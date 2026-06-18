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Ucrania volvió a bombardear la refinería de petróleo de Moscú, clave para el suministro de combustible en Rusia

La planta, ubicada a unos 15 kilómetros del Kremlin, abastece aproximadamente el 40% de la gasolina y el 50% del diésel de la región, además de proveer combustible de aviación utilizado con fines militares

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La capital rusa amaneció el 18 de junio con explosiones que resonaron por toda la ciudad y el humo que oscureció por completo el cielo.

Una ola de drones ucranianos bombardearon por segunda vez en la semana la refinería de petróleo de Moscú, mientras Rusia lanzó misiles balísticos contra Kiev, en un contexto en el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, busca respaldo de Estados Unidos y Europa para un acuerdo de paz.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que la defensa aérea derribó más de 70 drones desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves, pero confirmó que “varios drones lograron alcanzar la refinería de petróleo de Moscú”. Los residentes observaron llamas y columnas de humo sobre el distrito sureste de Kapotnya, donde se ubica la instalación energética. Sobyanin añadió que un centro comercial también sufrió daños menores.

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Los videos publicados en redes sociales mostraron la magnitud del impacto: un dron hizo volar más de 30 metros la tapa de uno de los tanques de la refinería. Este nuevo bombardeo se produce apenas días después de que otra ofensiva con drones paralizara las operaciones en la refinería, agravando los daños a la infraestructura energética rusa y extendiendo la crisis de combustible a regiones más profundas del país.

La tapa del tanque voló más 30 metros.

El impacto sobre la refinería de Moscú representa un golpe significativo para la infraestructura militar y económica rusa. La planta, ubicada a unos 15 kilómetros del Kremlin, es clave para el suministro de combustible en la capital: abastece aproximadamente el 40% de la gasolina y el 50% del diésel de la región, además de proveer combustible de aviación utilizado con fines militares.

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Rusia, tercer mayor productor y exportador mundial de petróleo, planea importar combustible por vía marítima este mes para paliar la escasez de gasolina derivada de estas acciones militares ucranianas, según detallaron fuentes del sector a Reuters.

En la región de Moscú, resultaron dañados un edificio residencial de gran altura, una instalación industrial y varias casas particulares. El aeropuerto Sheremetyevo, el más transitado de la capital rusa, suspendió temporalmente los vuelos y evacuó a los pasajeros, quienes buscaron refugio en el estacionamiento; posteriormente, se levantaron las restricciones.

Por su parte, Rusia lanzó su segundo ataque aéreo de la semana utilizando misiles balísticos, según funcionarios de la ciudad. “El enemigo está atacando la capital con misiles balísticos. ¡Manténganse en lugares seguros hasta que termine la alerta de ataque aéreo!”, instó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, en Telegram.

Varias explosiones fueron reportadas por testigos de Reuters en la capital ucraniana, y autoridades de Sumy informaron que una persona murió en un ataque con drones.

Densas columnas de humo con llamas que se elevan desde una refinería de petróleo en Moscú, Rusia, el 18 de junio de 2026 (REUTERS)
Densas columnas de humo con llamas que se elevan desde una refinería de petróleo en Moscú, Rusia, el 18 de junio de 2026 (REUTERS)

El ataque con drones a la refinería tuvo lugar pocas horas antes de que el presidente Vladimir Putin recibiera a líderes del sudeste asiático en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), celebrada en la ciudad central de Kazán. A la reunión asistieron los primeros ministros de Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Malasia y Singapur, mientras que Filipinas estuvo representada por el presidente Ferdinand Marcos.

Putin buscó proyectar una imagen de estabilidad en Rusia pese a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la ofensiva militar que mantiene desde hace cuatro años contra Ucrania.

Estos nuevos ataques surgieron en paralelo a los contactos del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, con el mandatario estadounidense Donald Trump y su par francés Emmanuel Macron al margen de la reunión del G7 en Francia.

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“Fue una importante llamada de coordinación que puede generar cambios significativos. Revisamos los resultados de nuestras conversaciones en la cumbre del G7”, comunicó Zelensky vía redes sociales.

El jefe de Estado agradeció al inquilino de la Casa Blanca “su interés en Ucrania y su disposición a contribuir a acercar la paz” y al presidente francés “la excelente organización de la cumbre y los esfuerzos conjuntos, siempre decididos”. “Estamos trabajando para fortalecer Ucrania, nuestra cooperación y las perspectivas diplomáticas”, añadió. “Necesitamos la paz. Y estamos haciendo todo lo posible para acercarla. ¡Gracias!”, reiteró.

(Con información de Reuters)

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