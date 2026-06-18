“Una biografía de su alma”: así planea Alejandro Monteverde retratar a Gaudí, el arquitecto más enigmático del siglo XX

El largometraje sobre Gaudí buscará explorar la espiritualidad y los conflictos internos del arquitecto catalán más allá del formato biográfico tradicional - Europa Press

El universo del cine internacional prepara el estreno de una película dedicada a la vida y legado de Antoni Gaudí. El filme, revelado en exclusiva por Variety, será dirigido y escrito por Alejandro Monteverde y contará con la coproducción de Onza, Fábrica de Cine y Methos Media. La noticia coincide con el centenario de la muerte del arquitecto y la inauguración de la torre central de la Sagrada Familia en Barcelona.

La nueva producción sobre Gaudí reúne a Monteverde al frente de la dirección, y a empresas de España y México que aportan un marcado perfil internacional. El largometraje surge en el contexto de la efeméride del 10 de junio de 2026, cuando Barcelona conmemora el aniversario del fallecimiento del arquitecto y celebra la bendición de la torre central de la Sagrada Familia, presidida por el Papa León XIV.

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La película profundizará en la trayectoria del arquitecto catalán, figura clave del modernismo y responsable de siete monumentos reconocidos por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Gaudí fue declarado “Venerable” por la Iglesia católica y es recordado como un innovador radical cuyo legado atrae a casi cinco millones de visitantes por año, según datos de Variety. Su vida y obra constituyen un referente para la cultura de España y el patrimonio de Barcelona.

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Una de las últimas fotografías del arquitecto Antonio Gaudí, tomada durante la procesión del día del Corpus Christi. EFE/Archivo

Quién fue Antoni Gaudí

Antoni Gaudí i Cornet nació el 25 de junio de 1852 en Reus, Cataluña, y murió el 10 de junio de 1926 en Barcelona a los 73 años, tras ser atropellado por un tranvía tres días antes. Al momento del accidente, llevaba consigo únicamente un rosario, un evangelio, algunas avellanas y una llave sin identificar. Sin documentos de identidad, los transeúntes lo confundieron con un mendigo y tardaron en prestarle atención médica.

Gaudí estudió arquitectura en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, donde destacó en dibujo, geometría e historia, aunque con frecuencia chocó con sus profesores por seguir sus propios criterios. Desde sus primeros proyectos mostró una creatividad que rompía con los cánones establecidos, integrando en sus obras la cerámica, la vidriería, la forja de hierro y la carpintería. Fue pionero en el uso del trencadís, técnica que aprovechaba fragmentos de cerámica de desecho para crear revestimientos de gran expresividad visual.

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Su obra estuvo marcada por cuatro pasiones: la arquitectura, la naturaleza, la religión y el amor a Cataluña. A diferencia de otros arquitectos de su época, Gaudí no trabajaba únicamente sobre planos, sino que construía maquetas a escala en el propio sitio de obra y experimentaba con formas y estructuras antes de trasladarlas al edificio.

Este método basado en el ensayo y el error le permitió desarrollar sistemas estructurales sin precedentes, como el uso de geometrías regladas —paraboloides hiperbólicos, hiperboloides, helicoides y conoides— inspiradas directamente en las formas de la naturaleza.

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La Sagrada Familia concentró los últimos 12 años de la vida de Antoni Gaudí, que la asumió como una misión espiritual y no solo profesional - REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT NO RESALES. NO ARCHIVES

La religiosidad de Gaudí fue un elemento central en su vida y su arquitectura. A lo largo de los años, su fe católica se intensificó de forma progresiva y terminó por impregnar cada aspecto de su trabajo. En sus últimos años, abandonó prácticamente toda otra actividad para dedicarse en exclusiva a la Sagrada Familia, donde llegó a residir en el propio taller de obras. Los últimos 12 años de su vida los consagró por completo a ese proyecto, al que consideraba su misión espiritual más que profesional.

Su proceso de canonización fue abierto por la Archidiócesis de Barcelona en 2003. En 2010, el Papa Benedicto XVI lo declaró “Siervo de Dios” y consagró la Sagrada Familia como basílica menor. En abril de 2025, en uno de sus últimos actos antes de su fallecimiento, el Papa Francisco lo proclamó “Venerable” tras reconocer sus “virtudes heroicas”, paso previo a la beatificación. Este reconocimiento le valió el apodo de “el arquitecto de Dios”.

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La Sagrada Familia y el centenario

Gaudí asumió la dirección de la Sagrada Familia en 1883, cuando tenía 31 años, y transformó por completo el proyecto original. La torre de Jesucristo, de 172,5 metros de altura, fue bendecida por el Papa León XIV el 10 de junio de 2026, fecha exacta del centenario de la muerte del arquitecto, ante la presencia de la familia real española, cientos de obispos y miles de fieles. Con esa altura, la basílica se convirtió en la iglesia más alta del mundo y en la estructura más elevada de Barcelona.

Según informó The Guardian, antes de la ceremonia, León XIV encendió una vela y rezó ante la tumba de Gaudí, ubicada en la cripta de la basílica. La construcción, iniciada en 1882, lleva 144 años en curso y se prevé que concluya en 2034.

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Gaudí desarrolló una arquitectura ligada a la naturaleza, la religión y Cataluña, y fue pionero en el uso del trencadís y de geometrías regladas - REUTERS/Nacho Doce

El enfoque de Alejandro Monteverde sobre Gaudí

Alejandro Monteverde, conocido internacionalmente por Sound of Freedom, declaró a Variety que la cinta buscará ir más allá del formato biográfico habitual. Según el director y guionista, para comprender a Gaudí resulta necesario explorar los conflictos internos que marcaron su visión creativa.

Monteverde anticipa que el largometraje apostará por una “biografía de su alma”, con foco en la espiritualidad y los desafíos personales que definieron al creador de la Sagrada Familia. El propio cineasta resalta el papel de Gaudí como innovador que transformó tanto la arquitectura como la relación entre arte y fe.

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La coproducción internacional organizada por Onza, Fábrica de Cine y Methos Media, detallada por Variety, amplía el alcance global del proyecto. Onza, adquirida en 2025 por Culture Cap7, suma un portafolio con títulos recientes como Parot e Isla Brava.

Fábrica de Cine, liderada por Gastón Pavlovich, aporta su trayectoria mediante trabajos previos con Martin Scorsese en The Irishman y Silence, películas que obtuvieron nominaciones a los Óscar. Por su parte, Methos Media contribuye con contenido orientado a audiencias familiares, avalado por producciones como Zero A.D. y Libres.

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Alejandro Monteverde dirigirá y escribirá una película internacional sobre Antoni Gaudí, con coproducción de Onza, Fábrica de Cine y Methos Media

Trayectoria de los creadores y expectativas del proyecto

El equipo creativo integra a Monteverde, Pavlovich, Leo Severino y Gonzalo Sagardía, figuras con experiencia en largometrajes y colaboraciones internacionales. Pavlovich manifestó a Variety que narrar la historia de Gaudí en el contexto de la inauguración de su obra maestra resulta un reto inspirador.

Sagardía, director ejecutivo de Onza, destacó que la producción cuenta con un presupuesto relevante, el talento de Monteverde y una historia verídica que cautivará audiencias globales. Severino, productor de Bella, sumó que este proyecto representa uno de los mayores compromisos en sus carreras, en línea con la proyección mundial de la figura de Antoni Gaudí.

El interés internacional y el prestigio de los creativos apuntalan la ambición de una película que, según recogió Variety, aspira a dejar una huella relevante tanto en el ámbito cultural como en el panorama cinematográfico.