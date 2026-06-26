Una nueva denuncia contra Nacho Levy tras el testimonio de Cecilia Ce: “Entendí que había sido una relación violenta”

La periodista contó al aire de su programa que sufrió violencia psicológica de parte del referente de La Garganta Poderosa (Video: Instagram)

Hace pocos días, Cecilia Ce, reconocida escritora y sexóloga, sacudió las redes sociales con una serie de publicaciones en las que denunciaba episodios de control y manipulación emocional por parte de su expareja. Sin dar nombres, el señalamiento no tardó en recaer sobre Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa. La ola de solidaridad que siguió incluyó a Gloria Carrá, también expareja de Levy, quien le dejó un mensaje público de apoyo. Pero no fue la única voz que se alzó.

Sofía Monachelli, periodista de Crónica TV, decidió hablar por primera vez al aire de su propio programa. Tenía 18 años, cerca de 2007 o 2008, cuando estudiaba en Deportea y Nacho Levy era su profesor. Lo que comenzó en ese vínculo derivó en una relación de noviazgo de aproximadamente dos años y medio.

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El detonante fue una frase de Cecilia Ce. No la escuchó, la leyó. Y la atravesó: “Yo pude salir”. Monachelli sintió exactamente lo mismo. “Yo cuando tenía dieciocho años, cerca del 2007, 2008, y estudiaba en Deportea, Nacho Levy era mi profesor. Yo mantuve una relación de noviazgo de aproximadamente dos años y medio. Una relación que, que escuchándola a Cecilia, no escuchándola, sino leyéndola, una frase de ella, la verdad que me atravesó, que fue: ‘Yo pude salir’. Y yo sentí exactamente lo mismo”, dijo al aire.

La periodista Sofia Monachelli habla en Crónica TV sobre su relación con Nacho Levy y recibe mensajes de apoyo de Cecilia Ce y otros usuarios en redes sociales.

La periodista tiene hoy 38 años. Desde esa distancia, y con dos décadas de por medio, pudo nombrar lo que entonces no tenía nombre: “Yo entendí después que había sido una relación violenta, que había sido una relación que me había llenado de inseguridades, de miedos, de no contar”.

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Su familia lo sabía. Sus colegas también conocían que aquella relación no había sido buena. Pero Monachelli no lo había dicho públicamente hasta ahora. “Hace veinte años nadie hablaba de esto”, explicó, y agregó que con el tiempo se volvió “muy empática” cuando escucha a otras personas contar sus experiencias en sus propios tiempos.

Quien le abrió la puerta de salida no fue una terapeuta ni una institución. Fue otra mujer, alguien cercano a Levy, cuyo nombre Monachelli protegió con firmeza: “Una persona muy allegada a él, que jamás la nombraría, pero fue otra mujer, me dijo: ‘Vos te merecés algo mejor, dejalo’”.

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Cuando terminó la relación, el alivio no llegó de inmediato. “Cuando yo lo dejo, tuve que cambiar hasta el número de teléfono porque se me quedaba sin batería de la cantidad de veces que llamaban y mensajes”, relató.

Tras la denuncia de Sofía, Cecilia usó sus redes para apoyarla

Con el paso del tiempo, Monachelli reconstruyó su vida. Hoy tiene un hijo de 8 años y, según describió, una relación sana. “Pude cambiar, pude revertir, pude seguir laburando en el medio”, dijo. La decisión de hablar ahora, y no antes, fue algo sobre lo que también reflexionó con honestidad. “Yo no sé si lo hubiese contado antes y hubiese salvado, quizás a alguna de las chicas, ¿no?, que lo está contando”, admitió, entre risas nerviosas. Y cerró: “Nunca es tarde, ¿no? Para tratar de decir la verdad después”.

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La periodista también dejó en claro que sus propios tiempos no implican indiferencia hacia otras víctimas: “Yo no quiero pegarle a alguien que está en el piso. Yo solo digo, si lo hubiese dicho antes y no lo dije, pero bueno, lo estoy diciendo ahora”.

El mensaje que recibió Cecilia de una persona que fue compañera de Sofía

La reacción de Cecilia no tardó. En los comentarios del posteo de Monachelli, la sexóloga escribió: “GRACIAS, eternamente gracias, estamos juntas”, un mensaje que acumuló casi 4.000 “me gusta”. Esto no fue todo ya que en sus historias la sexóloga fue más allá. Publicó una frase que amplió el alcance de las denuncias: “Somos muchas. En todos los ámbitos en que se movía, el mismo modus operandi”.

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Poco después compartió un mensaje privado que le había llegado de una mujer que dijo haber sido compañera de Sofía en la facultad: “Yo era compañera de Sofi en deportea y me acuerdo hablar algunas cosas que ella sentía raras. En ese momento no supe escuchar alertas para ayudarla o decirle que salga de ahí. Por que salir con Nacho Levy era como sueño de cualquier piba. Era todo un che Guevara que además estaba fuerte y el sabia eso. Siempre fue muy seductor y yo pensaba y lo veía como un ídolo. 18 años teníamos.”

Cecilia respondió ese mensaje con dos líneas: “Gracias” y “Despues se preguntan ‘como caen las mujeres ahí?’”