La tristeza de Chechu Bonelli luego de que le confirmaran que no viajará a cubrir el Mundial: “Es una desilusión”

La periodista deportiva explicó su tristeza al saber que no viajará a Estados Unidos

Entre banderazos, llamativos looks y divertidas previas, la fiebre mundialista argentina no para de crecer en el Mundial 2026. En ese marco, figuras como Pampita, Ian Lucas, Marta Fort, Marley y Luck Ra dijeron presente en Estados Unidos para alentar a la Selección y vivir de cerca el desempeño de los dirigidos por Lionel Scaloni. Lejos de ese clima se encuentra Chechu Bonelli, quien este miércoles manifestó su tristeza al enterarse que no podrá viajar al torneo.

La situación se dio a conocer cuando la periodista expresó su desilusión tras recibir la noticia en diálogo con Yanina Latorre en SQP (América). Según comentó la comunicadora, ella había depositado gran parte de sus expectativas profesionales en participar del evento, pero finalmente no fue incluida en el equipo de trabajo.

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Durante la conversación, Bonelli explicó que había priorizado la posibilidad de viajar con el equipo de streaming de La Casa y dejó de lado otras oportunidades laborales. “Durante los últimos meses aposté de lleno a esa posibilidad”, señaló, y agregó: “Decidí mantenerme enfocada en ese objetivo, aunque finalmente los planes no salieron como esperaba”.

La periodista contó que ya había comenzado a organizar cuestiones personales y familiares para poder ausentarse varias semanas, convencida de que formaría parte de la cobertura. La noticia de su exclusión llegó pocos días antes de la partida: “Fue como una desilusión para mí. Obvio que estoy triste porque es un sueño para mí ir a un Mundial”, expresó.

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Chechu Bonelli expresó su tristeza porque no podrá viajar al Mundial 2026 para cubrir a la Selección argentina en Estados Unidos

A pesar de la frustración, Bonelli aseguró que mantiene la esperanza de que el escenario pueda cambiar: “Me dijeron que trate de bancar, a ver si más adelante puede salir la posibilidad. Es a lo que apuesto y lo que añoro realmente”. También remarcó que la decisión la impactó más de lo que esperaba: “Estoy un poco triste, sí, no lo voy a negar. Pero con la expectativa de que ojalá, si Argentina sigue avanzando, pueda reflotarse esta posibilidad”.

En el programa se discutieron distintas versiones sobre los motivos detrás de su exclusión. Majo Martino, panelista de SQP, sostuvo que la baja se debió a un recorte presupuestario: “La bajaron a último momento. Ella iba a ir por el streaming, La Casa, que hace con los chicos, con Cachete, con todos, y a último momento decidieron no mandarla”.

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Chechu Bonelli explicó que priorizó viajar con el streaming de La Casa y dejó de lado otras oportunidades laborales por la cobertura del Mundial 2026 (Instagram)

Bonelli, por su parte, evitó responsabilizar únicamente a cuestiones económicas y mostró comprensión ante la situación que atraviesan los medios. “Hay una realidad económica en el país que es súper entendible. Trato de entenderlo. Sé que puede pasar. Estoy en un momento de mi vida donde ya trato de no angustiarme”, concluyó, aunque admitió que la noticia le resultó difícil de asimilar.

Lejos de las cuestiones laborales, semanas atrás, Bonelli fue consultada por su separación de Darío Cvitanich. En la entrevista con Puro Show (Eltrece) se mostró sincera sobre su estado emocional. “Estoy muy cansada, estoy ya casi sin energía. Estoy trabajando un montón y la verdad que sumarle todo este lío, que ya de por sí consume y chupa energía”, expresó, al evidenciar el desgaste que le genera la exposición pública y el conflicto con su expareja.

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Durante la charla, remarcó que el proceso fue largo y, en parte, impulsado por la certeza de que la relación había cambiado de manera irreversible. “Yo me enteré por la televisión que él estaba con esta chica, con Ivana.Y está todo bien, puede ser libre. Hay gente que dice: ‘Ay, soltá, soltá’. Chicos, ya está. Yo esta relación la tengo cerrada. ¿Que me costó? Un montón me costó. Que yo quise apostar a la familia, ¡recontra quise apostar a la familia!. Pero a mí me quedó la frase que dijo un día Pampita: ‘Hay que aceptar que uno ya no es amado’”.

Uno de los ejes más comentados en torno a la ruptura fue la aparición de rumores de infidelidad. Chechu fue categórica al respecto: “Darío me respetó hasta el último día que estuvo en mi casa. Desde el día que nos separamos y él se fue de mi casa, él ya fue libre de hacer lo que quisiera con su vida”.

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