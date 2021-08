Cuál es el patrimonio de los precandidatos porteños de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos

Elija arriba la pestaña el monto del detalle del patrimonio a visualizar.

Lejos de las explosivas internas en las provincias de Buenos Aires, las PASO porteñas están recién entrando en calor. Los precandidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se preparan por estas horas para los lapsos más tensos de la campaña que están por venir, un momento -para muchos de ellos- de ordenar sus cuentas y comenzar a preparar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA), que deberán presentar una vez pasadas las Primarias.

Tras haber informado ayer cuál es el patrimonio de los principales precandidatos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, Infobae publica los bienes de los que competirán en CABA por esas dos alianzas. La Unidad de Datos recolectó las declaraciones juradas de ocho de ellos, que incluyen tanto presentaciones como ex funcionarios, como el detalle que facilitaron varios precandidatos voluntariamente a este medio con una estimación de sus activos.

Dentro de la interna de Juntos por el Cambio, los hay más austeros y con mejor posición económica. Desde María Eugenia Vidal que ni siquiera tiene auto a su nombre, a Adolfo Rubinstein, que admitió ante Infobae haber ingresado al blanqueo en 2016 , o Ricardo López Murphy, con un patrimonio de casi $35 millones.

Adolfo Rubinstein, compite con Adelante Ciudad en la interna de Juntos.

Rubinstein, médico y ex ministro de Salud de Mauricio Macri, informó bienes por $31.450.937 a fines de 2019, cuando entregó su última declaración jurada ante la OA al dejar la función pública. Ese patrimonio está compuesto, principalmente, por ocho propiedades que suman $8.425.672.

Rubinstein declaró su casa, un departamento de 183 m2 en Palermo, que cotizó en $1.054.176, y otros seis departamentos en la ciudad de Buenos Aires que suman $6.500.000, adquiridos entre 2010 y 2019 como inversión inmobiliaria. Entre sus inmuebles también aparece una herencia de una parte minoritaria de una casa familiar en Montevideo. De profesión médico, le dijo a Infobae que su único auto es un Renault Fluence modelo 2017 con un valor de $2.280.000, pese a que en su declaración figura un vehículo mal identificado modelo 2009.

“Hasta que asumí en la función pública, en febrero de 2017, trabajé toda mi vida en el sector privado como médico tanto en el Hospital Italiano como en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, lugar donde volví desde que dejé mi cargo”, explicó Rubinstein.

El ex ministro y secretario de Salud durante la gestión de Cambiemos declaró dos cuentas en el exterior que superaban los $20 millones en 2019, un número que seguramente aumentará por la devaluación del peso en la declaración jurada que deberá presentar después de las PASO como candidato. Ante la consulta de Infobae, el precandidato dijo que era una cuenta en el exterior que blanqueó en el sinceramiento fiscal aprobado en 2016 por Mauricio Macri. La otra cuenta fuera de Argentina corresponde a un “seguro declarado en el exterior”, según explicó.

Ricardo López Murphy lidera la boleta de Republicanos Unidos en la interna de Juntos.

Entre los precandidatos con más patrimonio dentro de la interna del oficialismo porteño también aparece López Murphy. El economista que lidera la boleta de Republicanos Unidos - la otra lista del radicalismo que enfrenta a la lista de Vidal- accedió voluntariamente a detallar sus bienes ante la consulta de Infobae.

El ex ministro de Economía informó un departamento en la Ciudad de Buenos Aires cuyo valor dijo que era de $28 millones y una casa familiar en la localidad bonaerense de Adrogué por $5 millones. También dijo tener dos autos: un Citroen C5 del 2005, cuyo valor aproximado en el mercado es de $580.000 y un Honda Accord del 2009, con una cotización que ronda los $1,3 millones. En total, estos bienes informados suman, aproximadamente, casi $35 millones.

A esta cifra se suman ahorros personales que no precisó y que - aseguraron sus colaboradores - “incluirá en su declaración jurada de Bienes Personales ante la AFIP”. Después de su paso por la función pública durante el gobierno de Fernando De la Rúa, López Murphy no volvió a ocupar cargos en la función pública, por eso no estuvo hasta ahora obligado a presentar su declaración jurada ante la OA.

“Va presentar todo como corresponde cuando sea el plazo como candidato. No tiene nada que ocultar, ya que su patrimonio es el de siempre, y hace muchos años que fue funcionario”, explicaron en su entorno. Esto será diez días después de formalizadas las candidaturas, tras la elección de las PASO. El plazo de los candidatos para entregar las declaraciones juradas vence el 15 de octubre.

El oficialismo porteño

María Eugenia Vidal, cabeza de lista del oficialismo en la Ciudad.

Desde que se confirmó su regreso a la Ciudad de Buenos Aires, Vidal se transformó en la principal figura electoral para Juntos por el Cambio. ¿Cuál es su patrimonio? La ex gobernadora bonaerense declaró un bienes por $2.185.322 cuando abandonó ese en la provincia, en diciembre de 2019. Sus activos se limitan a un departamento en el barrio porteño de Palermo, con una valuación fiscal del inmueble de $1.178.666, y ahorros por $1 millón.

Vidal declaró deudas más altas que sus activos: informó un crédito hipotecario en dólares por $12.600.000. Desde su entorno explicaron que la deuda se tomó para la compra del departamento y que dicha cifra -a diferencia de la valuación fiscal- está atada al valor de adquisición de la propiedad. Durante sus años como gobernadora bonaerense, Vidal dejó su casa familiar en el partido bonaerense de Morón por motivos de seguridad y se instaló en una base militar en El Palomar hasta que finalizó su mandato. Luego, se mudó al departamento en Palermo, donde vive en la actualidad.

Martín Tetaz, secunda a Vidal en una de las listas de Juntos.

Martín Tetaz es el segundo precandidato en la lista del oficialismo porteño. El economista, que ingresó hace días a la política partidaria, respondió voluntariamente por correo electrónico las consultas de Infobae sobre su situación patrimonial. El precandidato estimó que su patrimonio suma aproximadamente unos $20 millones y enumeró sus bienes: un departamento de tres ambientes en La Plata, un 25% de otra propiedad en la misma ciudad, y una camioneta Renault Duster modelo 2016.

El economista aseguró que tiene “pequeños ahorros en dólares y criptomonedas”, como Bitcoin, Ethereum, DAI y UBI. “Son para hacer frente al vencimiento de Ganancias de agosto, de modo que ya no estará en mi patrimonio para cuando sean las elecciones”, explicó. Y detalló: “Está en trámite la sucesión familiar luego del fallecimiento de mis padres, y dividiremos con mis hermanos, dos casas y un departamento de dos ambientes en La Plata, más una casa en Valeria del Mar”.

Hace dos semanas, Tetaz creó la sociedad Tinnat SRL junto con su hermano, una firma que fue inscripta para dedicarse a la provisión de “servicios profesionales económicos y jurídicos”. El economista explicó que la consultora “se creó con 120.000 de capital” y que “no tiene actividad aún”.

Mónica Marquina acompaña a Rubinstein en la lista Adelante Ciudad, dentro de Juntos.

Los principales precandidatos del oficialismo porteño se completan con dos mujeres. Mónica Marquina, que acompaña a Rubinstein en la lista de la UCR porteña, declaró un patrimonio de $831.000 ante la OA para el ejercicio 2019. La académica radical, que integra la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, informó como su principal activo depósitos bancarios por $656.000.

Ante la consulta de Infobae, la precandidata explicó que por un error de carga de los datos se omitió informar que ella es titular de un inmueble de propiedad horizontal de 91 m2 en el barrio de Caballito y una camioneta Fiat Weekend Adventure modelo 2017, ambos bienes compartidos a medias con su marido.

Sandra Pitta, segunda en la lista que encabeza López Murphy en la interna de Juntos en la Ciudad.

Sandra Pitta, científica del Conicet que hará su primera experiencia en la política, prefirió no hacer público por ahora su patrimonio.

“En vista de que es la primera experiencia de Sandra en la política y que la presentación de una declaración jurada ante la OA debe presentarse sólo posteriormente a las PASO, cuando quede oficializada la lista, no se ha avanzado aún en la elaboración de la misma. Por supuesto, llegado el momento se presentará toda la documentación que sea necesaria para cumplir con los requisitos para poder postularse, en tiempo y forma”, dijeron en su entorno.

El kirchnerismo de la Ciudad

Leandro Santoro, primer candidato a diputado por el Frente de Todos por CABA.

Los candidatos porteños del Frente de Todos aparecen entre los más austeros. Leandro Santoro, primero en la lista de diputados del Frente de Todos para competir por la Ciudad, declaró tener al cierre de 2019 un patrimonio de $3.556.201.

La cifra implica más de un 100% que el año anterior, cuando dijo tener $1.698.992. La variación obedece, esencialmente, al aumento de su tenencia en dólares, y la devaluación del peso: pasó de USD 31.166 a USD 44.200 durante un año, pese a que Santoro defendió el cepo cambiario implementado por Alberto Fernández.

El legislador porteño, de origen alfonsinista que pegó el salto al kirchnerismo atraído por Cristina Kirchner, tiene un departamento de 27 m2 en la Ciudad, que compró en 2002 y valuó en solo $39.566. Su auto es un Chevrolet Sonic modelo 2012, cuyo valor informó en $372.900.

Amigo personal del presidente Alberto Fernández y una de las figuras que más suele defender su gestión en los medios, declaró como ingresos en el 2019 un total de $2.381.679.

Gisela Marziotta, secunda a Santoro en la lista del Frente de Todos (Nicolás Stulberg).

La segunda en la lista del Frente de Todos, Gisella Marziotta, declaró el año pasado tener un patrimonio de $5.238.215 correspondiente al 2019. Así surge de la declaración jurada que presentó como diputada ante la OA, tras reemplazar a Daniel Filmus en enero de 2020. La periodista intentará renovar su banca impulsada por Víctor Santa María, presidente del peronismo porteño.

Marziotta declaró un departamento de 144 m2 en la Ciudad, que compró en 2018, con una valuación fiscal de $3.476.000, y un Volskwagen T-Cross Highline modelo cuyo valor es de $1.190.000. Ante la consulta de Infobae, aseguró que hoy sigue teniendo esos mismos bienes. En dinero, informó $572.215, de los cuales $413.848 estaban en dólares.

