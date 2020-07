“¿Es un chiste, no? Dice (Fernández): ‘Y también le envió una fuerte advertencia a Jair Bolsonaro, a quien no nombró, en medio de la tensión de la Argentina...‘. Casi como que el poderoso Presidente argentino le cantó la justa a Bolsonaro. O sea, llamó a la unidad. Dijo: ‘Guardo por todos los líderes el respeto que se merecen aunque no pienso igual a muchos. Sé que mi paso por la historia argentina es un paso y no tengo derecho a frustrar la aspiración continental que tenemos de unirnos y crecer juntos simplemente porque no pienso igual'”, editorializó Rossi en su programa diario en Radio Mitre mientras leía la nota que narraba lo acontecido.