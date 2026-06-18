América Latina

Brasil recortó por tercera vez consecutiva la tasa de interés de referencia a pocos meses de las elecciones presidenciales

El Comité de Política Monetaria del Banco Central brasileño justificó su decisión en torno a un “escenario incierto” a meses de los próximos comicios generales y remarcó la necesidad de actuar con “serenidad y cautela”

Guardar
Google icon
FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra el edificio de la sede del Banco Central en Brasilia, Brasil, el 26 de diciembre de 2024. REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra el edificio de la sede del Banco Central en Brasilia, Brasil, el 26 de diciembre de 2024. REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo

El Banco Central de Brasil anunció el miércoles una nueva reducción en la tasa de interés de referencia, la tercera consecutiva, situando la Selic en 14,25%. La decisión llega en medio de una coyuntura marcada por persistentes presiones inflacionarias y a pocos meses de las elecciones presidenciales en las que Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección y competirá contra el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, Flávio.

El Comité de Política Monetaria (Copom) fundamentó su decisión en la necesidad de actuar con “serenidad y cautela”, dada la distancia entre las proyecciones de inflación y la meta oficial. En su comunicado, el Copom advirtió sobre un “escenario incierto” derivado de la “indefinición” en torno al acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que podría influir en el mercado global del petróleo.

PUBLICIDAD

La reducción de 0,25 puntos porcentuales era anticipada por la mayoría de las instituciones financieras consultadas por el diario Valor Económico. En palabras del ministro de Finanzas, Dario Durigan, el nivel actual de la Selic resulta “poco civilizado”, lo que refleja el malestar del Gobierno por las altas tasas que encarecen el crédito y frenan el consumo y la inversión.

Desde su retorno al poder en 2023, el presidente Lula insistió en la necesidad de bajar la tasa Selic para reactivar la economía. El ciclo de recortes comenzó en marzo, después de casi dos años de estabilidad, aunque el banco central adoptó una postura más prudente tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que elevó los precios del petróleo por encima de los USD 100.

PUBLICIDAD

Sede del Banco Central de Brasil en Brasilia, Brasil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)
Sede del Banco Central de Brasil en Brasilia, Brasil (REUTERS/Adriano Machado/Archivo)

La inflación interanual en Brasil se sitúa actualmente en 4,72%, un dato que refleja el avance sostenido del costo de vida desde el inicio de la crisis en Medio Oriente. Pese a que los precios de la gasolina y el diesel disminuyeron en mayo, la presión inflacionaria sigue siendo una de las principales inquietudes para la población.

La decisión del Banco Central brasileño representa un respaldo para la agenda económica de Lula da Silva, que enfrenta el desafío de contener el alza de los precios en la antesala de los comicios de octubre, donde lidera las encuestas frente al senador Flávio Bolsonaro.

Entre las medidas adoptadas por el gobierno figura el control de los precios de los combustibles, especialmente el diesel, clave para el transporte de carga. Aunque estas acciones lograron una baja temporal en los precios de la gasolina y el diesel, el impacto en la inflación general ha sido limitado.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro participa en la «Marcha para Jesús», una manifestación evangélica para celebrar el Corpus Christi, en São Paulo (Brasil) (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)
El senador brasileño Flavio Bolsonaro participa en la «Marcha para Jesús», una manifestación evangélica para celebrar el Corpus Christi, en São Paulo (Brasil) (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

Las altas tasas de interés fueron tradicionalmente un obstáculo para el consumo y la inversión en Brasil. El recorte anunciado el miércoles era esperado por el mercado, pero la preocupación por la inflación y el costo de vida mantiene el tema en el centro de la agenda política y social de cara a las elecciones.

De acuerdo con los sondeos, Lula mantiene una ventaja clara sobre su principal adversario, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro. El rumbo de la política monetaria y la evolución de la inflación serán determinantes en el clima electoral de los próximos meses.

El ciclo de reducción de tasas se inició tras casi dos años de estabilidad, pero la crisis en Medio Oriente llevó a la entidad central a mostrarse más cauto en sus decisiones. El conflicto internacional elevó el precio del petróleo y afectó la economía global, influyendo directamente en las expectativas de los precios a los consumidores brasileños.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Lula da SilvaBrasilBanco Central de BrasilFlávio BolsonaroÚltimas noticias Américainflación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El presidente de Paraguay reajustó un 5% el salario mínimo, superó a la inflación y alcanzará los USD 500

Santiago Peña anticipó que el sector empresarial “no va a estar de acuerdo con esta decisión”, pero defendió que “la política pública tiene que enfocarse en el trabajador” porque “le cuesta muchísimo llegar a fin de mes”

El presidente de Paraguay reajustó un 5% el salario mínimo, superó a la inflación y alcanzará los USD 500

Estados Unidos y República Dominicana acuerdan impulsar la cooperación nuclear civil

El acuerdo formaliza la intención conjunta de avanzar en la investigación, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades en el sector nuclear civil

Estados Unidos y República Dominicana acuerdan impulsar la cooperación nuclear civil

El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió más de 30 accidentes de tránsito en los primeros días de junio

La entidad fue elegida como sede de la Asamblea General Ordinaria 2026, evento que reunirá a las máximas autoridades bomberiles de la región centroamericana

El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió más de 30 accidentes de tránsito en los primeros días de junio

Guatemala: Autoridades reiteran llamado a respetar áreas restringidas del volcán de Fuego

La entidad turística de Guatemala alertó el 17 de junio de 2026 que entrar sin permiso en el perímetro del coloso expone a visitantes, conductores de grupos y pobladores cercanos a un peligro directo de muerte

Guatemala: Autoridades reiteran llamado a respetar áreas restringidas del volcán de Fuego

Honduras: Congreso Nacional aprueba licencia para Cossette López y Ana Paola Hall; nombra sustitutos en el CNE

El Congreso Nacional aprobó las licencias de Cossette López y Ana Paola Hall para asumir cargos diplomáticos y nombró a Eduardo Fuentes y Aixa Zelaya como consejeros interinos del CNE.

Honduras: Congreso Nacional aprueba licencia para Cossette López y Ana Paola Hall; nombra sustitutos en el CNE
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Aemet alerta a estas regiones ante la primera ola de calor del verano que disparará el mercurio hasta los 42 grados y deja ya noches tórridas

La Aemet alerta a estas regiones ante la primera ola de calor del verano que disparará el mercurio hasta los 42 grados y deja ya noches tórridas

Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Un hombre de 95 años encuentra en el armario dos bonos de ahorro de 1940: un reembolso de 100.000 euros por los documentos de la Segunda Guerra Mundial

Desmantelaron un punto de venta de droga en Tandil y detuvieron a una mujer

Confirmaron la identidad del cuerpo de hallaron flotando en el río Negro: quién era y cuáles fueron las causas de fallecimiento

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania volvió a bombardear la refinería de petróleo de Moscú, clave para el suministro de combustible en Rusia

Ucrania volvió a bombardear la refinería de petróleo de Moscú, clave para el suministro de combustible en Rusia

Taiwán afirmó que espera una venta de armas estadounidenses por un valor de USD 14.000 millones “lo antes posible” frente a la amenaza China

Zelensky destacó “cambios significativos” en el apoyo a Ucrania tras conversar telefónicamente con Trump y Macron

Narendra Modi reportó “avances significativos” en el tratado entre India y Estados Unidos tras su reunión con Donald Trump

El Ejército de EEUU recuperó el nombre de Comando del Pacífico para su principal mando militar en Asia

ENTRETENIMIENTO

Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción: “Se trata de cómo se ha estructurado”

Robert Downey Jr. asegura que ‘Vengadores: Doomsday’ ha encontrado la solución para no ser una decepción: “Se trata de cómo se ha estructurado”

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

Sorpresa entre el reparto de la precuela de ‘Ocean’s Eleven’ con Margot Robbie y Bradley Cooper: Wagner Moura dará vida a su villano

La primera película generada por IA ya es una realidad: Ha costado 2.000 dólares y su presentación ha estado rodeada de polémica

Hollywood suspende en diversidad: las plataformas han abandonado la representación de las mujeres y a las personas ‘racializadas’