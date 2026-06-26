El video que posteó Ekaterina Ojeda contra la China Suárez tras el escándalo: “Comiendo de su propia medicina”

La joven de 22 años subió un video de Yanina Latorre hablando de su encuentro con el delantero en un reconocido boliche (Video: El Observador)

Cada vez que Mauro Icardi y la China Suárez pisan Argentina, algún episodio termina por acaparar la atención. El jueves por la noche no fue la excepción. La pareja estuvo en un boliche de Costanera, y lo que comenzó como una salida nocturna derivó en un escándalo: Icardi habría coqueteado con una joven de 22 años llamada Ekaterina Ojeda y la China, al enterarse, habría enfrentado a la chica y la hizo echar del lugar. Eka, como la llaman sus amigos, dio su versión. Y Yanina Latorre la amplificó al aire de su programa en El Observador.

Latorre no tardó en enmarcar el episodio con una lectura que fue directo al hueso: “La China está comiendo su propia medicina y ella le hizo esto a todo el mundo. O sea que un día lo vemos del otro lado”. Según el relato de la conductora, Icardi llegó al boliche “con mucho Fernet encima”. Entre los presentes había dos chicas que, según describió, “eran muy lindas”. Los amigos de él las invitaron al VIP y allí Icardi se acercó a una de ellas, Ekaterina. “Le dijo algo en el oído, le habló con traguito va, traguito viene”, detalló Latorre.

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Fue entonces cuando la China entró en escena. “Apareció cara de orto y se sentó. Se lo empezó a chapar, le daba besos, lo abrazaba y se sacaban selfies para que ella vea”, relató la conductora, que no ocultó su opinión al respecto: “Mire si yo voy a hacer todo eso porque el otro”.

La noche tuvo un segundo acto. A las cuatro de la mañana las puertas del VIP se abrieron y el espacio se llenó de gente. Icardi, según Latorre, “vive cuando ve que se llena de gente” y aprovechó ese momento para volver a acercarse a Ekaterina. “Va y le dice a la chica que es la mujer más linda que ha visto y medio como que quiso ver si la podía volver a ver”, contó.

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La periodista Yanina Latorre analiza en un programa de radio los rumores de coqueteo entre Mauro Icardi y Ekaterina Ojeda, con sus imágenes proyectadas.

Ekaterina salió del boliche y lo contó. La China, en tanto, no se quedó sin reacción: “La China la mandó a echar del boliche y le dijo de todo a la piba”, precisó Latorre. El análisis de la conductora fue contundente a la hora de repartir responsabilidades. Para Latorre, el enojo de la China estaba mal dirigido: “No es con la chica, es con tu marido”.

La apertura inicial de Latorre sobre la China “comiendo su propia medicina” no fue un comentario al pasar. La conductora trazó una línea directa entre lo que la China le habría hecho a otras mujeres en el pasado y lo que vivió esa noche en el boliche: “Jodan a Icardi por querer levantársela”.

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Lejos de darse por terminado el tema, Ekaterina decidió cerrar el círculo desde sus propias redes. Posteó el video del descargo de Latorre en sus historias, arrobó a la conductora y le sumó un emoji de corazón, con lo que validó públicamente cada detalle del relato.

Esto no fue todo, horas antes Ekaterina subió una selfie tomada desde el interior de un auto, con el cabello recogido, remera negra y un collar de cadena plateada con dije de corazón. La imagen, despojada de producción y con luz natural, deja ver un tatuaje en su antebrazo derecho y guarda similitudes con el tipo de fotos que la China Suárez suele publicar, siempre en modo selfie y orientada hacia el mismo perfil. Así eligió estrenar su nueva categoría de mediática, en una publicación que no pasó desapercibida.

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La foto desató una catarata de reacciones entre sus seguidores. Los comentarios en sus stories se dividieron entre mensajes de apoyo y elogios a su físico, con expresiones que la proclamaban “reina” y afirmaciones de que “todo un país” la respaldaba, haciéndola parte de uno de los bandos del interminable Wandagate.