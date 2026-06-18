Tras un nuevo foco de conflicto, en el PJ exigen unidad pese a las diferencias para no dañar el armado opositor

La interna bonaerense suma capítulos de enojos y desencuentros entre los distintos sectores del peronismo

“Lo que está pasando es increíble. Si nos llega a ganar Milei de nuevo, hay que cagar a palos a todos”, dijo, liberado de prejuicio y con fastidio contenido, un intendente peronismo del conurbano con larga trayectoria política. Coloquial y directo, expresó el hartazgo que muchos sienten sobre la interna bonaerense sin fin. Pero, sobre todo, dio cuenta de la necesidad de determinar con las tensiones permanentes que giran alrededor de Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

El nuevo capítulo de la interna del PJ Bonaerense se generó por unas declaraciones de la legisladora porteña Berenice Iáñez, que es cercana a Andrés “Cuervo” Larroque y forma parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce el Gobernador. En el cristinismo molestó sobremanera que, durante un acto, dijera que “Cristina está jodiendo bastante las pelotas” y que “quiere ordenar desde un balcón”.

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Lo tomaron con una falta de respeto a la ex presidenta. No solo desde lo político, sino también desde lo personal. Y lo linkearon con la decisión de Kicillof no visitar a CFK en San José 1111 durante los últimos nueve meses. Es parte de un conflicto en el que nadie el olvida ni perdona. Solo la necesidad de la unidad política puede dejar a un costado esos resquemores.

“Tenemos que ser más vivos. Dejar de decir cosas que generen conflictos y discutir cómo nos vamos a ordenar para el año que viene”, se sinceró un diputado provincial cercano a Kicillof. “Los pibes de La Cámpora están sobrevictimizando a CFK. No es la única presa de la historia del peronismo”, aclaró un funcionario del gobierno provincial con varios años de recorrido en el conurbano. Posturas sueltas que, cuando se amalgaman, dan cuenta de la actualidad del peronismo.

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La legisladora que responde a Larroque aseguró que CFK quiere "conducir desde el balcón" y que "jode demasiado las pelotas"

Dos de las caras más visibles que subieron a la nube de las redes la necesidad de la unidad para enfrentar a Javier Milei son los hermanos Malena y Sebastián Galmarini, ambos parte del Frente Renovador que conduce Sergio Massa, quien hace tiempo considera que, al final del camino, no existirá otra opción que no sea ordenarse.

“La unidad del campo nacional y popular es lo único que nos sacará de esta pesadilla. La unidad es la mayor esperanza de las y los argentinos que sufren. Unidad en la diversidad, trabajar sobre las coincidencias y respeto por las diferencias. “Para un peronista nos hay nada mejor que otro peronista”“, escribió la ex titular de Aysa.

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Su hermano, actual diputado nacional, planteó: “Es un grave error no comprender la importancia de la unidad del peronismo para ganarle a Milei en 2027. Aún con los muchos matices que podamos tener, no vamos a responder pavadas, ni agresiones, pero alguien debería explicarle que estas cosas parecen direccionadas a ayudar al desgobierno que está destruyendo a los argentinos”.

La aparición del video de Berenice Iañez rompió una seguidilla de señales positivas que habían surgido en las últimas semanas respecto a un posible diálogo entre Kicillof y Máximo Kirchner. Ambos, con sus pretensiones y condiciones en el medio, estaban dispuestos a entablar un diálogo con fines políticos que, inevitablemente, iba a estar cruzado por lo personal.

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El Gobernador y la ex presidenta tienen una relación tensa y no se ven hace ocho meses

Kirchner considera que Kicillof debe ser el que dé el primer paso para tratar de dar de baja el conflicto y el Gobernador está dispuesto a hablar de temas puntuales como la re-reelecciones de los intendentes bonaerenses, el desdoblamiento o las PASO. Con los matices existentes, lo primordial es ambos casos es la voluntad de sentarse frente a frente después de ocho meses de distanciamiento y silencio, solo interrumpido por las conversaciones operativas para organizar el funeral del Indio Solari.

En el peronismo hay un hartazgo generalizado sobre las divisiones internas. “Esta chica les dio motivos para que critiquen a Axel. A veces parecen cosas adrede”, dijo, aflijido, un dirigente importante del MDF. Dentro del esquema que conduce Kicillof hay dirigentes que entienden que la mejor forma de cuidar al Gobernador es enfocarse en la construcción de un programa político y no en la discusión sobre el pasado, que Iañez trajo a colación durante su ruidosa intervención.

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“No es una interna inventada. Pasaron un umbral. Si tocan a Axel o Massa, cualquiera de los que está abajo va a defenderlos. Lo que hicimos nosotros fue lo lógico”, precisó un dirigente de peso dentro del esquema de La Cámpora. Lo cierto es que la interna agotó a todos y que las conversaciones para una reunión que acerque posturas, están estancadas.

Este sábado es posible que una parte del PJ Bonaerense y el MDF esté presente en el acto que el cristinismo hará en Parque Lezama para conmemorar el año de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Los presentes y los ausentes marcarán el pulso de un acto donde el orador principal será Máximo Kirchner.

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Lo más importante que remarcan el peronismo por estas horas es que la unidad programática y de la estructura política será determinante para consolidar una alternativa a Milei. Si la interna sigue y las grietas se agrandan, esa opción será imposibles de llevar a cabo y el principal partido de la oposición le dejará el camino allanado al Presidente. Claro está que, si eso sucede, habrá nombres propios que pagarán el costo de la incapacidad para sellar acuerdos. Lo básico en el mundo de la política.