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Lali Espósito, Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra se unen a la cruzada solidaria por Venezuela

Las estrellas argentinas de la escena pop sumaron sus fuerzas, y su alcance en redes sociales, para colaborar con el país caribeño

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Lali, Tini, María Becerra y Emilia Mernes
Lali Espósito, Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes coincidieron en un pedido solidario por Venezuela

La emergencia generada por los recientes terremotos en Venezuela dejó a miles de personas buscando desesperadamente a sus familiares, en medio de un panorama desolador que ya se cobró 920 muertos u y más de tres mil heridos. En ese contexto, diferentes figuras internacionales decidieron involucrarse de manera concreta, utilizando la masividad de sus redes sociales para ofrecer información clave a quienes enfrentan la angustia de la incomunicación y acercar la ayuda económica para aquellos que sufrieron pérdidas materiales durante el desastre.

Respecto a la Argentina, cuatro de las artistas más importanes de la escena pop utilizaron sus cuentas oficiales para visibilizar lo ocurrido en el país caribeño y poner su caudal de seguidores a disposición de la causa solidaria. Lali Espósito, por caso, difundió una publicación de la Cruz Roja Argentina, destinada a quienes perdieron contacto con familiares tras los sismos. En la imagen compartida, se lee un mensaje directo: “¿Estás buscando a un familiar o ser querido? Podemos ayudarte”. A través de este aviso, la organización pone a disposición su servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), diseñado para situaciones de crisis, desastres naturales y conflictos.

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Lali Espósito pide ayuda para Venezuela
Lali Espósito difundió en redes sociales un aviso de la Cruz Roja Argentina para ayudar a familias incomunicadas tras los terremotos en Venezuela

El enlace de la Cruz Roja acompaña el mensaje, permitiendo que quienes lo necesiten accedan a información sobre los pasos para iniciar una búsqueda. La publicación, además, lleva la bandera de Venezuela, gesto con el que la artista expresó su solidaridad hacia el pueblo venezolano en este momento crítico.

Durante las primeras horas después de los sismos, la comunicación y el acceso a información se dificultaron por daños en la infraestructura y cortes eléctricos. Por ello, la circulación de mensajes como el de Espósito resulta esencial, al amplificar las vías oficiales para la reunificación familiar.

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Tini Stoessel replicó un mensaje de su colega venezolana Joaquina
Tini Stoessel replicó un mensaje de su colega venezolana Joaquina

Por su parte, Tini Stoessel compartió la publicación de la cantante venezolana Joaquina, quien sumó un enlace para colaborar con Venezuela para quienes se encuentren tanto dentro como fuera de los límites del país.

Algo similar hizo María Becerra, quien replicó el mensaje de Lele Pons y Danny Ocean, dos de los artistas venezolanos que se pusieron de entrada al frente de la causa solidaria. Las redes sociales, en momentos de crisis, se transforman en canales de información de alto alcance.

María Becerra se sumó a la campaña organizada por Danny Ocean y Lelé Pons
María Becerra se sumó a la campaña organizada por Danny Ocean y Lelé Pons

Emilia Mernes también acudió a los comunicados de la Cruz Roja Venezolana y sumó la campaña denominada Operación Todos por VZLA. En conjunto, las cuatro estrellas superan los 58 millones de seguidores, una posibilidad inmediata de amplificar un mensaje que puede ser decisivo para quienes atraviesan situaciones de angustia.

El sistema de Restablecimiento del Contacto entre Familiares es una herramienta internacional utilizada en contextos de catástrofes donde la comunicación se ve afectada. El proceso comienza con el registro de la búsqueda a través del sitio web oficial, donde se detallan los datos de la persona desaparecida y las circunstancias del último contacto.

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Una vez iniciada la búsqueda, la Cruz Roja activa su red para tratar de localizar a la persona, trabajando tanto con autoridades locales como con otras delegaciones del organismo. El objetivo es restituir el vínculo o, al menos, brindar información sobre el paradero de la persona buscada.

En la publicación compartida por Espósito, se aclara que el servicio es gratuito y está disponible para cualquier persona afectada por el desastre. La artista acompañó el mensaje con la bandera venezolana, reforzando el sentido de acompañamiento y apoyo internacional.

Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). EFE/ Boris Vergara
Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). EFE/ Boris Vergara

La iniciativa de Espósito fue bien recibida por sus seguidores, quienes remarcaron la importancia de que figuras públicas utilicen sus plataformas para difundir información útil en situaciones de crisis. “Es fundamental que quienes tienen alcance ayuden a circular datos oficiales”, coincidieron varios usuarios en los comentarios.

En contextos de catástrofes naturales, la circulación de datos confiables puede marcar la diferencia para miles de familias. La intervención de Espósito se inscribe en una tendencia creciente de celebridades que eligen involucrarse activamente en causas solidarias, trascendiendo el plano artístico.

Mientras tanto, las tareas de asistencia y reconstrucción continúan en las zonas más afectadas por los terremotos. El mensaje de la artista busca contribuir a que quienes todavía no han logrado comunicarse con sus seres queridos sepan que existe un canal oficial dispuesto a ayudarlos.

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