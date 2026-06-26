El gobierno de Belice plantea reforzar el comercio con El Salvador

Félix Ulloa afirmó que El Salvador pasó de tener alertas internacionales de viaje a consolidarse como uno de los países más seguros del hemisferio occidental./ (Vicepresidencia de la República)

Belice ha manifestado su interés en fortalecer sus relaciones comerciales con El Salvador, según se dio a conocer durante una reunión sostenida entre el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa hijo, y el primer ministro de Belice, John Briceño, durante un encuentro en territorio salvadoreño.

En la reunión bilateral, los funcionarios abordaron temas orientados al fortalecimiento de las relaciones conjuntas, el comercio y la integración regional. En ese sentido, el primer ministro Briceño resaltó el interés de Belice en avanzar hacia la firma de un acuerdo comercial con El Salvador.

El funcionario señaló que este instrumento representa una oportunidad relevante para ambos países, especialmente por el potencial de intercambio de productos agrícolas y otros bienes de interés para el mercado salvadoreño.

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Briseño consideró que un acuerdo comercial constituiría un avance estratégico para ampliar los vínculos bilaterales y facilitar la circulación de productos entre ambos mercados.

Por su parte, el vicepresidente Ulloa aprovechó para destacar la transformación que ha experimentado El Salvador en los últimos años, pasando de ser un país con alertas internacionales de viaje a consolidarse como una de las naciones más seguras del hemisferio occidental.

Además, hizo referencia a la Estrategia Nacional de Turismo Familiar “Family Friendly”, impulsada por la primera dama Gabriela de Bukele, que busca posicionar al país como un destino seguro y atractivo para las familias.

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John Briceño señaló que un acuerdo comercial entre Belice y El Salvador abriría oportunidades para el intercambio de productos agrícolas y otros bienes./ (Vicepresidencia de la República)

El vicepresidente Ulloa también expuso los avances del país en materia de salud digital, mencionando la plataforma DoctorSV como una herramienta clave para ampliar el acceso de la población a servicios médicos.

Otro de los temas centrales fue el proceso de Integración Profunda entre El Salvador, Guatemala y Honduras, que promueve el libre tránsito de mercancías y personas naturales, facilitando el comercio y reduciendo los tiempos en los procesos aduaneros. Ulloa subrayó que este modelo constituye un ejemplo de integración práctica y funcional para la región.

El encuentro se realizó en el contexto del acto de traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), ceremonia celebrada en El Salvador y que contó con la presencia de representantes de los ocho países miembros y autoridades regionales.

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Durante la ceremonia, el vicepresidente Ulloa invitó al primer ministro de Belice a participar en la Conferencia Internacional sobre el Estado de la Democracia y en la Conferencia sobre el Futuro de Centroamérica, espacios de diálogo y análisis sobre los desafíos institucionales, democráticos y de integración regional.

El interés de Belice en profundizar relaciones con El Salvador se suma a los acercamientos recientes de otros países latinoamericanos. Recientemente países como Perú y Bolivia han mostrado interés en estrechar lazos comerciales con El Salvador.

El encuentro entre El Salvador y Belice se realizó en el acto de traspaso de la Presidencia Pro Tempore del SICA celebrado en territorio salvadoreño. /(SICA)

A principios de junio, El Salvador y Perú intensificaron las conversaciones para fomentar nuevas inversiones en turismo, comercio e industria. En esa línea, Perú ha impulsado acercamientos para promover exportaciones de productos salvadoreños y facilitar la cooperación en diversos sectores. Bolivia, por su parte, ha planteado la posibilidad de acuerdos en materia de comercio y turismo, así como la exploración de mecanismos de integración entre ambos países.

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Con este encuentro, El Salvador y Belice reiteraron su voluntad de seguir fortaleciendo la cooperación en materia comercial, salud, turismo, transformación digital e integración regional. La ceremonia del traspaso de la Presidencia Pro Tempore del SICA en El Salvador sirvió como un espacio clave para la reafirmación de estos compromisos y la apertura de nuevas posibilidades de colaboración entre los países miembros.