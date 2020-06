“Yo creí que se equivocaba (cuando el Gobierno habló de expropiar Vicentin) y lo dije públicamente. Después el Presidente me tapó la boca. Yo no sé cuál es la estrategia de Alberto, pero creo que él está pensando muchas cosas como las que pensamos nosotros, concede muchas cosas de las que le digo. Evidentemente es un tiempista, y yo todo lo que ustedes me dicen se lo digo, permanentemente. Esta semana lo veré de nuevo y voy a tratar de que sea él quien conduzca”, fue otra de las definiciones que dio.