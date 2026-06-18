Economía

Mundial 2026: cuál es el jugador más caro de la Scaloneta y qué lugar ocupa en el ranking global

Una de las principales figuras de la Selección Argentina aparece entre los ocho futbolistas más valorados del planeta. Cómo rankean los 26 elegidos por Lionel Scaloni

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Argentina vs Argelia - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 16 de junio de 2026. El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habla con sus jugadores durante la pausa para hidratarse de la segunda parte. REUTERS/Claudia Greco
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Argentina vs Argelia - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 16 de junio de 2026. El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habla con sus jugadores durante la pausa para hidratarse de la segunda parte. REUTERS/Claudia Greco

La selección argentina inició el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3-0 sobre Argelia y ya se prepara para enfrentar a Austria en la segunda fecha del grupo J. En este contexto, el valor de mercado de los futbolistas albicelestes vuelve a estar en foco y uno de los delanteros de la Scaloneta se posiciona como el jugador con la cotización más elevada, al tiempo que se ubica en el octavo lugar en el ranking global.

El jugador argentino con mayor cotización es Julián Álvarez, atacante del Atlético Madrid, cuyo pase está valuado en 115 millones de dólares, según la plataforma especializada Transfermarkt. Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, ocupa el segundo lugar con USD 103,5 millones, reflejando su peso tanto en la Premier League como en la selección nacional.

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Lautaro Martínez, atacante del Inter de Milán, se posiciona tercero con 97,75 millones de dólares. Nicolás Paz, mediocampista ofensivo del Real Madrid, aparece como una de las grandes promesas con una valoración de 92 millones de dólares.

Alexis Mac Allister, del Liverpool, cierra el grupo de los cinco más valiosos con una cifra de 80,5 millones de dólares. Estas cifras muestran la proyección y el presente de los talentos argentinos en las principales ligas de Europa.

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Julián Álvarez es el jugador argentino mejor valuado. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)
Julián Álvarez es el jugador argentino mejor valuado. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Cómo está conformado el ranking mundial

Lamine Yamal y Erling Haaland lideran el ranking global con una cotización de 200 euros o 230 millones de dólares. El segundo lugar es para Kylian Mbappé con USD 207 millones, y completan el podio Pedri y Michael Olise con 172,5 millones de dólares.

En el cuarto puesto se ubican Joao Neves, Kgvicha Kvaratskhelia, Vitinha y Vinicius Junior con un valor de 161 millones de dólares. A ellos les sigue Jude Bellingham con USD 149,5 millones y en el sexto escaño aparecen Declan Rice y Désiré Doué con 138 millones de dólares.

El noruego Erling Haaland celebra su primer gol en el Mundial 2026. IMAGN IMAGES vía Reuters/Paul Rutherford
El noruego Erling Haaland celebra su primer gol en el Mundial 2026. IMAGN IMAGES vía Reuters/Paul Rutherford

Más abajo se posiciona Bukayo Saka con una cotización de USD 126,6 millones y, en el octavo puesto, asoma Julián Álvarez con una cotización de 115 millones de dólares. Cabe destacar que al delantero, y argentino mejor rankeado, lo acompañan Moisés Caicedo, Fermín López, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Cole Palmer, William Saliba, Dominik Szoboszlai y Ousmane Dembélé en ese nivel.

  1. Lamine Yamal - Erling Haaland: USD 230 millones
  2. Kylian Mbappé: USD 207 millones
  3. Pedri – Michael Olise: USD 172,5 millones
  4. Joao Neves - Kgvicha Kvaratskhelia - Vitinha - Vinicius Junior: USD 161 millones
  5. Jude Bellingham: USD 149,5 millones
  6. Declan Rice – Désiré Doué: USD 138 millones
  7. Bukayo Saka: USD 126,6 millones
  8. Julián Álvarez: USD 115 millones
infografia

El listado completo de la selección argentina

  1. Julián Álvarez: USD 115 millones
  2. Enzo Fernández: USD 103,50 millones
  3. Lautaro Martínez: USD 97,75 millones
  4. Nicolás Paz: USD 92 millones
  5. Alexis Mac Allister: USD 80,50 millones
  6. Cristian Romero: USD 51,75 millones
  7. Lisandro Martínez: USD 46 millones
  8. Giuliano Simeone: USD 46 millones
  9. Valentín Barco: USD 46 millones
  10. Exequiel Palacios: USD 28,75 millones
  11. Marcos Senesi: USD 28,75 millones
  12. José Manuel López: USD 28,75 millones
  13. Nicolás González: USD 25,30 millones
  14. Facundo Medina: USD 20,70 millones
  15. Lionel Messi: USD 17,25 millones
  16. Nahuel Molina: USD 17,25 millones
  17. Thiago Almada: USD 17,25 millones
  18. Rodrigo De Paul: USD 16,10 millones
  19. Emiliano Martínez: USD 13,80 millones
  20. Giovani Lo Celso: USD 9,20 millones
  21. Gerónimo Rulli: USD 6,9 millones
  22. Leandro Paredes: USD 5,75 millones
  23. Gonzalo Montiel: USD 5,17 millones
  24. Nicolás Tagliafico: USD 4,6 millones
  25. Juan Musso: USD 3,45 millones
  26. Nicolás Otamendi: USD 1,15 millones

El valor de mercado asignado a los futbolistas por sitios especializados difiere del salario que reciben en sus equipos. Por ejemplo, Lionel Messi no encabeza la lista en cuanto a cotización de pase, pero continúa ocupando el primer lugar entre los jugadores con mayores ingresos a escala global.

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