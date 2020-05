-Tenemos que pensar dos cosas: me tiras dos contagiados en un barrio y me mandaste a 500 al hospital. No a mí, a cualquier barrio humilde del conurbano bonaerense. Todo lo que hicimos, los hospitales nuevos, me los haces colapsar con un barrio infectado nada más. Antes de la cuarentena teníamos menos de 50 camas, hoy tenemos alrededor de 400. No nos alcanza ni para empezar.