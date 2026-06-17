El Gobierno dispuso un suplemento salarial para militares con títulos superiores: quiénes lo cobrarán y cuándo comenzará a regir

Milei y el teniente general Presti

El Gobierno dispuso la creación de un suplemento salarial para el personal de las Fuerzas Armadas que acredite títulos superiores, una medida que comenzará a regir el 1° de julio y que alcanzará tanto a militares en actividad como a retirados y pensionados. El beneficio, establecido mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, busca reconocer la formación académica y la profesionalización del capital humano militar mediante un adicional que se incorporará al haber mensual bruto y acompañará las futuras actualizaciones salariales.

La decisión tomada por el presidente Javier Milei fue anunciada por el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Presti. El nuevo esquema prevé un suplemento equivalente al 10% para quienes posean tecnicaturas o títulos terciarios, del 15% para quienes cuenten con títulos universitarios de grado y del 25% para quienes acrediten especializaciones, maestrías o doctorados.

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El reconocimiento alcanzará al personal militar en actividad, retirados y pensionados. Además, no distinguirá entre oficiales y suboficiales, sino que se otorgará en función de la formación acreditada por cada integrante del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

“El capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio de Defensa y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional”, sostuvo la cartera en un comunicado.

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Según explicaron a Infobae fuentes oficiales, la iniciativa apunta a saldar una demanda histórica de las Fuerzas Armadas que se remonta a 2013 y que buscaba equiparar la situación del personal militar con otros organismos de la Administración Pública Nacional y con las fuerzas federales de seguridad, donde ya existen mecanismos similares de reconocimiento por formación académica.

Los militares que tengan estudios superiores recibirán un suplemento salarial a partir de julio

Cómo se calculará el suplemento y a quiénes alcanzará

El suplemento comenzará a abonarse a partir del 1° de julio y se calculará sobre el haber mensual bruto correspondiente al grado de cada militar. Los porcentajes establecidos en el decreto se aplicarán sobre esa base y no sobre otros adicionales o suplementos existentes.

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Al tratarse de un suplemento incorporado a la estructura salarial, el beneficio tendrá impacto sobre los haberes de retiro y las pensiones. Además, acompañará las futuras recomposiciones salariales que se dispongan para el sector, ya que no se trata de una suma fija o extraordinaria.

Fuentes de la cartera señalaron que, según el grado y el nivel de formación acreditado, en algunos casos el nuevo suplemento podría representar, en algunos casos, mejoras de entre 300.000 y 400.000 pesos mensuales.

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En el Ministerio consideran que uno de los aspectos más importantes de la medida es que el reconocimiento a la capacitación y al perfeccionamiento profesional tendrá efectos permanentes y se actualizará junto con el resto de las remuneraciones.

La cartera que conduce el teniente general Presti señaló además que el objetivo es “promover la profesionalización de las Fuerzas Armadas, reconocer el valor estratégico del conocimiento y la capacitación permanente y corregir una asimetría histórica”.

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“Reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer a toda la Fuerza”, sostuvo el comunicado difundido por Defensa.

La medida también busca incentivar la formación continua y el perfeccionamiento profesional del personal militar. Según destacaron fuentes oficiales, el suplemento no está asociado a la jerarquía ni al grado de revista, sino exclusivamente a la acreditación de títulos superiores.

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De esta manera, un suboficial con una licenciatura o un posgrado podrá acceder al beneficio en igualdad de condiciones que un oficial con el mismo nivel de estudios, ya que el criterio central será la capacitación y no la posición dentro del escalafón.

En el Ministerio de Defensa consideran que la formación y la especialización constituyen un activo estratégico para el desarrollo de capacidades militares y forman parte de una política orientada a fortalecer los recursos humanos de las Fuerzas Armadas.

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“El conocimiento y la capacitación permanente son elementos fundamentales para construir capacidades acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional”, sostuvo el comunicado oficial.

Según las fuentes consultadas por Infobae, el suplemento constituye un reconocimiento al capital humano y al esfuerzo de quienes se capacitan y se perfeccionan dentro de las Fuerzas Armadas, más que una recomposición salarial general.

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La medida se inscribe dentro de una estrategia más amplia impulsada por la actual gestión para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y poner el foco en la profesionalización de sus recursos humanos, uno de los ejes que el Ministerio considera centrales para afrontar los nuevos desafíos en materia de defensa.