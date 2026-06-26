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El enojo de Pochettino con los periodistas tras la derrota de Estados Unidos ante Turquía: “Nadie nos felicita”

El entrenador argentino se molestó por los cuestionamientos al equipo tras perder 3-2 en el tercer partido, pese a que ya tenían el primer puesto asegurado

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Pochettino se enojó en conferencia de prensa por los reproches tras la derrota contra Turquía (REUTERS/Matthew Childs)
Pochettino se enojó en conferencia de prensa por los reproches tras la derrota contra Turquía (REUTERS/Matthew Childs)

Estados Unidos cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con una caída por 3-2 ante Turquía en el último minuto. El combinado anfitrión del certamen arribó a la definición con el primer puesto asegurado, por lo que su entrenador, Mauricio Pochettino, aprovechó para rotar el equipo y gestionar las cargas. El argentino se mostró muy molesto en la conferencia de prensa posterior a la derrota por las críticas que recibió el seleccionado y cuestionó la falta de reconocimiento por la clasificación al afirmar que “nadie nos felicitó” tras asegurar el pase a 16avos de final una fecha antes.

“Los terceros partidos cuando uno está clasificado, y en este caso, Turquía que ya estaba eliminada, hay muchas situaciones que intervienen. Antes de comenzar la Copa del Mundo, el objetivo era clasificar primeros. Al final, terminamos primeros. El resultado de hoy es anecdótico. Las prioridades eran otras, más allá de que también queríamos ganar. Hay cosas que teníamos que equilibrar”, argumentó Pochettino en el arranque de la conferencia.

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Inmediatamente, disparó por cómo los presentes le restaron méritos a la clasificación como punteros de la zona: “Estaba con un canal de Turquía y les deseé que tengan un buen viaje de vuelta. Pero cuando llegué aquí, estaba confundido... la sensación y las vibras es que nosotros nos vamos a casa esta noche y Turquía se queda. Hasta el momento nadie nos felicitó por haber terminado primeros en un grupo muy difícil. Australia celebró su clasificación, Paraguay celebró su clasificación, y cuando vengo acá, nadie nos felicita por ganar el grupo. Por eso estoy un poco triste. Pero solamente eso, tengo que recordarles a todos que ganamos el grupo. Perdón, chicos, pero ganamos”.

Mundial 2026 - Turquia 3 - Estados Unidos 2

“Si ganamos el próximo partido no habrá pesado nada. Y si no ganamos, podrás decir lo que quieras. Lo que te diga no te convencerá y no convenceré a nadie. Algunos pensarán alguna cosa y otros, otra. Al final, lo que piense yo da lo mismo. Me preguntan, pero después cada uno escribe lo que quiera o piensa lo que quiera”, comentó Pochettino cuando le preguntaron sobre los motivos para rotar al once titular contra Turquía y no ganar los tres partidos.

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En esta misma línea, puntualizó: “Vuelvo a decir: ‘Muy contento por los jugadores, la gente de Estados Unidos, clasificamos primeros y estamos en la siguiente ronda’. La historia no es ganar todos los partidos, es llegar al próximo en las mejores condiciones. Hacer historia es ganar una Copa del Mundo, no es ganar tres partidos. No entiendo, el objetivo era terminar primeros y terminamos primeros. Veo todo positivo, estoy positivo y feliz. Capaz no lo demuestro porque sus preguntas son un poco raras”.

Mauricio Pochettino fue contundente sobre los motivos para rotar en el último partido del grupo y se mostró optimista para las eliminatorias (IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio)
Mauricio Pochettino fue contundente sobre los motivos para rotar en el último partido del grupo y se mostró optimista para las eliminatorias (IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio)

El combinado nacional dirigido por Mauricio Pochettino consiguió su boleto a los 16avos de final como puntero del Grupo D tras la goleada por 4-1 sobre Paraguay y el triunfo 2-0 frente Australia. El encuentro contra Turquía se complicó tras los goles de Baris Yilmaz y Arda Güler, que revirtieron el resultado después de un gol en el inicio por parte de Auston Trusty. A pesar de que Sebastian Berhalter puso el empate parcial para los norteamericanos, Kaan Ayhan decretó en el último minuto el 3-2 a favor de los europeos.

Con 6 puntos y +4 de diferencia de gol, Estados Unidos finalizó primero del Grupo D y ya tiene rival confirmado en dieciseisavos: Bosnia y Herzegovina, que avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo B por detrás de Suiza (7) y Canadá (4), en una zona que tuvo a Qatar como el único eliminado. El duelo contra el elenco europeo será el próximo 1° de julio a las 21:00 (hora argentina) en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

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