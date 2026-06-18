Santi Cairo, ex Yerba Brava, reveló por qué pasó 10 años sin cantar y su éxito con Sin miedo: “Quería dejarle algo a mi nena”

Santi Cairo, voz histórica de Yerba Brava, habló con Marcelo Tinelli en Infobae Mundial durante la cobertura del Mundial 2026 en Miami (Video: Infobae en Vivo)

Santi Cairo, voz histórica de la banda de cumbia villera Yerba Brava, pasó por el estudio de Infobae en Miami durante la cobertura del Mundial 2026 y contó por primera vez en detalle cómo estuvo diez años sin cantar y trabajando en relación de dependencia antes de que una sesión con el canal de Youtube Sin Miedo le cambiara la vida. La charla con Marcelo Tinelli, que lo recibió con ovación de pie, terminó con el estudio entero cantando “La Cumbia de los Trapos” y la promesa de ir juntos al show de la noche siguiente en el club Furia.

El reencuentro entre los dos tenía historia. Tinelli lo recordó de inmediato con el pelo largo, cuando Cairo tenía 18 años y pisaba el piso de VideoMatch allá por 2003 y 2004. “Santi, cuando te veía ahí entrar...”, le dijo el conductor, sin terminar la frase, entre risas. Cairo lo confirmó: tenía 18 en aquella época, hoy tiene 40. 22 años pasaron entre aquel pibe de Campana con melena y el cantante que se paró en el estudio de Miami con los músicos de Sin Miedo detrás.

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Marcelo Tinelli recordó a Santi Cairo en la época de VideoMatch, cuando el cantante de Yerba Brava tenía 18 años

Lo que nadie sabía, o pocos, es lo que pasó en el medio. Cairo contó que después de su etapa en Yerba Brava dejó de cantar. No fue una pausa corta: fueron diez años. “Estaba laburando en relación de dependencia. Estaba laburando cerca de mi casa. Había sido papá hacía poco”, explicó. La música había quedado atrás, al menos en apariencia.

El giro llegó por una llamada. Uno de los integrantes de la productora Sin Miedo, lo contactó para proponerle grabar una sesión. Cairo dudó. “Le dije: ‘No la va a escuchar nadie’”, contó, con la misma naturalidad con la que describió todo el episodio. Aceptó, finalmente, con una motivación concreta: “Dije: ‘Vamos a dejarle algo lindo a la nena, a mi hija. Un lindo recuerdo con la calidad que hacen los chicos’”. No pensaba en volver. Pensaba en un regalo para su hija.

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Lo que siguió lo sorprendió a él antes que a nadie. La sesión, grabada en vivo con la gente sin saber que él iba a aparecer, acumuló 40 millones de reproducciones. “Esa sesión hoy tiene 40 palos”, dijo Cairo, todavía con algo de asombro en la voz. Tinelli, que la tiene entre sus favoritas, lo confirmó desde el otro lado: “Una de las que pongo siempre”. El momento en que la gente empieza a reconocerlo mientras él camina entre la multitud (sin que nadie lo esperara) fue el que más le quedó grabado al conductor. “No sabían que estabas vos ahí”, le señaló. “La gente se va dando cuenta, este es el mismo pibe que cantaba hace años”, respondió Cairo.

Santi Cairo contó que estuvo diez años sin cantar y trabajó en relación de dependencia después de su etapa en Yerba Brava

La historia de cómo llegó a Yerba Brava también salió en la charla, y tiene la textura de esas cosas que pasan sin que nadie las planifique. Cairo estaba en su viaje de egresados en Mendoza cuando descubrió que la banda paraba en el hotel de al lado. Sus compañeros pusieron un CD que él había grabado con una banda de barrio, donde cantaba un tema de Yerba Brava. Los músicos lo escucharon, le pidieron el número y lo llamaron. “Fui, hice casting, me iba en bondi. Con el pelo largo. Un banco esperando el bondi siete horas”, recordó, sobre cómo llegó a la banda luego de la muerte Juan Carlos “El Monito” Ponce, el cantante más emblemático y primer vocalista de Yerba Brava. Así arrancó todo.

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Yerba Brava cumple 26 años. Cairo le mandó un saludo especial a Fabi Gamarra, miembro histórico de la banda, y agradeció la oportunidad que le dio desde chico. Ahora, con Sin Miedo como nuevo capítulo, el cantante está en plena gira por Estados Unidos: la noche siguiente al programa tenía show en el club Furia de Miami y luego seguía hacia Virginia.

En el estudio, Cairo cantó tres temas: “Cosa del Amor”, “Pibe de Cantina” y “La Cumbia de los Trapos”, que Tinelli definió como “el himno argentino” y que el día anterior había sonado en la cancha durante el debut de la Selección. “Los jugadores lo cantaban ayer, todo en la cancha”, dijo el conductor. Cairo lo completó: “La final fue una cosa impresionante. Se me caía las lágrimas entre dos emociones juntas”.

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