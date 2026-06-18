La historia de Cho Gue-Sung, el goleador modelo de Corea del Sur que sorprendió con su mate en el Mundial 2026

Cho Gue-sung arribó al partido contra República Checa con el mate en la mano

28 de noviembre de 2022. Estadio Ciudad de la Educación, Doha, Qatar. Transcurría el segundo tiempo del duelo mundialista entre Corea del Sur y Ghana con victoria de los africanos, cuando emergió la figura del centrodelantero asiático titular esa noche, un jugador alto y espigado de casi 1,90 metro, poco conocido para el ambiente del fútbol mundial. Con la número 9 en la espalda, Cho Gue-sung conectó dos cabezazos en apenas tres minutos, igualando de manera transitoria un partido que había comenzado adverso para su selección.

Aquella noche, el atacante surcoreano se convirtió en el primer futbolista de su país en marcar dos goles de cabeza en un mismo cotejo de Copa del Mundo. Su aporte, sin embargo, no sirvió para modificar el curso del encuentro, ya que el combinado ghanés terminó imponiéndose por la mínima. Aunque sí lo proyectó a la escena internacional y disparó su popularidad no en las canchas, sino también a las portadas de revistas: apenas terminó el torneo, Vogue Korea lo eligió como figura central y semanas más tarde fue tapa de Elle Men.

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El futbolista integra prendas de Louis Vuitton y participa en editoriales de Vogue Korea

Cuatro años después, el delantero volvió al centro de la atención mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta vez, por una imagen en la que apareció descendiendo del micro, mate en mano, antes del debut de Corea del Sur ante República Checa en Guadalajara. La escena, replicada en redes y medios de comunicación, sumó un nuevo capítulo a la singularidad de su perfil.

El centrodelantero debutó en la selección absoluta de Corea del Sur en 2021 (REUTERS/Molly Darlington)

Nacido el 25 de enero de 1998 en Ansan, provincia de Gyeonggi, Cho Gue-sung es el menor de tres hermanos. Completó su educación primaria en la Escuela Iho, la secundaria en Wongok y la técnica superior en Anyang, antes de ingresar a la Universidad de Gwangju para estudiar Ciencias del Deporte, carrera que abandonó al comenzar su formación profesional en el fútbol.

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Cho Gue-sung tiene 28 años

Fue precisamente en la Universidad de Gwangju donde dio sus primeros pasos. Inicialmente jugaba como mediocampista defensivo. Con el tiempo descubrió que su fuerte estaba en la zona ofensiva. En 2019, fichó por el FC Anyang de la K League 2, club en el que ya había militado como juvenil entre 2014 y 2015. Los buenos rendimientos lo llevaron a ubicarse entre los máximos goleadores de la segunda división y le permitieron dar el salto al Jeonbuk Hyundai Motors de la máxima categoría para la temporada 2020.

El surcoreano consolidó su imagen a través de colaboraciones con marcas de lujo y editoriales internacionales

En 2021, fue enlistado en el ejército y cedido al equipo militar Gimcheon Sangmu FC. Cho Gue-sung ya había vestido la camiseta del seleccionado nacional, incluso conquistó un título Sub-23, antes de llegar a la mayor: debutó con la absoluta el 7 de septiembre de 2021, en la victoria por 1-0 sobre Líbano, en la tercera ronda clasificatoria al Mundial.

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Al regresar al Jeonbuk, lideró la tabla de anotadores de la K League 1 en 2022 y celebró la obtención de la Copa de Corea del Sur ese mismo año. Ante su gran presente, el portugués Paulo Bento, por entonces director técnico de la selección surcoreana, lo incluyó en la lista de convocador para Qatar 2022, donde sus dos goles ante Ghana lo catapultaron a la fama: pasó de 20 mil a casi 2 millones de seguidores en Instagram durante el torneo. Un fenómeno similar al que hoy atraviesan el neozelandés Tim Payne y el caboverdiano Vozinha.

Su singular estilo captó la atención en los medios de comunicación y las redes sociales

Además, la notoriedad de Cho Gue-sung trascendió el ámbito deportivo. Su figura se consolidó en la industria de la moda, donde fue portada de prestigiosas revistas y editoriales internacionales. Esta faceta la expone en sus redes sociales, donde suele alternar imágenes de sus campañas con marcas de lujo como Louis Vuitton, prendas urbanas y producciones de moda que exploran diferentes estilos: desde el total denim y el tweed reinterpretado, hasta el puffer blanco de gran volumen y accesorios que reflejan tanto tendencias internacionales como referencias a sus raíces coreanas.

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Otra de las imágenes que el jugador compartió en sus redes sociales

En paralelo a su emergente carrera como modelo, “Gyuni” -apodo con el que lo bautizó Bento- emigró al fútbol europeo. En marzo de 2023, se oficializó su pase al FC Midtjylland de Dinamarca. Allí coincidió con el uruguayo Emiliano Martínez, una cercanía que podría explicar su afinidad con el mate. Es la teoría más sólida sobre su vínculo con la tradicional infusión rioplatense.

Cho Gue-Sung milita en el FC Midtjylland's de Dinamarca (REUTERS/Chris Radburn)

Lo concreto es que, en un escenario donde los detalles adquieren relevancia global, Cho Gue-sung se vio nuevamente en el centro de la atención mediático. Aunque no sumó minutos en la victoria de Corea del Sur en el estreno mundialista, su arribo al estadio con un mate en la mano causó furor en las redes. La escena se repitió días después, cuando se mostró con un termo bajo el brazo al acercarse a los fanáticos para firmar autógrafos.

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