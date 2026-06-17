El Gobierno descarta una “salida elegante” de Adorni y remarca que su continuidad depende solo de él

Adorni saliendo de Casa Rosada (RS Fotos)

No solo en el Congreso, sino también en las oficinas de los partidos aliados e incluso desde algunos sectores del oficialismo, Manuel Adorni viene recibiendo en los últimos días fuertes presiones para que renuncie antes de que avancen la investigación judicial en su contra y, sobre todo, los proyectos de la oposición para una moción de censura, lo que lo obligaría a dejar el cargo, algo que el presidente Javier Milei no tiene pensado pedirle, ni siquiera ofreciéndole otro lugar en la administración.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae distintas fuentes del círculo íntimo del mandatario nacional, el futuro del jefe de Gabinete está completamente en sus propias manos, ya que la cúpula libertaria no le pedirá que dé un paso al costado.

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De hecho, tampoco se está analizando que el funcionario pida licencia, como trascendió en un momento, ni ninguna otra alternativa, por lo que la decisión, en caso de que ocurra, sería simplemente una renuncia.

Quienes conversan diariamente con el ministro coordinador aseguran que no está interesado en ir a ninguna embajada ni consulado y que, en ese escenario, preferiría terminar su actividad en el sector público, ahora que tiene pocas posibilidades de ser candidato en las elecciones del año que viene, como alguna vez se pensó.

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Milei no piensa pedirle la renuncia a su jefe de Gabinete (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

“Para mí todas esas supuestas alternativas son solo operaciones. Por supuesto que creo que las versiones vienen de adentro, pero no tiene que ver ni con los hermanos Milei ni con Santiago Caputo”, sostuvo ante este medio uno de los estrategas políticos que tiene el Poder Ejecutivo.

Aunque sin nombrarla directamente, varias de las personas que caminan por los pasillos de la Casa Rosada opinan que es Patricia Bullrich quien está presionando con mayor intensidad para que se vaya Adorni.

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La líder del bloque de La Libertad Avanza no ocultó en ningún momento su malestar con la situación del funcionario, que a su entender no solo está dañando la imagen del Presidente, sino que también está complicando las negociaciones en el Congreso.

El martes, la legisladora analizó por unos instantes la posibilidad de suspender la sesión prevista para el jueves para tratar el proyecto de propiedad privada, ante el temor de que la oposición fuerce la votación de una interpelación del jefe de Gabinete.

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Sin embargo, con el correr de las horas optó por mantener la reunión de labor parlamentaria que se realizará este miércoles, en la que además se podría conocer cuál será la postura que finalmente adoptarán el PRO y la UCR sobre este asunto.

Bullrich cuestionó públicamente a Adorni (Nicolas Nuñez)

Ambos espacios tienen acordado votar de la misma forma, pero esperan no tener que verse obligados a sentar una posición en el recinto y confían en que el funcionario se vaya por voluntad propia antes de que eso suceda.

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El primero de estos partidos tuvo una reunión por zoom en las últimas horas, de la que no participó su fundador, Mauricio Macri -que viajó al Mundial por su rol dentro de la FIFA- y en la que evitar hablar de lo que harán si avanza la moción de censura.

En tanto, en el Gobierno insisten con que Adorni “seguirá en el cargo” y que la única posibilidad de que abandone el cargo es “que haya una decisión por motivos personales”, algo que también ven como improbable.

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Una situación similar vivió su antecesor en el puesto, Guillermo Francos, que en el último tramo de su paso por la administración libertaria, aunque por motivos diferentes, también comenzó a recibir presiones internas para que se apartara.

Luego de las elecciones nacionales del 2025, en las que el oficialismo remontó la dura derrota que sufrió en septiembre, hubo una reestructuración en los esquemas de poder y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, comenzó a ganar más terreno.

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En ese contexto, incluso en la noche en la que se conocieron los resultados, se empezó a especular con varios cambios en el Gabinete, incluido en la Jefatura, que estaba siendo disputada también por el sector que responde al asesor Santiago Caputo.

Francos también recibió presiones para dejar el cargo en su último tramo como jefe de Gabinete

En ese marco, Francos ya tenía prácticamente asumida su partida, pero en medio de los rumores fue el Presidente quien le pidió que anunciara el triunfo de La Libertad Avanza, cosa que hizo por cadena nacional y en ropa deportiva, ya que no tenía pensado hacerlo.

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Unos días más tarde, la hermana del mandatario nacional también le solicitó que organice un encuentro en Casa Rosada con todos los gobernadores, excepto los más opositores, lo que reavivó las especulaciones sobre su continuidad.

No obstante, los cuestionamientos internos se incrementaron y ante la falta de respuesta por parte de Milei sobre qué tenía en mente, el ministro coordinador se sentó en su casa y se puso a redactar el mensaje que luego publicaría en las redes sociales, anunciando su salida.

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, escribió quien desde ese instante pasó a ser ex funcionario.

En esa oportunidad, Francos no se fue a una embajada, como también circuló como posibilidad en su caso, ni le pidieron que sea canciller. No recibió ninguna propuesta y quedó solamente como director de YPF en representación del Ejecutivo.

Poco más de ocho meses más tarde, quien está sufriendo los cuestionamientos internos es Adorni, que continúa resistiendo y firme en el cargo, sin intenciones de retirarse, según cuentan en su entorno.