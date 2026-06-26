Nicolás Vázquez y Dai Fernández de vacaciones en Londres: paseo por el Támesis, el Soho y una noche de teatro en el West End

El video muestra a Nico Vázquez y Dai Fernández durante un viaje a Londres. Se les observa en una calle con tiendas y posando para una fotografía. Posteriormente, se aprecian vistas del Palacio de Westminster y el Big Ben junto al río Támesis. El hombre utiliza un teléfono móvil para registrar las estructuras arquitectónicas. Estas imágenes documentan la visita de la pareja a la ciudad.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández aprovecharon el parate que la producción de Rocky decidió tomarse por el Mundial para viajar a Londres junto a un grupo nutrido de amigos y colaboradores. Las imágenes que la pareja compartió en sus redes sociales muestran un recorrido por los puntos más emblemáticos de la capital británica, con una noche especial en el teatro como broche del viaje.

El motivo del descanso tiene nombre y fecha: la Copa del Mundo. Con las funciones suspendidas temporalmente en el Teatro Lola Membrives, donde Rocky acumula más de 100.000 espectadores en su segunda temporada y fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el elenco y el equipo de producción se dispersaron. Vázquez y Fernández eligieron la capital inglesa.

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Nico Vázquez y Dai Fernández de paseo por el Soho londinense

Nico Vázquez y Dai Fernández junto al grupo de amigos que hicieron el viaje: Paul Kirzner, Vane Bafaro, Damián Armocida, Candelaria Audi y Facundo Agrello

La pareja, que confirmó su romance a principios de octubre de 2025 —luego de compartir escenario en Rocky— lleva aproximadamente ocho meses de relación. Antes de blanquear el vínculo, Vázquez había puesto fin a su matrimonio de 18 años con Gimena Accardi en julio de 2025. Fue justamente el musical el escenario donde ambos se encontraron.

El viaje a Londres no fue en pareja a solas. Una historia de Instagram con el texto superpuesto “El Team 🤍” y la etiqueta de ubicación “Big Ben Tower, London” mostró a un grupo de ocho personas —siete adultos y un niño— posando frente al Big Ben bajo un cielo celeste despejado. En la foto se identifican Paul Kirzner, Vane Bafaro, Damián Armocida, Candelaria Audi, Facundo Agrello y, por supuesto, la propia pareja. Vázquez aparece con una musculosa blanca, gorra negra y un brazo levantado señalando la torre; Fernández, con su característico top estampado de figuras clásicas y minifalda negra.

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Nico Vázquez y Dai Fernández en lugares icónicos de Londres: el London Eye, el Big Ben y las orillas del Támesis

Dai Fernández mirando el Palacio de Westminster y el Big Ben

La orilla del Támesis fue uno de los escenarios principales del recorrido. Un collage de cuatro fotografías tomadas bajo luz solar directa y cielo azul sin nubes registró distintos momentos junto al río: Vázquez y Fernández de espaldas, apoyados en una baranda de metal verde con el London Eye al fondo; ella sentada de perfil con el Palacio de Westminster detrás; los dos en un selfie con el Big Ben en ángulo contrapicado —ella con los ojos cerrados de tanto reír—; y una toma de perfil donde se miran, con la torre del reloj más famosa del mundo recortada contra el cielo. El grupo también grabó un video en el London Bridge, con el paseo a orillas del Támesis como telón de fondo.

El recorrido no se limitó a los postales más turísticas. Vázquez y Fernández se adentraron en el barrio de Soho, donde caminaron de la mano por una calle peatonal de adoquines decorada con hileras de papel picado multicolor. Sobre sus cabezas, las inscripciones “FRIDA” y otras letras de colores naranja, azul, verde y rojo. Él, con una camiseta de básquet blanca con el número “11” y la leyenda “NEW YORK”, bermuda negra y gorra oscura; ella, con vestido negro de tirantes y calzado deportivo.

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Por la noche, Nico Vázquez y Dai Fernández fueron al West End a ver Moulin Rouge

Pero la noche del viaje tuvo su propio capítulo. La pareja fue al Piccadilly Theatre para ver Moulin Rouge! The Musical, el espectáculo basado en el film de Baz Luhrmann que lleva más de cinco años en el West End londinense. En escena, Alistair Brammer —conocido por Miss Saigon— en el papel del escritor Christian, y Karis Anderson —proveniente de Tina – The Tina Turner Musical— como Satine, la estrella del cabaret parisino. La dupla encabeza el elenco desde octubre de 2025.

La reacción de Vázquez no tardó en llegar. A través de una historia de Instagram, el actor y director escribió: “Tuve la suerte de ver esta obra en distintas partes del mundo, pero lo que hacen ustedes @kariswithlove @alistairbrammer está a otro nivel. La entrega, la interpretación y la emoción que transmiten son extraordinarios. Toda la compañía es excelente.” Las palabras de quien lleva más de un año al frente de uno de los musicales más exitosos de la cartelera porteña no pasaron desapercibidas.

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