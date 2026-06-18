Entretenimiento

“Una biografía de su alma”: así planea Alejandro Monteverde retratar a Gaudí, el arquitecto más enigmático del siglo XX

El anuncio llega en el momento más simbólico posible: el centenario de su muerte coincidió en fecha exacta con la bendición de la torre central de la Sagrada Familia por el Papa León XIV. Será una coproducción entre España y México

Guardar
Google icon
El largometraje sobre Gaudí buscará explorar la espiritualidad y los conflictos internos del arquitecto catalán más allá del formato biográfico tradicional - Europa Press
El largometraje sobre Gaudí buscará explorar la espiritualidad y los conflictos internos del arquitecto catalán más allá del formato biográfico tradicional - Europa Press

El universo del cine internacional prepara el estreno de una película dedicada a la vida y legado de Antoni Gaudí. El filme, revelado en exclusiva por Variety, será dirigido y escrito por Alejandro Monteverde y contará con la coproducción de Onza, Fábrica de Cine y Methos Media. La noticia coincide con el centenario de la muerte del arquitecto y la inauguración de la torre central de la Sagrada Familia en Barcelona.

La nueva producción sobre Gaudí reúne a Monteverde al frente de la dirección, y a empresas de España y México que aportan un marcado perfil internacional. El largometraje surge en el contexto de la efeméride del 10 de junio de 2026, cuando Barcelona conmemora el aniversario del fallecimiento del arquitecto y celebra la bendición de la torre central de la Sagrada Familia, presidida por el Papa León XIV.

PUBLICIDAD

La película profundizará en la trayectoria del arquitecto catalán, figura clave del modernismo y responsable de siete monumentos reconocidos por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Gaudí fue declarado “Venerable” por la Iglesia católica y es recordado como un innovador radical cuyo legado atrae a casi cinco millones de visitantes por año, según datos de Variety. Su vida y obra constituyen un referente para la cultura de España y el patrimonio de Barcelona.

PUBLICIDAD

Una de las últimas fotografías del arquitecto Antonio Gaudí, tomada durante la procesión del día del Corpus Christi. EFE/Archivo
Una de las últimas fotografías del arquitecto Antonio Gaudí, tomada durante la procesión del día del Corpus Christi. EFE/Archivo

Quién fue Antoni Gaudí

Antoni Gaudí i Cornet nació el 25 de junio de 1852 en Reus, Cataluña, y murió el 10 de junio de 1926 en Barcelona a los 73 años, tras ser atropellado por un tranvía tres días antes. Al momento del accidente, llevaba consigo únicamente un rosario, un evangelio, algunas avellanas y una llave sin identificar. Sin documentos de identidad, los transeúntes lo confundieron con un mendigo y tardaron en prestarle atención médica.

Gaudí estudió arquitectura en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, donde destacó en dibujo, geometría e historia, aunque con frecuencia chocó con sus profesores por seguir sus propios criterios. Desde sus primeros proyectos mostró una creatividad que rompía con los cánones establecidos, integrando en sus obras la cerámica, la vidriería, la forja de hierro y la carpintería. Fue pionero en el uso del trencadís, técnica que aprovechaba fragmentos de cerámica de desecho para crear revestimientos de gran expresividad visual.

Su obra estuvo marcada por cuatro pasiones: la arquitectura, la naturaleza, la religión y el amor a Cataluña. A diferencia de otros arquitectos de su época, Gaudí no trabajaba únicamente sobre planos, sino que construía maquetas a escala en el propio sitio de obra y experimentaba con formas y estructuras antes de trasladarlas al edificio.

Este método basado en el ensayo y el error le permitió desarrollar sistemas estructurales sin precedentes, como el uso de geometrías regladas —paraboloides hiperbólicos, hiperboloides, helicoides y conoides— inspiradas directamente en las formas de la naturaleza.

La Sagrada Familia concentró los últimos 12 años de la vida de Antoni Gaudí, que la asumió como una misión espiritual y no solo profesional - REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT NO RESALES. NO ARCHIVES
La Sagrada Familia concentró los últimos 12 años de la vida de Antoni Gaudí, que la asumió como una misión espiritual y no solo profesional - REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT NO RESALES. NO ARCHIVES

La religiosidad de Gaudí fue un elemento central en su vida y su arquitectura. A lo largo de los años, su fe católica se intensificó de forma progresiva y terminó por impregnar cada aspecto de su trabajo. En sus últimos años, abandonó prácticamente toda otra actividad para dedicarse en exclusiva a la Sagrada Familia, donde llegó a residir en el propio taller de obras. Los últimos 12 años de su vida los consagró por completo a ese proyecto, al que consideraba su misión espiritual más que profesional.

Su proceso de canonización fue abierto por la Archidiócesis de Barcelona en 2003. En 2010, el Papa Benedicto XVI lo declaró “Siervo de Dios” y consagró la Sagrada Familia como basílica menor. En abril de 2025, en uno de sus últimos actos antes de su fallecimiento, el Papa Francisco lo proclamó “Venerable” tras reconocer sus “virtudes heroicas”, paso previo a la beatificación. Este reconocimiento le valió el apodo de “el arquitecto de Dios”.

La Sagrada Familia y el centenario

Gaudí asumió la dirección de la Sagrada Familia en 1883, cuando tenía 31 años, y transformó por completo el proyecto original. La torre de Jesucristo, de 172,5 metros de altura, fue bendecida por el Papa León XIV el 10 de junio de 2026, fecha exacta del centenario de la muerte del arquitecto, ante la presencia de la familia real española, cientos de obispos y miles de fieles. Con esa altura, la basílica se convirtió en la iglesia más alta del mundo y en la estructura más elevada de Barcelona.

Según informó The Guardian, antes de la ceremonia, León XIV encendió una vela y rezó ante la tumba de Gaudí, ubicada en la cripta de la basílica. La construcción, iniciada en 1882, lleva 144 años en curso y se prevé que concluya en 2034.

Gaudí desarrolló una arquitectura ligada a la naturaleza, la religión y Cataluña, y fue pionero en el uso del trencadís y de geometrías regladas - REUTERS/Nacho Doce
Gaudí desarrolló una arquitectura ligada a la naturaleza, la religión y Cataluña, y fue pionero en el uso del trencadís y de geometrías regladas - REUTERS/Nacho Doce

El enfoque de Alejandro Monteverde sobre Gaudí

Alejandro Monteverde, conocido internacionalmente por Sound of Freedom, declaró a Variety que la cinta buscará ir más allá del formato biográfico habitual. Según el director y guionista, para comprender a Gaudí resulta necesario explorar los conflictos internos que marcaron su visión creativa.

Monteverde anticipa que el largometraje apostará por una “biografía de su alma”, con foco en la espiritualidad y los desafíos personales que definieron al creador de la Sagrada Familia. El propio cineasta resalta el papel de Gaudí como innovador que transformó tanto la arquitectura como la relación entre arte y fe.

La coproducción internacional organizada por Onza, Fábrica de Cine y Methos Media, detallada por Variety, amplía el alcance global del proyecto. Onza, adquirida en 2025 por Culture Cap7, suma un portafolio con títulos recientes como Parot e Isla Brava.

Fábrica de Cine, liderada por Gastón Pavlovich, aporta su trayectoria mediante trabajos previos con Martin Scorsese en The Irishman y Silence, películas que obtuvieron nominaciones a los Óscar. Por su parte, Methos Media contribuye con contenido orientado a audiencias familiares, avalado por producciones como Zero A.D. y Libres.

Alejandro Monteverde dirigirá y escribirá una película internacional sobre Antoni Gaudí, con coproducción de Onza, Fábrica de Cine y Methos Media
Alejandro Monteverde dirigirá y escribirá una película internacional sobre Antoni Gaudí, con coproducción de Onza, Fábrica de Cine y Methos Media

Trayectoria de los creadores y expectativas del proyecto

El equipo creativo integra a Monteverde, Pavlovich, Leo Severino y Gonzalo Sagardía, figuras con experiencia en largometrajes y colaboraciones internacionales. Pavlovich manifestó a Variety que narrar la historia de Gaudí en el contexto de la inauguración de su obra maestra resulta un reto inspirador.

Sagardía, director ejecutivo de Onza, destacó que la producción cuenta con un presupuesto relevante, el talento de Monteverde y una historia verídica que cautivará audiencias globales. Severino, productor de Bella, sumó que este proyecto representa uno de los mayores compromisos en sus carreras, en línea con la proyección mundial de la figura de Antoni Gaudí.

El interés internacional y el prestigio de los creativos apuntalan la ambición de una película que, según recogió Variety, aspira a dejar una huella relevante tanto en el ámbito cultural como en el panorama cinematográfico.

Temas Relacionados

Antoni GaudíBarcelonaCine InternacionalModernismoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Netflix cancela la nueva serie de los creadores de ‘Stranger Things’ después de una temporada

La plataforma estrenó hace tan solo un mes esta producción que muchos comparaban con la serie fantástica, pero no ha gozado de la misma recepción

Netflix cancela la nueva serie de los creadores de ‘Stranger Things’ después de una temporada

Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción: “Se trata de cómo se ha estructurado”

El actor, que dará vida al villano Dr. Doom, ha hablado sobre el miedo a decepcionar como han hecho las películas posteriores a ‘Infinity War’ y ‘Endgame’

Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción: “Se trata de cómo se ha estructurado”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

La bailarina apareció en ‘Magaly TV La Firme’ para dar su versión del escándalo y rechazó haber intervenido en la relación de su examiga, en medio de un cruce que ya encendió las redes sociales

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Sorpresa entre el reparto de la precuela de ‘Ocean’s Eleven’ con Margot Robbie y Bradley Cooper: Wagner Moura dará vida a su villano

El actor brasileño nominado al Oscar por ‘El agente secreto’ se incorpora a esta película que explora los orígenes de la familia del personaje de George Clooney

Sorpresa entre el reparto de la precuela de ‘Ocean’s Eleven’ con Margot Robbie y Bradley Cooper: Wagner Moura dará vida a su villano

La primera película generada por IA ya es una realidad: Ha costado 2.000 dólares y su presentación ha estado rodeada de polémica

Se ha presentado en el Festival de Tribeca la película ‘Dreams of Violets’, hecha íntegramente con Inteligencia Artificial y ambientada en las revueltas recientes en Irán

La primera película generada por IA ya es una realidad: Ha costado 2.000 dólares y su presentación ha estado rodeada de polémica

DEPORTES

La historia de Cho Gue-Sung, el goleador modelo de Corea del Sur que sorprendió con su mate en el Mundial 2026

La historia de Cho Gue-Sung, el goleador modelo de Corea del Sur que sorprendió con su mate en el Mundial 2026

Lionel Messi, el gran inspirador argentino que quiere ser mejor después de ser el mejor

El equipo de Kansas City que tiene los colores de Boca Juniors en su camiseta y causó furor entre los argentinos en el Mundial

La estremecedora carta de una de las figuras de Costa de Marfil para su hermana fallecida: “Quizás podría haberla protegido”

La terminante medida del plantel de Corea del Sur tras las burlas de la prensa a su máxima figura: la nueva denuncia por espionaje

TELESHOW

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

Quiénes son nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en una placa con jugadores de alto perfil

Valeria Aquino expuso a El Polaco por la crianza de su hija en común: “¿Castigo al papá o a la nena?”

Santi Cairo, ex Yerba Brava, reveló por qué pasó 10 años sin cantar y su éxito con Sin miedo: “Quería dejarle algo a mi nena”

La tristeza de Chechu Bonelli luego de que le confirmaran que no viajará a cubrir el Mundial: “Es una desilusión”

INFOBAE AMÉRICA

Brasil recortó por tercera vez consecutiva la tasa de interés de referencia a pocos meses de las elecciones presidenciales

Brasil recortó por tercera vez consecutiva la tasa de interés de referencia a pocos meses de las elecciones presidenciales

Ucrania volvió a bombardear la refinería de petróleo de Moscú, clave para el suministro de combustible en Rusia

Taiwán afirmó que espera una venta de armas estadounidenses por un valor de USD 14.000 millones “lo antes posible” frente a la amenaza China

Zelensky destacó “cambios significativos” en el apoyo a Ucrania tras conversar telefónicamente con Trump y Macron

Narendra Modi reportó “avances significativos” en el tratado entre India y Estados Unidos tras su reunión con Donald Trump