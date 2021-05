Reapareció el “Pata” Medina: un petitorio para Alberto Fernández y Cristina Kirchner, reclamos de trabajo y un mensaje contra Macri

El "Pata" Medina intentando entrar al acto en Ensenada

Juan Pablo “Pata” Medina decidió reaparecer en la vida política luego de su paso por la cárcel de Ezeiza y del año en prisión domiciliaria. Esta mañana movilizó a unos 100 seguidores al acto de Ensenada, donde el Gobierno intentó mostrar una señal de unidad. El ex titular de la UOCRA dijo públicamente que fue en apoyo del gobierno nacional, pero en realidad buscó hacer visible un reclamo, una mezcla de su situación judicial con cuestiones gremiales. “Quería entregar un petitorio que escribió de puño y letra”, respondió su abogado César Albarracín ante una consulta de Infobae. Los destinatarios del mensaje eran el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

¿Qué decía el petitorio? “Tengo el honor de dirigirme a usted a fin de requerirle su intervención urgente para que, desde las áreas de Gobierno a su cargo, tomen conocimiento de la gravísima persecución que he padecido como dirigente gremial y líder sindical”, arranca la carta a la que tuvo acceso este medio. Y agrega que las causas judiciales en su contra “se encuentran en su mayoría cerradas por inexistencia de delito”.

La carta tiene apenas cinco párrafos. En el último, se anima a pedirle una audiencia privada al Presidente, o al menos que lo reciba el ministro de Justicia Martín Soria. “Solicito en función de lo dicho me reciba en audiencia personal a fin de exponer con precisión los gravísimos hechos referenciados o, en su caso, instruya al ministro de Justicia para que me conceda audiencia personal a los mismos fines”, cierra el texto.

“No era un reclamo gremial”, explicó su abogado. La aclaración final tiene que ver con que Medina no puede desplegar actividades gremiales en la UOCRA La Plata ni en otras seccionales.

Cuando le otorgó la excarcelación, en febrero pasado, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata también le prohibió salir del país y le impidió “tomar contacto, por cualquier medio, con las víctimas y/o acercarse a sus domicilios laborales o particulares”. Además, Medina debe presentarse una vez al mes a la comisaría con jurisdicción en su domicilio mientras dure la emergencia sanitaria.

Aunque el ex dirigente adujo que fue a participar de un acto político, lo acompañaron unos 100 seguidores, que desplegaron una bandera y paraguas con su nombre.

El titular de la UOCRA llegó hasta las vallas, pero no pudo pasar. En ese momento, sus seguidores forcejearon con la Policía bonaerense. “Acá estamos en Ensenada, dejen entrar al Pata”, gritaban con tono amenazante los seguidores del gremialista, mientras su mujer intentaba separar y a la vez gritaba hacia el lugar donde estaban los medios tratando de explicar un conflicto laboral.

La tensión se respiraba en el ambiente. De hecho, los seguidores de Medina abuchearon a varios dirigentes políticos del oficialismo y de Ensenada, donde el dirigente de la UOCRA arrastra un viejo enfrentamiento con el intendente local, Mario Secco.

Medina fue detenido en septiembre de 2017, acusado de asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada. En total llegó a tener cuatro causas judiciales, con varias prisiones preventivas.

En febrero del año pasado, la Cámara Federal de La Plata le otorgó la prisión domiciliaria. Los camaristas César Álvarez y Roberto Lemos Arias entendieron en ese momento que “en el informe socioambiental no se aprecian datos que indiquen que el alojamiento de Juan Pablo Medina en el domicilio en cuestión sería inadecuado o provocaría un riesgo para el proceso” y consideraron que “el representante del Ministerio Público Fiscal tampoco ha realizado valoraciones que sugieran que dicho lugar representa un peligro de alguna clase”.

El sindicalista ya había sido excarcelado por el Tribunal en lo Criminal 5 de La Plata en otra causa en la que está acusado de amenazar y extorsionar a empresarios de la construcción platense para que contraten las viandas de comida de los obreros a una empresa vinculada a su familia.

Finalmente, el 18 febrero pasado, el TOF 2 de La Plata le otorgó la excarcelación en la causa en que que está procesado por “lavado de activos y asociación ilícita”. Ese expediente ya fue elevado a juicio oral pero todavía está en la etapa de presentación de pruebas y por lo tanto no tiene fecha para comenzar.

Por su situación judicial, Medina suele consultar a su abogado ante cada actividad. Esta vez no fue la excepción. “Tiene impedimento para ejercer actividad en la UOCRA, no para actos políticos, en las resoluciones judiciales está claro”, explicó el letrado. De hecho, desde su excarcelación no había participado de un acto político.

Mientras se realizaba el acto, Medina habló con algunos medios locales y aprovechó para criticar al gobierno de Mauricio Macri, al que acusa de “perseguirlo” y “espiarlo”. “Ya sabemos qué pasó con el gobierno de Macri, fue un gobierno dictador, mandó a miles de compañeros activistas, a dirigentes gremiales … A mí me espiaron, estoy esperando que me llame la justicia para declarar como querellante”, dijo.





SEGUIR LEYENDO: