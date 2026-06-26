Costa Rica

Una nueva planta de empaques médicos en Costa Rica sumará hasta 40 empleos

El plan contempla iniciar el reclutamiento de personal especializado y operativo entre tres y cuatro meses antes de la apertura en Heredia, en 2027, dentro de una ampliación orientada a elevar la producción local

Guardar
Google icon
La nueva inversión de Prent Corporation prevé abrir a mediados de 2027 y reforzar la cadena de suministro del sector de dispositivos médicos en Costa Rica./ (Revista Summa)
La nueva inversión de Prent Corporation prevé abrir a mediados de 2027 y reforzar la cadena de suministro del sector de dispositivos médicos en Costa Rica./ (Revista Summa)

La empresa estadounidense Prent Corporation inició en Heredia la construcción de una nueva planta de empaques para la industria médica con la que busca duplicar su capacidad de producción en Costa Rica, una expansión prevista para abrir a mediados de 2027 y reforzar la cadena de suministro de uno de los sectores exportadores más fuertes del país.

La operación se suma a una industria de dispositivos médicos que, según Revista Summa, agrupa a más de 100 empresas en Costa Rica, incluidas 13 de las 25 más importantes del mundo, y genera más de 63,000 empleos directos. En ese ecosistema, la nueva inversión de la compañía incorpora capacidad adicional para suplidores especializados.

PUBLICIDAD

La futura planta tendrá 4,500 m², contará con seis máquinas de termoformado e incorporará una nueva línea de producción capaz de fabricar bandejas de hasta 72 pulgadas de extensión. El proyecto también incluirá espacios adicionales de almacenamiento y un cuarto limpio de clase 7 para cumplir con los estándares de control requeridos en la producción de empaques médicos.

La empresa proyecta crear entre 30 y 40 nuevos puestos en funciones especializadas y operativas. El proceso de contratación comenzará entre tres y cuatro meses antes de la inauguración del recinto.

La nueva instalación se levantará en Savia, un proyecto de uso mixto ubicado en Heredia. La operación costarricense de la empresa comenzó en 2014 y, una década después, la firma avanza con una expansión que constituye su octava inversión greenfield a escala global, es decir, desarrollada desde cero.

PUBLICIDAD

Autoridades de Costa Rica y de Prent Corporation destacaron la nueva construcción y su aporte para el desarrollo del país./ (El Observador)
Autoridades de Costa Rica y de Prent Corporation destacaron la nueva construcción y su aporte para el desarrollo del país./ (El Observador)

Wilfredo Mercado, vicepresidente senior de manufactura de Prent Corporation, dijo a Summa que la expansión refleja el compromiso de la compañía con Costa Rica, su personal y sus clientes.

“En Prent, nos sentimos honrados de expandir nuestras operaciones en Costa Rica. Estas nuevas instalaciones reflejan nuestro firme compromiso con la comunidad costarricense, nuestros colaboradores y los clientes a los que servimos.

Nos enorgullece contribuir al creciente panorama empresarial del país, manteniéndonos cerca de nuestros clientes y fortaleciendo las alianzas estratégicas que impulsan el éxito compartido”, afirmó Mercado.

La ministra de Comercio Exterior, Arianna Arce, sostuvo que la inversión muestra la evolución de Costa Rica como plataforma para manufactura avanzada y cadenas de suministro de alto valor agregado. “Más allá de la generación de empleo y del crecimiento de una empresa, esta inversión fortalece las capacidades locales que respaldan a la industria de dispositivos médicos, uno de los principales motores de nuestras exportaciones y de la atracción de inversión extranjera directa”, explicó.

Arce añadió que el ministerio sigue trabajando para consolidar un entorno competitivo que promueva la innovación, el desarrollo de talento especializado y el establecimiento de operaciones más sofisticadas. Su planteamiento vincula esta expansión con una estrategia más amplia de atracción de inversión y fortalecimiento industrial.

La empresa brinda soluciones de empaques termoformados de uso médico, empaques electrónicos y empaques de consumo./ (Redes de Prent Corporation)
La empresa brinda soluciones de empaques termoformados de uso médico, empaques electrónicos y empaques de consumo./ (Redes de Prent Corporation)

El proyecto se inserta en una cadena de suministro cada vez más especializada

Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, afirmó al medio que el crecimiento del sector está impulsando inversiones más allá de las empresas fabricantes. “La expansión de suplidores especializados como Prent, también acompaña la evolución de este sector, que actualmente agrupa a más de 100 empresas (13 de las 25 más importantes del mundo), y que genera más de 63,000 empleos directos”.

Según López, la nueva inversión refuerza capacidades que respaldan una de las principales actividades exportadoras del país y contribuye al fortalecimiento de un ecosistema más especializado y competitivo. Esa lectura ubica el proyecto no solo como una ampliación fabril, sino como una pieza dentro de la estructura de proveedores de dispositivos médicos en Costa Rica.

Alfredo Volio, director ejecutivo de Portafolio Inmobiliario, señaló que la decisión de establecer operaciones en Savia refleja la confianza de empresas globales en la capacidad del país para competir en industrias de alto valor agregado. “Este proyecto representa una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo económico para el país”, concluyó.

Temas Relacionados

HerediaInversión extranjeraIndustria farmacéuticaDispositivosCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana: El Ministerio de Salud reporta menos muertes maternas e infantiles en 2026

El boletín epidemiológico oficial registra 57 muertes maternas y 697 infantiles, por debajo de 2025, mientras dengue y leptospirosis se mantienen en niveles contenidos; la autoridad lo atribuye al monitoreo y la vigilancia

República Dominicana: El Ministerio de Salud reporta menos muertes maternas e infantiles en 2026

Copa Airlines suma vuelos adicionales desde Panamá a Valencia mientras continúa suspendida la ruta a Caracas

La recuperación gradual de las operaciones ocurre tras la autorización de las autoridades venezolanas y en medio de las labores de rescate por los terremotos

Copa Airlines suma vuelos adicionales desde Panamá a Valencia mientras continúa suspendida la ruta a Caracas

La Corte de Constitucionalidad dicta un amparo provisional que restringe la marcha del orgullo en la capital de Guatemala

La medida cautelar fue resuelta a dos días del recorrido previsto para el sábado 27 de junio, tras una acción dirigida contra el Ejecutivo y otras entidades por supuestas fallas de prevención y control

La Corte de Constitucionalidad dicta un amparo provisional que restringe la marcha del orgullo en la capital de Guatemala

“Las exigencias son rigurosas”: COEXPORT impulsa la inocuidad para que empresas salvadoreñas accedan a más mercados

Representantes del sector exportador y ponentes internacionales debatieron en El Salvador sobre cómo la inocuidad impulsa la competitividad y el acceso a mercados internacionales

“Las exigencias son rigurosas”: COEXPORT impulsa la inocuidad para que empresas salvadoreñas accedan a más mercados

Empresa frutícola confirma el despido de más de 600 empleados en Costa Rica

El recorte forma parte de una reestructuración que alcanza a todas las áreas de la firma, en medio de una crisis citrícola marcada por presión cambiaria, mayores costos y una menor oferta de fruta

Empresa frutícola confirma el despido de más de 600 empleados en Costa Rica

TECNO

Si recibes una llamada de un número oculto, piénsalo dos veces antes de contestar: estos son los riesgos

Si recibes una llamada de un número oculto, piénsalo dos veces antes de contestar: estos son los riesgos

Noruega vs. Francia: cómo verlo en Smart TV sin demoras en la señal

Estos videojuegos desaparecerán de la PlayStation Store por las nuevas reglas impuestas por Sony

Inteligencia artificial: una investigación detectó diferencias ideológicas entre ChatGPT, Gemini y Grok

La alternativa a ChatGPT que conquista las redes sociales: es gratis y responde con personas reales

ENTRETENIMIENTO

Entre lágrimas, Sharon Stone contó la dura decisión que tomó para que su madre pudiera morir en paz: “Necesito despegarme y liberarla”

Entre lágrimas, Sharon Stone contó la dura decisión que tomó para que su madre pudiera morir en paz: “Necesito despegarme y liberarla”

“Ella ve un futuro”: Kendall Jenner y Jacob Elordi hacen oficial su romance con un viaje a Australia

“Me fui sintiéndome humillada”: Michelle Pfeiffer revela cómo casi pierde el papel protagónico en ‘Grease 2′

Bella Hadid atraviesa nueva recaída por la enfermedad de Lyme: “Nada ayuda todavía”

Anya Taylor-Joy protagoniza el video de “Jealous Lover”, el nuevo sencillo de los Rolling Stones

MUNDO

Los buques continúan cruzando el Estrecho de Ormuz pese al ataque de Irán a un carguero

Los buques continúan cruzando el Estrecho de Ormuz pese al ataque de Irán a un carguero

Donald Trump acusó a Irán de violar la tregua tras un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos, Israel y Líbano firmaron un acuerdo que busca encaminar una paz duradera

Una madre excava entre las ruinas en busca de su hijo tras terremotos en Venezuela

Más de 100 embarcaciones y 2.600 marineros salieron del estrecho de Ormuz en 72 horas