jurada, todo es de Pepe”, agregó la precandidata del oficialismo. Albistur es un publicista y empresario de larga vinculación con el peronismo que construyó su fortuna sobre el negocio de la publicidad en la vía pública. Participó en distintas campañas electorales hasta que Néstor Kirchner potenció su importancia y, además de asignarle el diseño proselitista, lo designó al frente de la Secretaría de Medios. Renunció en 2009, tras varias denuncias por la distribución de la pauta oficial.

Tolosa Paz declaró otra propiedad en City Bell: su anterior vivienda, una casa de 142 m2 que fue adquirida con ingresos propios y que cotizó en menos de medio millón de pesos, una cifra también por debajo de los números de mercado.

Los funcionarios declaran sus propiedades ante la OA a valor fiscal, ya que deben consignar el mismo valor que informan a la AFIP, que suele ser muy por debajo de su valor real.

Las propiedades de Albistur, amigo personal del presidente Alberto Fernández, son siete: tres departamentos en Capital, una casa y un terreno en Pinamar, otra casa en Cariló -donde suele vacacionar-, y una casa en City Bell. Así se desprende de la declaración jurada que Tolosa Paz presentó en 2018 como concejal de la ciudad de La Plata, en la que debió incluir los bienes de su cónyuge.

El inmueble más valioso de este publicista es el departamento en Puerto Madero que el ex funcionario le prestó durante años al Presidente. Lo cotizó en $3.010.337, a valor fiscal. Antes de mudarse a la residencia de Olivos, Fernández habitaba el piso 12 del lujoso River View, una propiedad de unos 120 m2 que el ex secretario de medios compró en 2007, según consta en el Registro de la Propiedad. Su valor de mercado es muy superior.

“El departamento de Puerto Madero es sólo de Pepe, porque nosotros nos casamos en 2012”, dijo Tolosa Paz. Y agregó que, pese a mudarse a la quinta de Olivos, el Presidente sigue usando cada tanto esa propiedad porque tiene muchas de sus cosas personales. “Nadie le saca un departamento al presidente”, dijo.

El resto del patrimonio de Tolosa Paz se compone de una camioneta Citroen C3 Picasso 2013 y de un VW Suran modelo 2009. La candidata también declaró más de $700.000 entre dinero en efectivo y cuentas bancarias.

Por último, la candidata oficialista informó una participación accionaria en Inversa SA por solo $6.000. Se trata de una constructora con sede en City Bell que fue fundada por Tolosa Paz en 2010 junto a Albistur. La sociedad realizó un desarrollo inmobiliario en Vicente López y actualmente administra los departamentos que quedaron a nombre de la firma, detalló Tolosa Paz.

Daniel Gollán.

Su segundo en la lista, Daniel Gollán, declaró cuando asumió como ministro de Salud bonaerense a fines de 2019, un patrimonio neto de $3.029.602 e ingresos anuales por $1.713.726.

Informó tener la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), con su mujer. Su 50% lo consignó a solo $341.000. También declaró la mitad de una casa en la ciudad cordobesa de Río Ceballos, que valuó en apenas $6.034. En el formato de declaración jurada de la provincia de Buenos Aires, los funcionarios no están obligados a detallar los metros cuadrados de los inmuebles. Pero según informó ante la OA en su declaración jurada 2016 como diputado nacional, la casa en la provincia mediterránea tiene 101 m2 y el departamento en CABA, que adquirió en 2012, posee 65 m2.

El hasta hace una semana ministro de Salud de la Provincia declaró también un fideicomiso por $1.400.000 y otro a nombre de su esposa, Gladys Raquel Méndez, por $1.410.650. Infobae lo llamó a su celular, pero el ahora candidato no respondió la consulta, así como tampoco uno de sus colaboradores más cercanos. Según su declaración jurada del 2016 ante la OA, había ingresado el año anterior al Fideicomiso Carlos Calvo 3742, en la Ciudad de Buenos Aires, con un aporte de $1.241.900. Todo indica que se trata de un edificio en construcción en el barrio porteño de Boedo. En su declaración jurada del 2020, su mujer también aparece como titular de un fideicomiso -sin identificar- por un valor de $901.250.

El candidato del oficialismo en la provincia dijo no tener auto propio - sí declaró uno a nombre de su mujer- , y en total, en dinero en efectivo y el banco, aseguró poseer $1.271.383.

Esta suma incluye dólares por $596.900 pesos, su equivalente al cambio de ese momento, que el precandidato no especificó. Por la “diferencia de cambio de moneda extranjera”, Gollán aseguró en su declaración jurada del 2020 haber sumado otros $310.000 de ingresos en el año. En tanto su esposa también posee divisas por otros $358.000 pesos.

Méndez es farmacéutica y trabaja en la ANMAT desde 2006. A fines del año pasado, el diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo la denunció, junto con Gollán, a partir de una publicación del sitio El Disenso, por supuesta malversación de fondos públicos, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. Fue por la adjudicación de un contrato de la municipalidad de General Rodríguez por $860.000 para la compra de alimentos para comedores municipales y barriales, con una firma creada por Méndez en 2017, Arlumine SA, y de la que fue su presidenta hasta enero del 2020. La causa fue archivada este año por la UFI N°9 a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez.

Arlumine SA fue registrada para la venta de artefactos de iluminación para alumbrado privado y/o público, servicios de pintura de obras, y como financiera. Luego amplió su objeto social y está registrada actualmente como proveedora de la Provincia de Buenos Aires en doce rubros vinculados a la alimentación. Su domicilio fiscal declarado es el mismo de Gollán y Méndez: San José 369, Piso 4 departamento 1, en la Ciudad de Buenos Aires.

Infobae también consultó a Gollán sobre la vinculación de su mujer con Arlumine frente a una presunta incompatibilidad por su función como ministro bonaerense, pero no obtuvo respuesta.

Los bienes de la oposición

La oposición tendrá en la provincia de Buenos Aires dos listas internas que enfrentará al PRO con el radicalismo. El vicejefe de gobierno porteño, Santilli, encabezará la lista de precandidatos a diputados que cuenta con el apoyo de PRO. Su oponente en las PASO será el neurólogo Manes, una figura externa convocada por la UCR para dar el salto de la medicina a la política.

Diego Santilli.

Santilli declaró bienes por $17.955.421, según consta en la declaración jurada del período 2020 que entregó ante la Escribanía General de la Ciudad. Su activo más valioso es un departamento de 364 m2 en el barrio de Palermo, que cotizó en $9.149.616. También informó dos autos: un VW Vento modelo 2017 valuado en $1.322.500 y una Dodge Journey de 2014 a nombre de su esposa, Analia Maiorana, por $888.800.

Santilli declaró además una participación en la sociedad Sanfor Investments SA, que se dedica al rubro de la construcción. Sus activos en esta firma, que comparte con sus hermanos y su padre, fueron valuados por el precandidato de Juntos por el Cambio en $6.114.935, más $1.234.322 correspondientes a “dividendos” anuales de la firma.

Como ingresos, el candidato de Juntos por el Cambio informó su sueldo como vicejefe de gobierno por $2.890.316 anuales (aproximadamente $223.000 por mes) y otros $1.883.753 durante 2020 como “asesor en contabilidad y finanzas”.

Graciela Ocaña.

Su segunda en la lista de Juntos -el nuevo nombre que adoptó la coalición opositora - Graciela Ocaña declaró como diputada nacional en 2019, un patrimonio de $5.881.674. Así figura en su última declaración jurada disponible, ya que la del 2020 como legisladora deberá presentarla antes del 31 de agosto de este año.

Tiene desde 2013 un departamento en la Ciudad de Buenos Aires de 60m2 que valuó en $567.000, y una casa en General Rodríguez de 292m2, cotizada en $ 4.705.188. Sin embargo, esa propiedad figura en su declaración jurada sólo como “un lote” adquirido en 2016.

Ante la consulta de Infobae, la diputada de Confianza Pública, admitió que hay un error en el documento. Precisó que se trata de un terreno de 1.092 metros que compró luego de vender su casa de Haedo de más de 200 m2. “Con la venta de esa vivienda por 215.000 dólares, compré el terreno donde fui construyendo la nueva casa. Antes iba los fines de semana, pero ahora vivo en forma permanente desde que empecé a sufrir amenazas luego de denunciar a (Hugo) Moyano, y especialmente a partir de la pandemia. El terreno de más de 1.000 metros está declarado en la AFIP”.

Ocaña aseguró no saber “por qué está consignada sólo la superficie de la casa” en la declaración jurada ante la OA. “Lo tuve que presentar todo en la Justicia por la denuncia que me hizo Moyano y fui sobreseída”, agregó. La diputada también tiene un Toyota Corolla del 2015 valuado en 290.000 que compró con un crédito que dijo haber cancelado.

Facundo Manes.

Manes fue el único de los precandidatos consultados por Infobae que prefirió no difundir sus bienes hasta que no tenga la obligación de hacerlo ante la OA. Desde su entorno aclararon que la divulgación de sus bienes sólo será realizada cuando correspondan por ley, es decir, cuando sea consagrado candidato, pero no será compartida con anterioridad a medios de comunicación.

Esto será diez días después de formalizadas las candidaturas, tras la elección de las PASO. El plazo de los candidatos para entregar las declaraciones juradas vence el 15 de octubre.

Danya Tavela.

En cambio, Tavela, que secunda a Manes en la lista del radicalismo, ofreció voluntariamente los datos de su patrimonio a Infobae.

La vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires cuenta con un patrimonio de $19.771.966, según consta en la declaración jurada que la precandidata presentó en 2019 ante la AFIP. “Es fruto de sus salarios como docente de posgrado, es monotributista y consultora en temas de Educación”, remarcaron en su entorno.

Sus principales activos son sus propiedades. Declaró tres inmuebles en Junín, su ciudad de residencia. La propiedad más importante es una casa en un country de 1400 m2 cuyo 50% valuó en $5.786.713. También declaró otro lote y la mitad de otra casa en esa ciudad bonaerense.

Además, Tavela informó ser propietaria de un departamento de 65m2 en el barrio porteño de Las Cañitas que valuó en $1.389.960 y una casa heredada en San Clemente del Tuyú. ¿Sus vehículos? Un VW Vento del 2019 valuado en $1.479.600 y una camioneta Dodge Journey 2012 cotizada en $175.000. Tavela, por último, declaró ser accionista de Tat3 SA, una consultora ambiental. Su participación en la firma es de $717.000.

¿Cómo se procesó la información?

Las declaraciones juradas se descargaron del sitio de Consulta Pública de la Oficina Anticorrupción. Para la extracción de datos se usó la herramienta Tabula. Los datos se llevaron a una hoja de cálculo, donde se realizó el patrimonio de cada candidato.

Si desea acceder y/o descargar la hoja de cálculo, siga este enlace

Mañana Infobae publicará el detalle del patrimonio de los principales precandidatos porteños.

Visualización interactiva: Daniela Czibener

SEGUIR LEYENDO: