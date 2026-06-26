Ekaterina, la tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez, señalada por su conducta en los boliches: “Es muy cholula”

Sofía Barreiro describió el comportamiento de Ekaterina, ex amiga y mencionada en el contexto de Mauro Icardi y China Suárez, como 'muy cholula' y señaló que le hizo masajes a su novio en un boliche y otras situaciones de presunto acoso

La aparición de un nuevo testimonio en el programa LAM (América TV) volvió a colocar a Ekaterina Ojeda, joven estudiante de Diseño Industrial, en el centro de la escena mediática. La ex amiga Sofía Barreiro, pareja del cantante Lil Cake, relató situaciones vividas junto a la influencer en diferentes boliches, ofreciendo una mirada directa sobre su conducta en contextos nocturnos y sociales.

Sofía relató que su vínculo con Ekaterina estuvo marcado por episodios reiterados en los que la joven, según su testimonio, buscaba la atención de personas conocidas del ambiente. “Ella es muy cholula y como que se le tira mucho a los conocidos. Bueno, por ejemplo a mi novio”, afirmó en diálogo con el ciclo de Ángel de Brito. Esta declaración se apoyó en diversas situaciones concretas que describió con detalle.

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En una de las noches mencionadas, ocurrieron los hechos en el boliche África. Sofía explicó que se encontraba allí acompañada de Lil Cake cuando Ekaterina se acercó e intentó interactuar con su pareja. “Mi novio estaba como apoyado cerca de un sillón y me estaba abrazando por detrás. Viene esta chica, se sienta atrás de él y le empieza a hacer masajes”, relató. Según su versión, la actitud fue insistente incluso después de que la pareja se alejara del lugar. Sofía destacó que “nos alejamos un toque y ella como que se acercaba, se bajó del sillón y seguía”, evidenciando una conducta persistente por parte de la joven.

Ekaterina Ojeda posa con el cabello suelto y un colgante en forma de corazón. (Instagram)

La incomodidad generada por estos episodios llevó a Sofía a tomar distancia en varias oportunidades. Al consultar a su pareja sobre lo sucedido, recibió mensajes dondeel cantante le advertía que “me sigue acosando”. Estos hechos no se limitaron a una sola ocasión. La entrevistada detalló que en otro fin de semana, en el mismo boliche, Ekaterina repitió el comportamiento. “Estaba muy borracha, se le colgaba, lo abrazaba”, describió, agregando que en ese momento aún no había confrontado directamente a la influencer.

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El testimonio de Barreiro cobró relevancia al integrarse con la controversia mediática que envolvió a Ekaterina tras ser señalada como una posible tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez. Aunque la situación nunca llegó a concretarse, trascendió que el origen del rumor fue una salida al boliche Tequila, donde el futbolista habría intentado besar a la estudiante. Este episodio habría provocado el enojo de la actriz argentina.

Ante la consulta sobre la veracidad de esa versión, Sofía mostró escepticismo. “Sinceramente no”, respondió entre risas, explicando que su percepción se basaba en lo que vivió en persona: “Lo que yo viví, y no fue que lo viví solo una vez, ella es muy cholula y se le tira mucho a los conocidos”. Para Sofía, la actitud de Ekaterina en boliches era una constante, no un hecho aislado relacionado solo con Icardi, sino parte de un patrón de comportamiento observado en distintas ocasiones.

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Este video presenta una entrevista de tipo periodístico en formato de pantalla dividida. Una mujer identificada como Ekaterina es entrevistada en vivo desde una ubicación exterior por varios presentadores desde un estudio con fondo rojo. La conversación se centra en declaraciones relacionadas con Mauro Icardi y Eugenia Suárez, conocidas como 'La China'. Textos en pantalla muestran frases atribuidas a Icardi, como 'qué linda que sos' y 'me preguntó si nos íbamos a volver a ver'. Una advertencia sobre violencia familiar y sexual se observa al final.

El relato generó reacciones en redes sociales y llevó a que se multiplicaran los comentarios sobre la responsabilidad de Lil Cake y la actitud de la joven influencer. Sofía mencionó haber recibido mensajes en Twitter que ponían en duda la reacción de su pareja, pero remarcó que Lil Cake intentó poner distancia: “Mi novio le decía: ‘Tengo novia, alejate’. Se alejaba, tomaba su distancia. No entiendo qué más quieren que haga”.

El relato de Sofía Barreiro también abordó la reacción de su pareja ante las situaciones incómodas generadas por Ekaterina. En los episodios narrados, Lil Cake buscó distanciarse y expresar de manera clara que estaba en pareja. No obstante, la persistencia de Ekaterina llevó a Sofía a tomar una actitud más confrontativa en una de las ocasiones. “Después volvió a pasar y yo ahí ya me había enojado, salió lo peor de mí y le dije: ‘Te voy a…’ Bueno, no puedo decir la palabra y le tiré del pelo y se me rompió la cartera, imaginate”, detalló.

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En ese momento, Lil Cake y otros presentes intervinieron para calmar la situación. Según Sofía, Ekaterina reaccionó haciéndose la “pobre mosquita muerta” y buscó el apoyo de un empleado del boliche. El entorno de amigos y conocidos de la pareja también participó para evitar que la situación escalara.

El vínculo previo entre Sofía y Ekaterina surgió exclusivamente en el ámbito nocturno. Sofía aclaró que, tras consultar a trabajadores de boliches sobre la joven, recibió como respuesta que “es una borracha, se pone mimosa y manosea a todo el mundo”. Esta reputación, según Sofía, era conocida en el ambiente. “Siento que se quejan mucho de la China, pero ella es una dos punto cero, te digo”, concluyó Barreiro, sintetizando la percepción que, según su testimonio, tenía del comportamiento de Ekaterina dentro del circuito de boliches y fiestas.

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