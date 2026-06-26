Una nueva planta de empaques médicos en Costa Rica sumará hasta 40 empleos

La nueva inversión de Prent Corporation prevé abrir a mediados de 2027 y reforzar la cadena de suministro del sector de dispositivos médicos en Costa Rica./ (Revista Summa)

La empresa estadounidense Prent Corporation inició en Heredia la construcción de una nueva planta de empaques para la industria médica con la que busca duplicar su capacidad de producción en Costa Rica, una expansión prevista para abrir a mediados de 2027 y reforzar la cadena de suministro de uno de los sectores exportadores más fuertes del país.

La operación se suma a una industria de dispositivos médicos que, según Revista Summa, agrupa a más de 100 empresas en Costa Rica, incluidas 13 de las 25 más importantes del mundo, y genera más de 63,000 empleos directos. En ese ecosistema, la nueva inversión de la compañía incorpora capacidad adicional para suplidores especializados.

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La futura planta tendrá 4,500 m², contará con seis máquinas de termoformado e incorporará una nueva línea de producción capaz de fabricar bandejas de hasta 72 pulgadas de extensión. El proyecto también incluirá espacios adicionales de almacenamiento y un cuarto limpio de clase 7 para cumplir con los estándares de control requeridos en la producción de empaques médicos.

La empresa proyecta crear entre 30 y 40 nuevos puestos en funciones especializadas y operativas. El proceso de contratación comenzará entre tres y cuatro meses antes de la inauguración del recinto.

La nueva instalación se levantará en Savia, un proyecto de uso mixto ubicado en Heredia. La operación costarricense de la empresa comenzó en 2014 y, una década después, la firma avanza con una expansión que constituye su octava inversión greenfield a escala global, es decir, desarrollada desde cero.

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Autoridades de Costa Rica y de Prent Corporation destacaron la nueva construcción y su aporte para el desarrollo del país./ (El Observador)

Wilfredo Mercado, vicepresidente senior de manufactura de Prent Corporation, dijo a Summa que la expansión refleja el compromiso de la compañía con Costa Rica, su personal y sus clientes.

“En Prent, nos sentimos honrados de expandir nuestras operaciones en Costa Rica. Estas nuevas instalaciones reflejan nuestro firme compromiso con la comunidad costarricense, nuestros colaboradores y los clientes a los que servimos.

Nos enorgullece contribuir al creciente panorama empresarial del país, manteniéndonos cerca de nuestros clientes y fortaleciendo las alianzas estratégicas que impulsan el éxito compartido”, afirmó Mercado.

La ministra de Comercio Exterior, Arianna Arce, sostuvo que la inversión muestra la evolución de Costa Rica como plataforma para manufactura avanzada y cadenas de suministro de alto valor agregado. “Más allá de la generación de empleo y del crecimiento de una empresa, esta inversión fortalece las capacidades locales que respaldan a la industria de dispositivos médicos, uno de los principales motores de nuestras exportaciones y de la atracción de inversión extranjera directa”, explicó.

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Arce añadió que el ministerio sigue trabajando para consolidar un entorno competitivo que promueva la innovación, el desarrollo de talento especializado y el establecimiento de operaciones más sofisticadas. Su planteamiento vincula esta expansión con una estrategia más amplia de atracción de inversión y fortalecimiento industrial.

La empresa brinda soluciones de empaques termoformados de uso médico, empaques electrónicos y empaques de consumo./ (Redes de Prent Corporation)

El proyecto se inserta en una cadena de suministro cada vez más especializada

Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, afirmó al medio que el crecimiento del sector está impulsando inversiones más allá de las empresas fabricantes. “La expansión de suplidores especializados como Prent, también acompaña la evolución de este sector, que actualmente agrupa a más de 100 empresas (13 de las 25 más importantes del mundo), y que genera más de 63,000 empleos directos”.

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Según López, la nueva inversión refuerza capacidades que respaldan una de las principales actividades exportadoras del país y contribuye al fortalecimiento de un ecosistema más especializado y competitivo. Esa lectura ubica el proyecto no solo como una ampliación fabril, sino como una pieza dentro de la estructura de proveedores de dispositivos médicos en Costa Rica.

Alfredo Volio, director ejecutivo de Portafolio Inmobiliario, señaló que la decisión de establecer operaciones en Savia refleja la confianza de empresas globales en la capacidad del país para competir en industrias de alto valor agregado. “Este proyecto representa una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo económico para el país”, concluyó.

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