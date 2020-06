Recién al mediodía el Presidente logró hablar con el Gobernador para explicarle las razones por las que no era conveniente para uno ni para otro. Fernández fue duramente criticado en las redes sociales aún sin la confirmación de su parte. No solo porque hace casi diez días dio a conocer un comunicado de su equipo médico resolviendo que no puede salir de la Residencia Presidencia de Olivos, sino porque él mismo dijo el viernes último, cuando anunció la nueva cuarentena, que “los del AMBA llevamos el virus”.