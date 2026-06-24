Política

Javier Milei inicia el primero de tres viajes internacionales: irá a España a dar una charla y mantendrá reuniones con empresarios

La visita a Madrid se extenderá del 25 al 27 de junio e incluirá encuentros con directivos de bancos y otras firmas, además de una conferencia en una universidad privada. En los próximos días estará en Paraguay y en los Estados Unidos

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Javier Milei habla durante el Madrid Economic Forum (Imagen de archivo)
Javier Milei habla durante el Madrid Economic Forum (Imagen de archivo)

El presidente Javier Milei prepara una nueva gira internacional que lo llevará, en el lapso de dos semanas, a tres destinos clave en su política exterior. El viaje más inmediato será España, donde aterrizará por sexta vez desde que asumió la presidencia, en una visita que, como las anteriores, hará énfasis en la difusión de su marca a través de disertaciones y reuniones con empresarios, sin encuentros institucionales previstos con las máximas autoridades locales.

El jefe de Estado permanecerá en Madrid desde el 25 hasta el 27 de junio. El eje de la visita será la promoción de inversiones argentinas ante empresarios españoles y europeos. La agenda, coordinada por el embajador argentino en Madrid, Wenceslao Bunge, incluye reuniones con directivos del Banco Santander, BBVA, Telefónica, Mapfre, Iberia, Indra y Dia, entre otros referentes de empresas.

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No está previsto ningún contacto con el presidente de España, Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI, reflejo de las tensiones diplomáticas que persisten entre ambos países. La relación bilateral atraviesa uno de sus peores momentos en décadas, marcada por cruces públicos y la falta de interlocución al más alto nivel. Pese a todo, la distancia no está al nivel de años como el 2024, cuando ambos países estuvieron cerca de romper relaciones diplomáticas.

Hombre de cabello oscuro y gafas, vestido con traje, habla en un podio. Su imagen se repite en grandes pantallas LED sobre él
El presidente argentino, Javier Milei, participará este sábado en el Madrid Economic Forum en Madrid (Foto: EFE/ Fernando Villar)

El viernes 26, Milei ofrecerá una clase magistral de economía en la Universidad CEU San Pablo, una institución privada y católica de la capital española. Allí recibirá una medalla y una distinción honorífica, iniciativa impulsada por el catedrático Javier Morillas. Esta participación se suma a la serie de reconocimientos internacionales que el mandatario ha recibido durante sus viajes, en los que ya dijo que tiene por objetivo posicionarse como referente de la nueva derecha global.

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Tras la escala en España, Milei regresará a la región para participar de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Asunción, Paraguay, el 30 de junio. Se trata de la primera reunión de este tipo tras la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, materializado el 17 de enero de este año. Durante el encuentro, el presidente paraguayo Santiago Peña cederá la presidencia pro tempore del bloque a su par uruguayo Yamandú Orsi.

Esta será la cuarta visita oficial de Milei a Paraguay, al que suele ir seguido pero su frecuencia es mucho menor si se lo compara con sus frecuentes viajes a Europa y Estados Unidos. La agenda en Asunción estará marcada por la coyuntura regional, ya que este domingo se conoció la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia, afín a las ideas que pregona Milei.

“EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió el presidente argentino en sus redes sociales para felicitarlo.

El itinerario internacional de Milei continuará en Estados Unidos. El presidente confirmó su presencia en los actos por el Día de la Independencia, el 4 de julio, fecha emblemática que este año adquiere un carácter especial al conmemorarse el 250° aniversario de la Declaración de Independencia estadounidense.

La relación con ese país, especialmente con el expresidente Donald Trump, es uno de los ejes centrales de la política exterior argentina, y la presencia de Milei en este aniversario busca consolidar esos lazos. Si bien la visita coincide con el desarrollo del Mundial de fútbol, Milei ya anticipó que no asistirá a ningún partido.

Javier Milei durante una reunión del Mercosur en Asuncion, Paraguay (Reuters / Cesar Olmedo)
Javier Milei durante una reunión del Mercosur en Asuncion, Paraguay (Reuters / Cesar Olmedo)

La nueva gira internacional de Milei se produce en un momento de creciente tensión política por la situación ligada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El Congreso tiene agendada una sesión clave para el jueves 25 de junio, en plena ausencia del mandatario, donde se debatirá el futuro de Adorni.

En tanto, Javier Milei se mostró por primera vez con los nuevos funcionarios a cargo de la comunicación del Gobierno, Adrián Ravier, vocero presidencial, y Fabián Fernández, Secretario de Comunicación y Prensa. En su discurso en la Fundación Faro, lugar que eligió para presentar en sociedad a su nuevo vocero, el Presidente solamente nombró a Ravier y dijo que su tarea será “fundamental en la batalla cultural”.

Las ideas mueven el mundo. Nos ordenan en nuestras expectativas, deseos y nos permiten darles sentido a nuestro mundo cada vez más complejo. También quiero agradecer a Adrián Ravier, quien no sólo me ha acompañado a difundir ideas y con quien hemos publicado el libro La batalla por la macroeconomía hace algunas semanas. Además, como parte del Congreso más reformista de la historia ha hecho un aporte enorme en la aprobación de leyes que están haciendo posible la Argentina del futuro. En los próximos días se va a convertir en el portavoz del presidente, fundamental en la batalla cultural", dijo Milei.

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