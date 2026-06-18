Política

La salida de Adorni queda atada a un juego de presiones y sospechas cruzadas entre el oficialismo y los aliados

La postergación de una sesión del Senado tiene un sentido evidente: colocar la definición del tema en el Ejecutivo. Y de hecho, asoma como un plazo de una semana. En Diputados, se renueva el cálculo político sobre su convocatoria al recinto. Recelos por la actitud de Milei

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Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
Patricia Bullrich, en el Senado. Acordó con aliados postergar la convocatoria al recinto

El Congreso vive horas de versiones en continuado, especulaciones y -sobre todo- recelos entre el oficialismo y sus aliados, con un temario atado sin vueltas al caso de Manuel Adorni. Es el reflejo más claro de la política aún en días de Mundial y lo expone la agenda para la semana que viene. El Senado sesionará el jueves para tratar la interpelación al jefe de Gabinete -con mensaje sobre posible moción de censura- y Diputados tiene cita dos días antes por el mismo tema. El mensaje al Gobierno surge así de casi todo el frente político. Y, de hecho, esa es la señal que acaba de emitir la Cámara alta. Los legisladores del PRO, la UCR y de varios provinciales presionan para que Olivos resuelva la salida del funcionario porque, de lo contario, no quedaría otro remedio que bajarle el pulgar en el recinto. La tensión podría resumirse en una pregunta: quién termina decidiendo el fin.

El clima está tan denso que no faltan especulaciones extremas. Algunos legisladores sostienen que Javier Milei estaría jugando a que el Congreso termine provocando la salida del jefe de los ministros. En esa visión, el Presidente aprovecharía después para apuntar contra el Congreso, en general, acusándolo de ser el motor de un “intento golpista” o desestabilizador. “Adorni es un problema del Gobierno y tiene que resolverlo el Gobierno”, es la síntesis del planteo para reclamar una decisión de Milei y exponer reparos a un desenlace legislativo.

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El problema para socios de Olivos -y también para opositores no kirchneristas- es más complejo. En esa franja operan los representantes del Ejecutivo -en especial Diego Santilli y Lule Menem-, con foco especial en los gobernadores. Negocian fondos y agregan promesas políticas como la de no instalarles candidatos competitivos de LLA, el año que viene, cuando se disputen las gobernaciones. En ese conjunto se anotan jefes provinciales de diferente color, es decir, del PRO, radicales, peronistas y representantes de fuerzas locales.

Los planes para bajar el tema tuvieron varios quiebres, por el impacto social de los acontecimientos. El primero fue cuando se conoció el dato de los miles de dólares en negro invertidos para rehacer la casa del country de Exaltación de la Cruz. Y el último fue provocado por la presentación de la declaración jurada y los dichos de Adorni intentando justificar su acelerada mejora patrimonial.

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Eso último terminó de amplificar el rechazo a cualquier señal que pueda ser interpretada como respaldo al funcionario. En escala monos visible explica el silencio de ministros que, en algunos casos, se encargan de hacer trascender su disgusto. Pero para los legisladores más cercanos al Gobierno la cuestión es peor. Y por partida doble. No quieren quedar expuestos como sostén de Adorni – por convicción o conveniencia- y tampoco, pegados a los movimientos del peronismo/kirchnerismo.

La Cámara de Diputados debate en particular la Ley Ómnibus
Diputados, en debate. La oposición también tiene sesión por el caso Adorni

Pero, lo dicho: el sacudón generado por el argumento del ahorro en negro y la apuesta al bitcoin es de tal magnitud que dejó escaso margen para correrse de la discusión. Y la salida, en el Senado, fue suspender la sesión prevista para este jueves y postergar el llamado al recinto para la semana próxima. Quedó claro que si no hay salida por parte del Gobierno, sería votada entonces la interpelación, para el 2 de julio, el día en que Adorni debería dar su informe de gestión. Y si todo empeora, entonces podría haber moción de censura.

La señal acordada por Patricia Bullrich con los jefes de bloques cercanos, y aceptada de hecho por el peronismo, deja una semana para la resolución del Presidente, y de Karina Milei, con el cortinado fondo que pinta el malestar de otros funcionarios. Las versiones y desmentidas sobre una inminente salida de Adorni alimentaron el clima del Congreso. Y corrieron la mirada también hacia Diputados, donde la oposición promovió una sesión especial para la semana que viene.

Hasta ayer mismo, las cuentas sobre la posibilidad de reunir quórum daban mal para los impulsores de la movida. Los más optimistas decían que estaban diez escalones por debajo de los 129 legisladores sentados en sus bancas. Otros estiraban la cifra a 14. Con un pero: se preguntan qué harán finalmente legisladores considerados aliados y hasta socios políticos de LLA. Si el número no fuera alcanzado, la mirada sería puesta en la lista de ausentes, por bloquear el inicio del camino a la interpelación. Sería contradictorio con las posiciones publicas expresadas en los últimos días por macristas, radicales y espacios como el MID y algunos provinciales.

Resulta difícil técnicamente que el pedido de sesión sea desactivado para centrar la expectativa en el Senado. Y eso, salvo alguna salida política que eluda el trámite formal, es un problema para los aliados, que vienen presionando para que Adorni renuncie. Por lo pronto, Bullrich anticipo que transmitiría al Gobierno, sin demoras, el cuadro real de la Cámara alta. Es un mensaje que añade ingredientes a la interna libertaria y, en rigor, a la relación con Karina Milei.

La extensión en el tiempo del caso Adorni despintó la intención oficialista de avanzar con temas propios en el Congreso. Los pasos son más lentos de lo imaginado en el inicio de las sesiones ordinarias, después de un verano exitoso para el Gobierno, en el terreno legislativo. En Diputados, el oficialismo tiene como objetivo el nuevo RIGI y también una muy cuestionada iniciativa sobre lobby. En el Senado, la lista es más extensa y complica proyectos que parecían cerrados por acuerdos, como el “blindaje” de propiedad privada.

El caso Adorni tiñe cada paso político del oficialismo, no sólo en el Congreso. El acto por el Día de la Bandera, el sábado que viene en Rosario, genera malestar entre los anfitriones frente a la posibilidad de que el funcionario encabece la comitiva que viajará junto al Presidente. Nada escapa a la serie del jefe de Gabinete.

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