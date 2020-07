“ Guardo por todos los líderes el respeto que se merecen aunque no pienso igual a muchos . Sé que mi paso por la historia argentina es un paso y no tengo derecho a frustrar la aspiración continental que tenemos de unirnos y crecer juntos simplemente porque no pienso igual. Estoy aquí para que nos unamos. La historia nos ha dado al oportunidad de revisar lo que se ha hecho y hacerlo de otro modo”, dijo el mandatario en un discurso en clara alusión a las visiones divergentes que tiene la Argentina con el Brasil de Bolsonaro.