Política

Máximo Kirchner es sometido a una intervención quirúrgica programada

El propio diputado lo confirmó a través de sus redes. Según se informó, se trata de un procedimiento que no compromete su salud

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Máximo Kirchner en la inauguración del Ateneo Néstor Kirchner en Berazategui
El diputado nacional Máximo Kirchner

El diputado Máximo Kirchner es sometido este viernes a una cirugía programada que había postergado durante semanas, según anunció él mismo a través de sus redes sociales. Según se informó, se trata de un procedimiento programado que no compromete su salud.

El legislador publicó un mensaje desde el centro médico donde nació, sin precisar el nombre de la institución, en el que confirmó que la intervención estaba prevista desde hacía tiempo. “El lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, escribió.

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En el mensaje, Kirchner comentó que uno de los cirujanos a cargo de la operación es hincha de Estudiantes de La Plata y le aseguró que podría ver el partido del domingo desde su casa. “Está confiado en que nos ganan”, añadió.

Captura de pantalla de un post de Instagram de Máximo Kirchner. Incluye texto "A los compañeros y compañeras" y emojis: bandera argentina, corazón, brazo y mano victoria
Máximo Kirchner compartió un mensaje en Instagram informando sobre una cirugía programada y agradeciendo a "compañeros y compañeras", mencionando también a Cristina Kirchner. (Captura )

El diputado, adempas, explicó que su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, no estaría presente durante la cirugía, pese a que ella había manifestado su intención de acompañarlo. Indicó que le sugirió especialmente que no asistiera para evitar que tuviera que solicitar permisos a las autoridades del Poder Judicial argentino que la mantienen bajo arresto domiciliario.

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“No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia“, afirmó en el posteo, al tiempo que cuestionó las condiciones de su detención: “A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”.

A finales de abril, Kirchner se mostró en público al participar de un acto en Santa Fe, donde se refirió a la situación del PJ y avivó la interna al apuntar contra los dirigentes que “ignoran la situación” de la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Entiendan lo que voy a decir acá con la mejor buena fe, cuando escucho a algunos compañeros que se llaman peronistas, ignorar la situación de quien fuera dos veces presidente, vicepresidenta de la Argentina, mi reflexión es esta: Perón que nunca hubiera vuelto a la Argentina y quizás nunca hubiera salido de la isla Martín García”, enfatizó.

Y continuó: “El peronismo no es eso, el peronismo cuida a sus conducciones, el peronismo cuida a sus trabajadores y no da quorum para la reforma laboral”.

A su vez, en aquel momento destacó la conducción de CFK en el peronismo: “Y que quede claro para algún distraído o distraída siempre estamos para sumar. Y la instrucción que tenemos de nuestra compañera, de nuestra conducción, porque nosotros sí tenemos conducción y se llama Cristina Fernández de Kirchner”.

“Pareciera que como no puede ir a elecciones, no puede ser la conducción. Se están valiendo aquellos con esos argumentos de cómo no puede ir a elecciones, no pueden conducir, se terminan valiendo de ese presidente que dijo que la metió presa en esta farsa que llamamos democracia en Argentina”, sostuvo.

A su vez, deslizó una línea y cargó contra aquellos que buscan reponer una nueva conducción en el Partido Justicialista: “¿Cómo puede ser que un presidente diga que metió presa a la presidenta del principal partido de oposición y muchos miren para otro lado, y estén discutiendo a ver quién es la conducción?”.

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