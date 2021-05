Dura crítica de Alberto Fernández a los jueces de la Corte: “No usen las sentencias para favorecer a sus candidatos”

Dura crítica de Alberto Fernández a los jueces de la Corte

El presidente Alberto Fernández esbozó una durísima crítica a los jueces de la Corte Suprema luego del fallo que avaló las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Junto a Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, el jefe de Estado acusó a los integrantes del máximo tribunal de haber fallado en virtud de sus intereses políticos y no en base al derecho.

“Yo creo que un juez tiene derecho a postular a un presidente y a votarlo. Puede hacerlo, sin ninguna duda. Lo que no puede hacer es usar las sentencias para favorecer a los candidatos que le gustan. Eso no lo pueden hacer”, planteó el mandatario en dos oportunidades durante su discurso.

El Presidente y Cristina Kirchner tuvieron algunos gestos de complicidad durante el evento . La vicepresidente asintió y aplaudió las palabras de su compañero de fórmula, pero no habló. Quien sí lo hizo fue el gobernador bonaerense Kicillof, quien remitió a la causa del dólar futuro -ya archivada- para cuestionar al Poder Judicial. “Lo que buscan es modificar el curso de las decisiones de un gobierno democráticamente elegido; como la sociedad no les da bola, van a buscar a los jueces para tomar las decisiones que no han podido conseguir en las urnas”, señaló.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron un acto en Ensenada (Presidencia)

Antes, el anfitrión del encuentro, el intendente de Ensenada Mario Secco, apeló a un discurso belicoso y a una frase que recuera tiempos oscuros de la Argentina. “Si quieren venir, que vengan”, planteó el jefe comunal, algo que hizo recordar a lo que dijo el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, allá por abril de 1982, desde el balcón de la Casa Rosada, ante cientos de personas reunidas en la Plaza de Mayo.

Sin hacer hincapié en nombres personales, el Presidente comenzó su alocución con una referencia a la interna en el gabinete nacional, sobre todo por la situación del subsecretario de política energética, Federico Basualdo. “Miren bien, veo cámaras de fotos y televisión. ¡Saquen esta foto! Esta es la foto de la unidad de quienes queremos poner de pie a la Argentina ”, señaló.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron un acto en Ensenada

Durante varios minutos, Alberto Fernández se dedicó a criticar la gestión del gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, al hacer referencia al anuncio de entrega de vivierndas, el mandatario afirmó: “Esto tiene una parte grata, es algo que ideó Néstor (Kirchner), ejecutó Cristina, y vengo a terminar la obra de ellos dos, es algo que me llena de alegría”. “Está claro que los factores de poder en la Argentina existen y está claro que no nos quieren acompañar, no nos quisieron acompañar nunca”, destacó.

“ Un juez tiene derecho a querer postular a un presidente, y tiene derecho a votarlo, lo que no puede hacer es usar la sentencia que tiene que dictar para favorecer al candidato que le gusta. Basta, paremos, se degrada el estado de derecho ”, criticó el Presidente. Y agregó: “Me pregunto si cuando toman las decisiones saben cuánto juegan con la vidas de los argentinos”.

El mandatario, además, volvió a calificar como “decrepitud” el fallo de la Corte Suprema y, por otro lado, indicó que “respeta” la sentencia, aunque no la avala, y consideró que “no resuelve nada” porque legisla sobre un DNU que no existía. “Si quieren elegir un candidato vayan y voten, pero no usen la sentencia; nosotros respetamos la sentencia, no debo hacer nada, porque es solo para los títulos de los diarios y no tiene efecto”, completó.

El presidente Alberto Fernández, cuando arribó al acto en Ensenada (Aglaplata)

Más temprano, y en declaraciones radiales, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, también se sumó a las críticas del Gobierno y apuntó contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (los cuatro que firmaron la resolución, Elena Highton de Nolasco se abstuvo). “Formen un partido y ganen las elecciones. Así se gobierna, pero no desde un despacho judicial, y menos cuando están en riesgo la vida y la salud de los argentinos”, señaló.

“Estos muchachos están muy cebados; alguien, que tiene nombre y apellido, el gobierno de Mauricio Macri, en los últimos años los invitó a jugar un juego de poder del cual parece que todavía no pudieron volver a la normalidad de sus funciones”, cuestionó el funcionario nacional en radio El Destape.

Para Mena, el fallo de la Corte “una vez invade esferas de otros poderes del Estado, como lo han hecho en los últimos años”, y consideró que es “bastante inexplicable, y confuso, en cuestión que es de política partidaria”. “La Corte pareciera que se ve obligada a definir cuestiones políticas por vía de sentencias judiciales, y eso me parece alarmante”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: