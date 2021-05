“Esta es la foto de la unidad”: quiénes son los dirigentes que fueron a Ensenada a respaldar a Alberto Fernández

Magario, Kicillof, Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Jorge Ferraresi. Mario Secco también estuvo en el escenario, pero quedó cortado en la imagen que difundió Presidencia

“Los Simuladores” volvieron a ser tendencia en redes sociales. Fue porque Presidencia de la Nación difundió una foto del acto realizado este mediodía en Ensenada donde se podía ver a los principales referentes del Frente de Todos caminando del mismo modo que lo hacían Mario Santos, Pablo Lampone, Emilio Ravenna y Gabriel Medina en la exitosa tira de principios de siglo.

La versión peronista de la imagen incluye la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, al gobernador Axel Kicillof, al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al presidente Alberto Fernández, a la vice Cristina Kirchner y al ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi. Quedó fuera de la imagen oficial el anfitrión, el intendente de Ensenada, Mario Secco, que también estuvo en el escenario y pronunció un discurso belicoso contra la oposición.

“ Acá hay muchas cámaras, saquen esta foto, sáquenla y no se olviden nunca más. Aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. No va a haber tapa de diario ni sentencia judicial que no nos lleve a hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos; esta es la foto de nuestra unidad ”, resaltó.

Lo paradójico del caso es que los reporteros gráficos que habían sido convocados a cubrir el acto no fueron habilitados a ingresar al predio, así que fue difícil de cumplir con el pedido del jefe de Estado. Sólo pudieron hacerlo los enviados de Presidencia y de la agencia oficial Télam.

Quienes sí fueron habilitados a ingresar al barrio de viviendas sociales que serán terminadas de construir a partir de los anuncios realizados hoy fueron otros dirigentes peronistas que fueron a apoyar a Fernández en un momento difícil de la gestión por el fallo de la Corte Suprema que avaló las clases presenciales en CABA en medio de una fuerte pelea política con Horacio Rodríguez Larreta.

“La foto de la unidad” que valoró Alberto sirvió además para alinear a los caciques del Frente de Todos después de una semana difícil por las disputas internas que explotaron a partir del enfrentamiento entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo. Esas “internas”, que Kicillof reconoció durante su mensaje, fueron agitadas desde el mismo seno de los distintos sectores que forman parte de la coalición de gobierno.

“ Esta es la foto de los que queremos poner de pie a la Argentina después de un tiempo en que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le sacaron la educación y la salud. Nadie va a hacernos ceder en eso ”, dijo Fernández en la introducción de un discurso en el que criticó con dureza a los integrantes de la Corte Suprema, a quienes acusó de favorecer políticamente a la oposición con su sentencia.

Otros dirigentes que fueron a Ensenada a respaldar a Fernández

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas (Fotos: Aglaplata)

Juan José Mussi

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos

El sindicalista Gabriel "Pata Medina. Fue hasta Ensenada pero no lo dejaron entrar

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez

Federico Otermin -diputado de la provincia de Buenos Aires- y Martín Insaurralde (intendente de Lomas de Zamora)

Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires

Fernando Espinoza, intendente de La Matanza

Cristina Kirchner respaldó a Alberto Fernández pero no habló

Alberto Fernández en el transporte oficial. Detrás de él, Eduardo "Wado de Pedro" y Juan Pablo Biondi